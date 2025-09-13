اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا باعىتتالعان «يگىلىك» باعدارلاماسى باستاۋ الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين جۇما كۇنى اقمولا وبلىسىنا بارىپ، «ەن دالا» شارۋاشىلىعىنىڭ ەگىس القاپتارىنداعى ەگىن جيناۋ جۇمىستارىمەن جانە سەلينوگراد اۋدانى مانشۇك اۋىلىنداعى 2 مىڭ ساۋىن سيىرعا ارنالعان ءسۇت- تاۋارلى فەرمانىڭ قىزمەتىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
اتالعان شارۋاشىلىق 46 مىڭ گەكتار ەگىستىك جەردى وڭدەۋمەن اينالىسادى. نەگىزگى داقىلدار - بيداي (25 مىڭ گەكتار) جانە ارپا (7 مىڭ گەكتار). سونىمەن قاتار، مايلى داقىلدار مەن مال ازىقتىق داقىلدار ءارقايسىسى 4 مىڭ گا اۋماققا ەگىلگەن. ءسۇت باعىتىنان بولەك، مۇندا قازاقتىڭ اقباس تۇقىمدى 1,5 مىڭ ءىرى قارا مالى جانە مىڭعا جۋىق جىلقى وسىرەدى.
شارۋاشىلىق باسشىسى تيمۋر پشەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، ەگىس القاپتارىنىڭ شامامەن %60 ى جينالعان. بيدايدىڭ ونىمدىلىگى گەكتارىنا 16- 17 سەنتنەردى، ارپانىڭ ونىمدىلىگى شامامەن 16 سەنتنەردى قۇراپ وتىر. بيدايدىڭ باسىم بولىگى - 1 جانە 2-كلاسسقا تيەسىلى. سونىمەن قاتار، 3-كلاسس تا بار.
كەزدەسۋدە فەرمەرلەردى مال شارۋاشىلىعىن قولداۋ شارالارى قىزىقتىردى. اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە- ءمينيسترى امانعالي بەرداليننىڭ حابارلاۋىنشا، 1 تامىزدان باستاپ مال شارۋاشىلىعىندا 50 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە %5 دىق جىلدىق مولشەرلەمەمەن جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەۋدىڭ جاڭا باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. جاقىن ۋاقىتتا جوعارى ءونىمدى اسىل تۇقىمدى مال ساتىپ الۋعا ارنالعان «يگىلىك» باعدارلاماسى باستالادى. بۇل مال باسىنىڭ ءوسۋىن جانە گەنەتيكانىڭ ساپالى جاڭارۋىن قامتاماسىز ەتىپ، سالانىڭ ونىمدىلىگىنە وڭ اسەرىن تيگىزەدى.
ۆيتسە-پرەمەر سونداي-اق مانشۇك اۋىلىنداعى جاڭا ءسۇت- تاۋارلى فەرمانىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. جوبانىڭ جالپى قۇنى - 6,2 ميلليارد تەڭگە. ونىڭ ىشىندە 4 ميلليارد تەڭگە %2,5 دىق جىلدىق مولشەرلەمەمەن «ۇلكەن جوبا» اياسىندا جەڭىلدەتىلگەن نەسيە رەتىندە بەرىلگەن.
بۇگىندە فەرمادا 2000 باس ساۋىن مالى بار. وندىرىستىك قۋاتى - جىلىنا 12 مىڭ توننا، تاۋلىكتىگىنە - 33 توننا ءسۇت. كاسىپورىندا 70 تەن استام جۇمىس ورنى اشىلعان.
- اۋىل شارۋاشىلىعى ەكونوميكانىڭ ءوسۋ درايۆەرىنە اينالدى. ونىڭ ج ءى ءو- دەگى ۇلەسى شامامەن %3,9 بولعانىمەن، تاسىمالداۋ، قويمالاۋ، قايتا وڭدەۋ جانە ازىق-تۇلىك ءوندىرىسىنىڭ ارتۋى ەسەبىنەن جيىنتىق مۋلتيپليكاتيۆتى اسەرى الدەقايدا جوعارى. قازىر ءبىز جاستاردى اۋىلعا تارتۋ جانە ۆەتەرينار ماماندىعىن جان-جاقتى قولداۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز، - دەدى كەزدەسۋدى قورىتىندىلاعان سەرىك جۇمانعارين.