پاسپورت كەرەك ەمەس: قازاقستان ازاماتتارى 5 ەلگە جەكە كۋالىكپەن ساياحاتتاۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتارى الداعى ۋاقىتتا تۇركيا، ازەربايجان جانە وزبەكستانعا شەتەلدىك ءتولقۇجاتسىز، جەكە كۋالىكپەن ساياحاتتاۋى مۇمكىن.
تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى بەس ەل اراسىندا وسىنداي ءتارتىپ ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر. باستاما جۇزەگە اسسا، قازاقستان، تۇركيا، ازەربايجان، قىرعىزستان جانە وزبەكستان ازاماتتارىنىڭ ءوزارا ساپارى جەڭىلدەيدى.
بەس ەل اراسىندا ورتاق ءتارتىپ ەنگىزىلمەك
قازىر ازەربايجان مەن تۇركيا ازاماتتارى ەكى ەل اراسىندا جەكە كۋالىكپەن قاتىناي الادى. ەندى بۇل تاجىريبەنى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە وزگە مەملەكەتتەرگە دە ەنگىزۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر.
ت م ۇ باس حاتشىسى قۇبانىچبەك ومىراليەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان، قىرعىزستان جانە وزبەكستاندى وسى جۇيەگە قوسۋ باعىتىندا دايىندىق جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
ءبىز بۇل مۇمكىندىكتى باسقا تۇركى مەملەكەتتەرىمەن دە ىسكە اسىرۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. اڭگىمە قىرعىزستان، قازاقستان جانە وزبەكستان تۋرالى بولىپ وتىر. ءبىز مۇنى تەك ءبىر ەلمەن عانا ەمەس، بىرلەسە جۇزەگە اسىرا الامىز، - دەدى ول.
ازىرگە جاڭا ءتارتىپتىڭ ناقتى قاشان ەنگىزىلەتىنى بەلگىسىز. قۇبانىچبەك ومىراليەۆ بۇل ماسەلە ۇيىمنىڭ كۇن تارتىبىندە تۇرعانىن اتاپ ءوتتى.
ءسوز بەس ەل تۋرالى: تۇركيا، ازەربايجان، قىرعىزستان، قازاقستان جانە وزبەكستان. جوبانى بارىنشا قىسقا مەرزىمدە اياقتاۋ ءۇشىن دايىندىق جۇمىستارى جالعاسادى، - دەدى ت م ۇ باس حاتشىسى.
قازاقستاندىقتار قازىر قاي ەلدەرگە جەكە كۋالىكپەن بارا الادى؟
قازىرگى تاڭدا قازاقستان ازاماتتارىنا رەسەي مەن قىرعىزستانعا ساپارلاۋ ءۇشىن شەتەلدىك ءتولقۇجات قاجەت ەمەس. شەكارادان جەكە كۋالىك ارقىلى وتۋگە مۇمكىندىك بار. مۇنداي مۇمكىندىك مەملەكەتتەر اراسىنداعى قولدانىستاعى كەلىسىمدەردە قاراستىرىلعان.
قازاقستان مەن ارمەنيا دا ازاماتتاردىڭ ءوزارا ساپارىن جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان كەلىسىمگە قول قويعان. قۇجاتتا شەكارادان جەكە كۋالىكپەن ءوتۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعانىمەن، بۇل ءتارتىپ ازىرگە كۇشىنە ەنگەن جوق. سوندىقتان قازىرگى ۋاقىتتا ارمەنياعا بارۋ ءۇشىن قازاقستان ازاماتتارىنا شەتەلدىك ءتولقۇجات قاجەت.
ەكى ەل ازاماتتارى ءبىر-ءبىرىنىڭ اۋماعىندا 90 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز بولا الادى. بۇعان دەيىن ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ 30 كۇننەن استام ۋاقىت بولعان جاعدايدا ازاماتتاردىڭ ىشكى ىستەر ورگاندارىندا تىركەلۋى قاجەت ەكەنىن تۇسىندىرگەن.
وزبەكستانمەن دە كەلىسسوز ءجۇرىپ جاتىر
قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىندا دا شەكارادان ءوتۋ ءتارتىبىن جەڭىلدەتۋ ماسەلەسى بۇعان دەيىن كوتەرىلگەن. تاراپتار ازاماتتاردىڭ ەكى ەلگە شەتەلدىك ءتولقۇجاتسىز، جەكە كۋالىك ارقىلى بارۋىنا مۇمكىندىك بەرۋ ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتىر.
وزبەكستان مەن قىرعىزستان اراسىندا مۇنداي ءتارتىپ قازىردىڭ وزىندە بار. 2023-جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ەكى مەملەكەتتىڭ ازاماتتارى ءوزارا ساپار كەزىندە جەكە كۋالىكتەرىن پايدالانا الادى.
وسىلايشا، تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى ۇسىنىپ وتىرعان باستاما جۇزەگە اسسا، بەس ەلدىڭ ازاماتتارى ءۇشىن ءوزارا ساياحات ايتارلىقتاي جەڭىلدەۋى مۇمكىن. الايدا جاڭا ءتارتىپ ازىرگە دايىندىق كەزەڭىندە جانە ونىڭ كۇشىنە ەنەتىن مەرزىمى جاريالانعان جوق.