استرونومدار «تىم ۇلپىلدەك» عالامشارلاردى انىقتادى
استانا. KAZINFORM - استرونومدار كولەمى يۋپيتەردەن ۇلكەن، ءبىراق تىعىزدىعى ماقتا كامپيتىنەن دە تومەن عالامشارلاردى انىقتادى، دەپ حابارلايدى Deutsche Welle.
بۇل ەكى عالامشار جەردەن 1000 جارىق جىلىنان استام قاشىقتىقتا ورنالاسقان. ولار - ادامزات انىقتاعان كۇن جۇيەسىنەن تىس ەڭ ءىرى عالامشارلار (ەكزوپلانەتالار).
سونىمەن قاتار بۇلار - ازىرگە بەلگىلى ەڭ جەڭىل عالامشارلار. بۇل تۋرالى زەرتتەۋ جەتەكشىسى، وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمى دجوردج درانسفيلد مالىمدەدى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Monthly Notices of the Royal Astronomical Society جۋرنالىندا جاريالاندى.
- بۇل ەكى عالامشاردىڭ تىعىزدىعى باللوننان جاڭا عانا شىعارىلعان قىرىنۋ كوبىگىنىڭ ءبىر بولىگىمەن شامالاس، - دەدى درانسفيلد.
عالىمنىڭ بولجامىنشا، بۇل عالامشارلار اق نەمەسە كوگىلدىر ءتۇستى بولۋى مۇمكىن جانە نەگىزىنەن سۋتەگى مەن گەليدەن تۇرادى. الايدا ولاردىڭ حيميالىق قۇرامىن ناقتىلاۋ ءۇشىن قوسىمشا باقىلاۋلار قاجەت.
مۇنداي اسا جەڭىل ەكزوپلانەتالار وتە سيرەك كەزدەسەدى. NASA كاتالوگىنداعى 6300 ەكزوپلانەتانىڭ ىشىندە ولاردىڭ سانى 40-قا دا جەتپەيدى.
- سيرەك كەزدەسەتىن عالامشارلار جۇيەسىن زەرتتەۋ ارقىلى ءبىز عالامشارلاردىڭ قالاي قالىپتاساتىنى تۋرالى عىلىمي جۇمباقتىڭ تاعى ءبىر بولىگىن تولىقتىرىپ، عالامداعى ورنىمىزدى تەرەڭىرەك تۇسىنە الامىز، - دەدى دجوردج درانسفيلد.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۇس جولىنان بوگدە گالاكتيكانىڭ ءىزى تابىلىپ، عالىمدار وعان ەرەكشە ات قويعانىن جازدىق.
ال ۆەنەراعا ۇشۋ نەگە مۇمكىن ەمەس ەكەنىن مىنا جەردەن وقي الاسىز.