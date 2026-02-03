اۋستراليا بالالاردىڭ قاتەرلى ىسىگىنە قارسى ۆاكسينانى سىناقتان وتكىزەتىن العاشقى ەل بولماق
استانا. KAZINFORM - وسى جىلدىڭ سوڭىندا اۋستراليا بويىنشا سەگىز اۋرۋحانادا ولىمگە اكەلەتىن ميدىڭ قاتەرلى ىسىگىنە شالدىققان بالالارعا ارنالعان جەكە ۆاكتسينانىڭ الەمدەگى العاشقى سىناقتارى باستالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
كۆينسلەند ۋنيۆەرسيتەتى مەن وڭتۇستىك اۋستراليا دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە مەديتسينالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى (SAHMRI) جۇرگىزىپ وتىرعان كلينيكالىق زەرتتەۋ قاتەرلى اعزانىڭ يممۋندىق جۇيەسىن ىسىك جاسۋشالارىمەن كۇرەسۋگە ىنتالاندىرۋ ءۇشىن م ر ن ق- مەديتسيناسىن پايدالانادى، دەپ جازدى ABC News.
دەنساۋلىق جاعدايىنا قاتىستى «بولجامى ناشار» شامامەن 70 بالا قاتىساتىن ءتورت جىلدىق زەرتتەۋ ەكسپەريمەنتتىك ەمنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تيىمدىلىگىن تەكسەرەدى.
زەرتتەۋدىڭ عىلىمي جەتەكشىسى كۆينسلەند ۋنيۆەرسيتەتىنەن (UQ) برەندون ۋەينرايت ءاربىر بالادان الىنعان ىسىك ۇلگىلەرىنىڭ گەنەتيكالىق سەكۆەندەۋدەن وتكىزىلەتىنىن جانە تەراپيا نىساناسى رەتىندە پايدالانىلۋى مۇمكىن جەكە ىسىك ماركەرلەرى باعالاناتىنىن مالىمدەدى.
سودان كەيىن ءاربىر بالا زەرتتەۋگە ەنگىزىلگەننەن كەيىن شامامەن سەگىز اپتا ىشىندە جەكە ۆاكتسينا دايىندالادى.
بالالار ميىنىڭ قاتەرلى ىسىگىن زەرتتەۋگە 30 جىل ارناعان پروفەسسور ۋەينرايت سىناقتارعا «ەمدەۋدىڭ بارلىق باسقا نۇسقالارىن تولىعىمەن پايدالانعان» بالالار قاتىسا الاتىنىن ايتتى.
- بۇل اۋرۋلار كلينيكالىق سىناقتار باسىندا وتە كۇردەلى بولعاندىقتان ءبىز كەز كەلگەن جەكە پاتسيەنتتى ەمدەۋدى باستاعاننان كەيىن 12 اي ىشىندە رەاكسيا بايقالعانىن بىلەتىن بولامىز، - دەدى ول.
كۆينسلەند ۋنيۆەرسيتەتى جانىنداعى فرەيزەر ينستيتۋتىنىڭ پروفەسسورى ۋەينرايت كانادالىق مرنق پرەپاراتتارىن ازىرلەۋشى Providence Therapeutics كومپانياسىمەن جانە باسقا سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ بالالار ميىنىڭ قاتەرلى ىسىگىن ەمدەۋ ءۇشىن بۇل تەحنولوگيانى پايدالانۋ بويىنشا جۇمىس ىستەپ كەلەدى.
ول قاتەرلى ىسىككە قارسى جەكەلەندىرىلگەن م ر ن ق ۆاكسينالارى ۇيقى بەزى قاتەرلى ىسىگى جانە مەلانوماعا شالدىققان ەرەسەكتەردە پەرسپەكتيۆالى ناتيجەلەر كورسەتكەنىن ايتتى.
پروفەسسور ۋەينرايت بالالارداعى مي ىسىكتەرى يممۋندىق جۇيەدەن جالتارا العانىن جانە ەمدەۋدى باستاماس بۇرىن ولاردى انىقتاۋ قاجەت ەكەنىن مالىمدەدى.