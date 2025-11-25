اۋستراليا بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىنى شەكتەدى
استانا. قازاقپارات - قازىر الەۋمەتتىك جەلىنى جاس تا، كارى دە تەڭ پايدالانادى. ال ونىڭ پايداسى كوپ پە، جوق الدە قاۋپى باسىم با دەگەن سۇراققا ازىرگە جاۋاپ جوق. جاھاندا ءبىرقاتار ەل الەۋمەتتىك جەلىنى پايدالانۋ بويىنشا جاس شەكتەۋىن ەنگىزە باستادى. مۇنداي يننوۆاتسيالىق زاڭدى قابىلداعان العاشقى ەل اۋستراليا بولعالى تۇر.
ەندى اۋستراليادا 16 جاسقا تولماعان بالالار الەۋمەتتىك جەلىگە كىرە المايدى. ەلدە 16 جاسقا تولماعان بالالارعا جەلىگە كىرۋگە تىيىم سالاتىن زاڭ قابىلداندى. پارلامەنتكە وتكەن جىلى ەنگىزىلگەن زاڭ جوباسى اراعا ءبىر جىل سالىپ، 10 -جەلتوقسان كۇنى كۇشىنە ەنەدى. اتا-اناسىنىڭ كەلىسىمى مەن رۇقساتى بولعان كۇننىڭ وزىندە زاڭ جالپىعا ورتاق. ياعني 16 جاسقا تولماعاندار جەلى قولدانۋشىسى بولا المايدى. بۇگىنگە دەيىن بالالارعا مۇنداي شەكتەۋ قويعان بىرنەشە ەل بار. دەگەنمەن ولاردىڭ ىشىندە زاڭى ەڭ قاتالى وسى اۋستراليا.
ەنتوني البانەزە، اۋستراليا پرەمەر-ءمينيسترى:
- الەۋمەتتىك جەلىلەر الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىككە يە. ونلاين پلاتفورمالار اۋستراليالىق بالالارعا كەرى اسەرىن تيگىزىپ جاتقانىنا ەش كۇمان جوق. ەلدە جۇرگىزىلگەن كەڭ اۋقىمدى ساۋالناما بارىسىندا كامەلەتكە تولماعانداردىڭ %37- ءى پلاتفورمادان قاۋىپتى كونتەنت كورگەنىن ايتتى. سوندىقتان بۇل شارانى قولعا الاتىن كەز كەلدى دەپ ەسەپتەيمىن.
زاڭعا قۇلاق اسپاعان كومپانيالار 32 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە ايىپپۇل تولەيدى. قازان ايىنداعى پارلامەنتتىك تىڭداۋدا Google-دان باسقا بارلىق ءىرى كومپانيالار زاڭعا باعىنۋعا دايىن ەكەندەرىن ايتتى. جاس شەكتەۋلەرى توعىز ءىرى پلاتفورماعا قولدانىلادى. ولار Meta كومپانياسىنا تيەسىلى Facebook پەن Instagram، كەيىن Snapchat ،TikTok ،X ،YouTube ،Reddit ،Kick جانە Threads پلاتفورمالارى. اۋستراليادا 10- 15 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ %95- ىندە كەمى ءبىر الەۋمەتتىك جەلىدە جەكە پاراقشاسى بار.
Facebook-تا 13- 15 جاستاعى 150 مىڭ، ال Instagram-دا 350 مىڭ جاس ءوسپىرىم تىركەلگەن. Meta ولاردىڭ پاراقشالارىن ءوشىرۋ جۇمىستارىن باستاپ كەتتى.
ستيۆەن ۋيلسون، ساراپشى:
- قازىر كۇللى جاھان جۇرتىنىڭ نازارى اۋستراليادا. شەت ەلدەر دە سيفرلىق پلاتفورمالارعا قاتىستى ماسەلەلەردى شەشۋ جولدارىن قاراستىرىپ الەك. زاڭدا جازىلاتىن بۇل تىيىم جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى بۋللينگتەن باستاپ سالماق قوسۋعا دەيىنگى پسيحيكالىق جانە فيزيكالىق اۋقىمدى قاتەرلەرمەن كۇرەسكە سەپ بولادى.
ەندى كومپانيالار 16 جاسقا تولعانىن دالەلدەۋ ءۇشىن بەت-ءجۇزى انىق كورىنەتىن فوتو نەمەسە مەملەكەتتىك كۋالىك ۇسىنۋدى تالاپ ەتەدى. وسى تۇستا كوپ اۋستراليالىق جەكە دەرەكتەردىڭ قولدى بولۋىنان قاۋىپتەنەدى. جۋىق ارادا كۇشىنە ەنەتىن تىيىمدى ب ۇ ۇ- نىڭ بالالار قورى دا اسا قولداي قويمادى. يۋنيسەف بۇل زاڭ جاستاردى ودان ءارى قاۋىپكە يتەرمەلەۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. قوعامدا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە شەكتەۋ ەنگىزۋ تۋرالى شەشىمدى قۇپتاپ وتىرعاندار دا جوق ەمەس.
زاڭ قابىلدانعاننان كەيىن جۇرگىزىلگەن ساۋالناما ەل حالقىنىڭ %77- ءى ونى قولداعانىن كورسەتتى. بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ بىرنەشە شتاتى بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرگە كىرۋىن شەكتەۋگە ارەكەتتەنگەن ەدى. ءبىراق كوپشىلىگى اتا-اناسىنىڭ رۇقساتىمەن كىرە الاتىن بولىپ شىقتى. اۋستراليانىڭ ىزىنەن جاڭا زەلانديا 16 جاسقا تولماعاندارعا، ال دانيا 15 جاسقا دەيىنگى بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردى قولدانۋعا تىيىم سالۋدى ۇسىندى. سينگاپۋر دا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جاس شەكتەۋلەرىن ەنگىزۋ ماسەلەسىن اۋستراليامەن تالقىلاپ جاتىر.
ساراپشىلار بۇل تىڭ وزگەرىس تولىق كۇشىنە ەنۋى ءۇشىن كەمى جارتى جىل ۋاقىت قاجەت دەپ وتىر. ەندەشە جاڭا زاڭنىڭ جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى قاۋىپ- قاتەردى ازايتۋعا پارمەنى جەتە مە، جوق پا - ول جاعى الداعى جارتى جىلدا بەلگىلى بولماق.
24.kz