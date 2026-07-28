اۋستراليا مۇناي وڭدەيتىن جاڭا زاۋىت سالادى
استانا. قازاقپارات - اۋستراليا مۇناي وڭدەيتىن جاڭا زاۋىت سالماق. بۇل ەلدە مۇنداي قۇرىلىس كەيىنگى 60 جىلدا جۇرگىزىلمەگەن. قازىر ەلدە تەك 2 ءوندىرىس ورنى جۇمىس ىستەپ تۇر.
ويتكەنى ەكونوميكاسى يمپورتقا تاۋەلدى. جانارمايدىڭ 80 پايىزى سىرتتان كەلەدى. ا ق ش پەن يران اراسىنداعى تەكەتىرەس، اسىرەسە ورمۋز بۇعازىنداعى جاعدايدان كەيىن الەمدە ەنەرگەتيكالىق داعدارىس كۇشەيگەن بولاتىن. قازىر ءبىرقاتار ەل ءونىم تاپشىلىعىنىڭ ورنىن تولتىرۋ ءۇشىن بالاما باعىتتاردى قاراستىرۋعا كوشتى.
24.kz