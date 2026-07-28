KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اۋستراليا مۇناي وڭدەيتىن جاڭا زاۋىت سالادى

    استانا. قازاقپارات - اۋستراليا مۇناي وڭدەيتىن جاڭا زاۋىت سالماق. بۇل ەلدە مۇنداي قۇرىلىس كەيىنگى 60 جىلدا جۇرگىزىلمەگەن. قازىر ەلدە تەك 2 ءوندىرىس ورنى جۇمىس ىستەپ تۇر.

    Аустралия
    Фото: pixabay

     ويتكەنى ەكونوميكاسى يمپورتقا تاۋەلدى. جانارمايدىڭ 80 پايىزى سىرتتان كەلەدى. ا ق ش پەن يران اراسىنداعى تەكەتىرەس، اسىرەسە ورمۋز بۇعازىنداعى جاعدايدان كەيىن الەمدە ەنەرگەتيكالىق داعدارىس كۇشەيگەن بولاتىن. قازىر ءبىرقاتار ەل ءونىم تاپشىلىعىنىڭ ورنىن تولتىرۋ ءۇشىن بالاما باعىتتاردى قاراستىرۋعا كوشتى.

     24.kz 

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور