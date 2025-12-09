استانانىڭ تازىلارى رەسپۋبليكالىق سايىستا ۇزدىك اتاندى
استانا. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا ۇلتتىق «قازاق تازىسى» تۇقىمىنىڭ اڭشىلىق سىناعى ءوتتى. سايىستا استانانىڭ تازىلارى ۇزدىكتەر قاتارىنان كورىندى. بۇل تۋرالى استانا قالاسى اكىمدىگى حابارلادى.
بۇل سىناق اڭشىلىق ءيت تۇقىمىن ساقتاۋ مەن دامىتۋدى كوزدەيدى. سونداي-اق ولاردىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىلۋىنا ىقپال ەتەتىن ماڭىزدى باستامالاردى ۇيىمداستىرادى.
سايىس الاڭىنا ءتۇرلى شارۋاشىلىقتار مەن كينولوگيالىق كلۋبتاردان كەلگەن 15 ۇزدىك تازى جينالدى. بۇل سىناق تازىلاردىڭ ناقتى اڭشىلىق قاسيەتىن باعالاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
جارىس كەزىندە تازىلار قۇم قويانىن اۋلادى. ءار تازى تۇقىمى اسقان ءابجىل، جىلدام جانە اڭشىلىق قاسيەتى دامىعاندىعىن كورسەتتى.
- سايىستى «قازاق تازىسى» تۇقىمىنىڭ تاجىريبەلى ماماندارىنان تۇراتىن ساراپشىلار كوميسسياسى باعالادى. باعالاۋ كەزىندە ءيتتىڭ جىلدامدىعى، مانەۆرلىك قابىلەتى، اڭشىلىق سەزىمتالدىعى، شەبەرلىگى جانە توزىمدىلىگى ەسكەرىلدى. بۇل كورسەتكىشتەردىڭ جيىنتىعى ەڭ ۇزدىك قاتىسۋشىلاردى وبەكتيۆتى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
جارىس قورىتىندىسى بويىنشا استانالىق «NOMAD» ۇلتتىق اڭشىلىق كلۋبىنىڭ «ارەكەت» اتتى تازىسى ءى ورىنعا يە بولدى. ەكىنشى ورىن مىنبەرىنەن دە ەلوردالىق (ادىرنا) تازى تۇقىمى كورىندى. Ⅲ ورىندى «قابىلان» اتتى تازى ەنشىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قاراعاندى وبلىسىنان شىققان تازى قازاقستاننىڭ ماقتانىشىنا اينالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.