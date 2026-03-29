استانانىڭ مارتەبەسىن ايقىندايتىن كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - «اشىق ن ق ا» پورتالىندا استانانىڭ مارتەبەسىن ايقىندايتىن كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ جوباسى جاريا ەتىلدى.
كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسىن ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى ازىرلەگەن. قۇجاتتا قاراپايىم تۇرعىندارعا تىكەلەي اسەر ەتەتىن بىرنەشە ماڭىزدى نورما بار.
بىرىنشىدەن، استاناعا قونىستانۋ ماسەلەسى بۇرىنعىدان قاتاڭىراق رەتتەلۋى مۇمكىن. زاڭ جوباسىندا ءماسليحاتتىڭ «استانا اۋماعىندا تۇرعىلىقتى جەرى جانە ۋاقىتشا بولاتىن (تۇراتىن) جەرى بويىنشا تىركەۋ نورماتيۆتەرىن بەكىتەدى» دەگەن قۇزىرەتى ناقتى كورسەتىلگەن. ال اكىمدىك وسى نورماتيۆتەردى ازىرلەيدى. باسقاشا ايتساق، ەلورداعا كوشىپ كەلۋ مەن تىركەلۋ ءتارتىبىن اكىمدىك پەن ءماسليحات رەتتەپ وتىرا الادى.
ەكىنشىدەن، جەر مەن مۇلىككە قاتىستى مەملەكەتتىك وكىلەتتىكتەردىڭ كۇشەيۋى ىقتيمال. زاڭ جوباسى بويىنشا، اكىمدىك «استانا اۋماعىندا ماقساتقا ساي پايدالانىلمايتىن جەر ۋچاسكەلەرىن ماجبۇرلەپ الىپ قويۋ تۋرالى، جەر ۋچاسكەسىن مەملەكەت مۇقتاجى ءۇشىن الىپ قويۋعا بايلانىستى جەر ۋچاسكەسىن نەمەسە وزگە دە جىلجىمايتىن مۇلىكتى ماجبۇرلەپ يەلىكتەن شىعارۋ تۋرالى سوتقا تالاپ-ارىز بەرە» الادى. سونىمەن قاتار، مەملەكەت مۇقتاجدىعى ءۇشىن جەردى الىپ قويۋ پروتسەسىن تولىق رەگلامەنتتەۋ كوزدەلىپ وتىر. اۋەلى مەنشىك يەلەرىنە حابار بەرىلەدى، نارىقتىق قۇنى ەسەپتەلەدى جانە وتەماقى تولەنەدى. دەگەنمەن، وتەماقى تولەۋ نەمەسە تولەمەۋ، كولەمىن انىقتاۋ جونىندەگى تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلداۋ قۇقىعى مەملەكەت جاعىندا قالادى.
ۇشىنشىدەن، تۇرعىن ءۇي قورىن جاڭارتۋ جانە ەسكى ۇيلەردى بۇزۋ ءتارتىبى ناقتىلانا تۇسپەك. زاڭ جوباسىندا اكىمدىككە «اپاتتىق دەپ تانىلعان كوپپاتەرلى تۇرعىن ۇيلەردى بۇزۋدى ۇيىمداستىرۋ» وكىلەتتىگى بەرىلگەن. بۇل نورما ەسكى جانە ءقاۋىپتى ۇيلەردى جاپپاي ءسۇرۋ پروتسەسىن جەدەلدەتۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار، قالادا ءبىرىڭعاي ساۋلەتتىك ستيل ەنگىزۋ ءۇشىن كوپقاباتتى ۇيلەردى مىندەتتى تۇردە جوندەۋ قاراستىرىلعان. ەگەر ءۇي وسىنداي تىزىمگە ەنسە، جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، ونىڭ شىعىندارى مەملەكەت ەسەبىنەن وتەلەدى.
جالپى العاندا، زاڭ جوباسى استانانى جۇيەلى تۇردە رەتتەلەتىن، جوسپارلى داميتىن قالاعا اينالدىرۋدى كوزدەيدى.
كونستيتۋتسيالىق زاڭ 2026-جىلدىڭ 1-شىلدەسىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
