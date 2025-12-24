استانانىڭ 2024 -جىلعى وڭىرلىك جالپى ءونىم كولەمى 15 تريلليون تەڭگەدەن استى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانانى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستە سويلەگەن سوزىندە بيىلعى قورىتىندى بويىنشا ەلوردانىڭ وڭىرلىك جالپى ءونىم كولەمى 34 ميلليارد دوللار بولاتىنىن ايتتى.
- قازىر استانا قارقىندى ءوسىپ كەلەدى. ءتۇرلى باعىت بويىنشا بەلسەندى جۇمىس ىستەلىپ جاتىر. سوڭعى 11 ايدا قىسقا مەرزىمگە ارنالعان ەكونوميكالىق ينديكاتور 118,6 پايىزعا جەتتى. ينۆەستيتسيا، قۇرىلىس، شاعىن جانە ورتا بيزنەس سالاسىنداعى كورسەتكىشتەر بويىنشا استانا الدىڭعى ورىندا تۇر، - دەدى پرەزيدەنت.
سونداي-اق ول سوزىندە ەلوردانىڭ كوش باسىندا بولۋى زاڭدىلىق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بيىل ەلورداداعى تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى 5 ميلليونعا جۋىق شارشى مەتردى قۇرايدى. بۇل ەلىمىزدە پايدالانۋعا بەرىلگەن باسپانانىڭ تورتتەن ءبىرى جانە ورتالىق ازيا ايماعىنداعى باسقا استانالاردىڭ كورسەتكىشتەرىنەن بىرنەشە ەسە ارتىق.
وڭدەۋ ونەركاسىبى ءونىمىنىڭ كولەمى 2025 -جىلدىڭ 11 ايىندا 2,8 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، 7,2 پايىز ءوستى. ياعني 6 ميلليارد دوللار شاماسىندا.
بيىلعى 11 ايدا ساۋدا كولەمى 10,8 تريلليون تەڭگەدەن اسىپ، 8,4 پايىز ءوسىم كورسەتكەن بۇل - شامامەن 22,5 ميلليارد دوللار. ماعان بەرىلگەن مالىمەت بويىنشا، قالا بيۋدجەتىنە 4,3 تريلليون تەڭگە سالىق تۇسكەن. مۇنى قوماقتى قارجى دەۋگە بولادى.
- استانانىڭ 2024 -جىلعى وڭىرلىك جالپى ءونىم كولەمى 15 تريلليون تەڭگەدەن ءسال استى. بۇل - 32 ميلليارد دوللار. بيىلعى قورىتىندى بويىنشا 34، ءتىپتى، 35 ميلليارد دوللار (17 تريلليون تەڭگە نەمەسە ودان دا جوعارى) بولادى دەپ كۇتىلۋدە. ال قالاداعى حالىقتىڭ رەسمي سانى 1,6 ميلليون ادامعا جەتكەن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانانى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستە سويلەگەن سوزىندە بيىلعى ون ءبىر ايدا استانادا جول-كولىك وقيعاسىنان 675 بالا زارداپ شەگىپ، بەس بالا قازا بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- جالپى، قالادا قۇرىلىس وتە كوپ. كولىك سانى دا از ەمەس. بۇل جاعداي، ءبىر جاعىنان، تۇرعىنداردىڭ، اسىرەسە، بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر ءتوندىرىپ جاتىر.
جۇرت ۇيلەردىڭ اراسىندا جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولاعى، جىلدامدىقتى شەكتەۋ بەلگىلەرى جوق دەپ شاعىم ايتادى. مۇنىڭ قانداي سەبەپپەن بولىپ جاتقانىن ەشكىم بىلمەيدى. اۋلانى جارىقتاندىرۋ ماسەلەسى دە وزەكتى. مەن ءوزىم بۇل ماسەلەگە باسا نازار اۋدارىپ وتىرمىن. اسىرەسە، تۇرعىن-ۇيلەر جانە ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنىڭ ماڭىنداعى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىن رەتتەۋ قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
سونداي-اق ول شەشىلمەي جاتقان تاعى ءبىر ماسەلە - كولىك تۇراقتارىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل ماسەلەنى رەتكە كەلتىرەتىن كەز كەلدى. شەتەلدىڭ وزىق تاجىريبەسىن قولدانۋ كەرەك. مىسالى، كوپقاباتتى تۇراقتار سالۋعا بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.