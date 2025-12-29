استانالىقتاردى قانداي مەرەكەلىك شارالار كۇتىپ تۇر
استانا. قازاقپارات - 31 -جەلتوقسان كۇنى تۇستەن كەيىن استانانىڭ التى اۋدانىنىڭ ون جەرىندە قازاقستاندىق ەسترادا جۇلدىزدارى مەن شىعارماشىلىق ۇجىمداردىڭ قاتىسۋىمەن مەرەكەلىك جاڭا جىلدىق كونسەرتتەر وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
الماتى اۋدانىندا «جەرۇيىق» ساياباعىندا جانە «جەلەزنودوروجنىي» تۇرعىن الابىندا، «نۇرا» اۋدانىندا «جاعالاۋ» سكۆەرىندە جانە «ۇركەر» تۇرعىن الابىندا، «سارايشىق» اۋدانىندا، «وتاۋ» جانە «پرومىشلەننىي» تۇرعىن الاپتارىندا ساعات 12.00-دەن باستاپ مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلامالار وتەدى.
«بايقوڭىر» اۋدانىندا «اتاتۇرىك» ساياباعىندا جانە «ءوندىرىس» تۇرعىن الابىندا، «ەسىل» اۋدانىندا «باعىستان» تۇرعىن الابىندا جانە «سارى ارقا» اۋدانىندا «قورعالجىن» ساياباعىندا كۇندىزگى جاڭا جىلدىق باعدارلاما ساعات 14.00-دەن باستاپ وتەدى.
جاڭا جىل قارساڭىندا 31 -جەلتوقساننان 1 -قاڭتارعا دەيىن قالانىڭ ءۇش جەرىندە مەرەكەلىك ءىس-شارالار وتەدى.
31- جەلتوقسان كۇنى ساعات 21:00- دەن باستاپ «قازاق ەلى» مونۋمەنتىنىڭ جانىنداعى الاڭدا، «EXPO» اۋماعىندا، سونداي-اق قالالىق الاڭدا (اكىمدىك الدىندا) شىعارماشىلىق ۇجىمدار مەن قازاقستاندىق ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن جاڭا جىلدىق مەرەكەلىك كونسەرتتەر وتەدى.
ءىس-شارالارعا وتاندىق ەسترادا جۇلدىزدارى زارينا وماروۆا، ەركەش حاسەن، مارجان اراپبايەۆا، ساكەن مايعازيەۆ، قازىبەك قۇرايىش، سەرىك يبراگيموۆ، جۇبانىش جەكسەن ۇلى، اقبوتا كەرىمبەكوۆا، «مەلومەن»، «بايتەرەك» توپتارى جانە باسقا دا ارتىستەر قاتىسادى.
- ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن رەسمي دەرەككوزدەردە ورنالاستىرىلعان اقپاراتقا سەنۋگە جانە وزگە دە كوزدەردەن تاراتىلاتىن دۇرىس ەمەس مالىمەتتەرگە نازار اۋدارماۋعا شاقىرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىدان بۇرىن الماتىدا جاڭا جىل مەرەكەسىندە قانداي شارالار وتەتىنىن جازعان ەدىك.