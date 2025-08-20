استاناداعى ساۋدا ورتالىعىندا «قازاقستان تاريحى Kazinform فوتوسۋرەتتەرىندە» كورمەسى اشىلدى
استانا. قازاقپارات - ەلوردانىڭ MEGA Silk Way ساۋدا ورتالىعىندا قازاقپارات حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ 105 جىلدىعىنا ارنالعان فوتوكورمە اشىلدى.
كورمەدە 1930 -جىلداردان بۇگىنگى كۇنگە دەيىنگى قوعام مەن مەملەكەت ءومىرىن ەن سىر شەرتەتىن ماڭىزدى وقيعالار جايلى اگەنتتىك تىلشىلەرىنىڭ بىرەگەي فوتومۇراعاتى، ەكسكليۋزيۆتى فوتوسۋرەتتەرى ۇسىنىلعان. كەي كادرلار بۇرىن-سوڭدى ەش جەردە جاريالانباعان. ولار ەل تاريحىنداعى بەتبۇرىس كەزەڭدەرىنىڭ قۇندى ەسكەرتكىشى سانالادى.
كورمە التى بولىمنەن تۇرادى: 1928-1959 -جىلدارداعى قازاقستان جانە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزى؛ 1960-1985 -جىلدار داعى ءىرى قۇرىلىس جوبالارى ، قالالار مەن وڭىرلەردىڭ ەكونوميكالىق دامۋى؛ الماتى مەن استانانىڭ سوڭعى 40 جىلداعى شەجىرەسى؛ جەكە بلوك الەۋمەتتىك-مادەني قايتا قۇرۋلارعا ارنالعان. سونداي-اق مەملەكەتتىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسقان كورنەكتى قازاقستاندىقتاردىڭ پورترەتتەرىن تاماشالاۋعا بولادى.
«ەكسپوزيتسيادا ۇجىمداستىرۋ مەن يندۋستريالاندىرۋ دىڭ، ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ تاۋقىمەتىن باستان كەشىرگەن، سوعىستان كەيىنگى كەزەڭد ە ءومىر سۇرگەن ، تىڭ جەرلەردى يگەر گەن، «عاسىر قۇرىلىسىنا» قاتىسقان، تاۋەلسىزدىك تاڭىن اتىرعان قازاقستاندىقتاردىڭ ءومىرى كورسەتىلەدى»، - دەپ ءتۇسىندىردى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ناعاشىبەك الدان.
ءوز كەزەگىندە MEGA Silk Way ساۋدا ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى قۋات اكىمبايەۆ Kazinform اگەنتتىگىمەن بىرلەسكەن جوبانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
«بىرەگەي فوتوسۋرەتتەر ەلىمىزدىڭ تاريحىنا تەرەڭ بويلاۋعا، بەلگىسىز قاھارماندار، وقيعالار مەن فاكتىلەر تۋرالى باياندايتىن ەكسكليۋزيۆتى كادرلاردى كورۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىڭ ىشىندە قازاقستاننىڭ سيمۆولىنا اينالعان الماتى مەن استانانىڭ كورنەكتى نىساندارى قالاي بوي كوتەرگەنىن بەينەلەيتىن سۋرەتتەر دە بار . مىسالى، MEGA Silk Way سالىنعانعا دەيىن بۇل جە ر قانداي بولعانىن كوپشىلىك بىلە بەرمەيدى. MEGA ساۋدا ورتالىقتارى ەلىمىزدىڭ ءىرى قالالارىنىڭ لاندشافتىن وزگەرتىپ، كوپتەگەن اۋدانداردىڭ دامۋىنا سەرپىن بەردى»، - دەدى ول.
كورمەگە بارلىعى 188 فوتوسۋرەت قويىلعان. فوتوكورمە 31 -تامىزعا دەيىن جالعاسادى.