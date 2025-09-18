استاناداعى ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قۇرىلىسى قاشان اياقتالادى
استانا. KAZINFORM استانادا سالىنىپ جاتقان ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قۇرىلىسى بيىل جىل سوڭىنا دەيىن تولىق اياقتالادى. نىسان سپورت سالاسىنداعى ەڭ ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردىڭ ءبىرى بولىپ ەسەپتەلەدى جانە كوپ فۋنكسيونالدى كەشەن رەتىندە ىسكە قوسىلادى.
قۇرىلىس بارىسىمەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار تانىستى. دەلەگاتسيا قۇرامىندا تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ، سونداي-اق قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ وكىلدەرى بولدى.
وقۋ ورنىنىڭ قۇرىلىسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ سپورت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ورىنداۋ اياسىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇگىنگى تاڭدا قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى تولىق اياقتالىپ، نىساننىڭ ءبىر بولىگى پايدالانۋعا بەرىلدى. ءبىرىنشى كەزەڭ اياسىندا كوللەدجدىڭ وقۋ عيماراتى، 500 ورىندىق جاتاقحانا، تريبۋنانىڭ استىنداعى بولمەلەر، جابىق جەڭىل اتلەتيكالىق مانەج، باسسەين جانە كوپ فۋنكسيونالدى كەشەن قاراستىرىلعان.
ەكىنشى كەزەڭ اياسىندا عىلىمي- زەرتتەۋ ورتالىعى بار ۋنيۆەرسيتەت عيماراتىن، 1 مىڭ ورىندىق جاتاقحانانى، مەديتسينالىق- ساۋىقتىرۋ ورتالىعىن، وقىتۋشىلارعا ارنالعان تۇرعىن ءۇي كورپۋسىن جانە ستاديوندى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانعان. قۇرىلىس جۇمىستارىن بيىل جىل سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ كوزدەلىپ وتىر.
تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا ۆيتسە-پرەمەر سپورت نىسانىنا ينجەنەرلىك-كوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىم مەن جەتكىزۋ جەلىلەرىن تارتۋ جونىندە ءتيىستى تاپسىرمالار بەردى.