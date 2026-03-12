استاناداعى LRT: جولاقى، ىسكە قوسۋ مەرزىمى جانە جاڭا كەزەڭ تۋرالى نە بەلگىلى؟
استانا. KAZINFORM – استانا اكىمدىگى جەڭىل رەلستى كولىك (LRT) جۇيەسىندە جول ءجۇرۋ تاريفىنە قاتىستى قاۋلى جوباسىن جاريالادى.
قۇجات «اشىق ن ق ا» پورتالىندا قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى. ەگەر جوبا قابىلدانسا، ەلورداداعى جاڭا كولىك جۇيەسىندە جولاقىسى 200 تەڭگە بولۋى مۇمكىن.
جوباعا سايكەس، LRT ارقىلى جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ ءۇشىن مىناداي تاريفتەر ۇسىنىلىپ وتىر:
200 تەڭگە - قولما-قول نەمەسە قولما-قولسىز تولەم كەزىندە؛
0 تەڭگە - جەڭىلدىك بەرىلگەن كولىك كارتاسى ارقىلى.
اكىمدىك مالىمەتىنشە، كەيبىر ساناتتاعى ازاماتتار ءۇشىن جول ءجۇرۋ تەگىن بولادى. ول ءۇشىن ەلەكتروندى اتاۋلى كولىك كارتاسىنىڭ ءتۇپنۇسقاسىن كورسەتۋ قاجەت.
ايتا كەتۋ كەرەك، استانا قالالىق ءماسليحاتىنىڭ 2017-جىلعى شەشىمىنە سايكەس، ەلوردادا تىركەلگەن ءبىرقاتار ازاماتتار قوعامدىق كولىكتە تەگىن جۇرۋگە قۇقىلى.
LRT قاشان ىسكە قوسىلادى؟
قازىرگى ۋاقىتتا LRT سىناق رەجيمىندە جۇمىس ىستەپ تۇر. تەستىلىك ىسكە قوسۋ كەزىندە العاشقى پويىز ستانسيالار اراسىندا 10 كيلومەتر/ساعات جىلدامدىقپەن قوزعالعان.
سىناق كەزەڭى شامامەن 6 ايعا جوسپارلانعان. وسى ۋاقىت ىشىندە جۇيەنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تەحنيكالىق تالاپتارعا سايكەستىگى تەكسەرىلەدى.
استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك جۇيە تولىق تەكسەرۋدەن وتكەننەن كەيىن جولاۋشىلار تاسىمالى 2026-جىلدىڭ كوكتەمىندە باستالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
LRT قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
City Transportation Systems كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە:
جەلىنىڭ ۇزىندىعى - 22,4 كيلومەتر؛
ستانسيالار سانى - 18؛
پويىزداردىڭ ورتاشا جىلدامدىعى - 40-50 كيلومەتر/ساعات؛
«نۇرلى جول» ستانسياسىنان اۋەجايعا دەيىنگى جول شامامەن 40 مينۋت بولادى.
پويىزدار 5-10 مينۋت سايىن ءجۇرۋى مۇمكىن، ال ستانسيالار اراسىنداعى ۋاقىت 1,5-3 مينۋت شاماسىندا بولادى. سونىمەن قاتار جۇيە بەسپيلوتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى دەپ جوسپارلانعان.
LRT- ءنىڭ ەكىنشى كەزەڭى
قۇجاتتاردا LRT- ءنىڭ ەكىنشى كەزەڭى دە قاراستىرىلعان. جوبا بويىنشا:
جاڭا جەلىلەردىڭ ۇزىندىعى 26,5 شاقىرىم بولادى؛
ونىڭ 25,2 شاقىرىمى استانادا، ال 1,3 شاقىرىمى قوسشى قالاسىندا ورنالاسادى؛
ەكى جاڭا دەپو سالۋ جوسپارلانعان.
جوبانىڭ قۇرىلىسى شامامەن 68 ايعا (5 جىلدان استام) سوزىلادى. ال جۇيەنىڭ جوسپارلانعان پايدالانۋ مەرزىمى 100 جىل دەپ كورسەتىلگەن.
ۇزاققا سوزىلعان جوبا
استاناداعى LRT جوباسىنىڭ تاريحى 20 جىلعا جۋىق ۋاقىتتى قامتيدى. جوبا بىرنەشە رەت توقتاپ، قارجىلىق قيىندىقتارعا بايلانىستى قايتا قارالعان.
2014-جىلى قازاقستان قىتاي دامۋ بانكىنەن 1,6 ميلليارد دوللار نەسيە العان. كەيىن قارجىنىڭ ءبىر بولىگى جوعالىپ كەتكەنى انىقتالىپ، بۇل ماسەلە ۇلكەن رەزونانس تۋدىردى.
2022-جىلى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ LRT جوباسىن سىنعا الىپ، ول ەلدىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرگەنىن ايتقان ەدى.
ەگەر بارلىق سىناق ءساتتى اياقتالسا، استانا تۇرعىندارى جاقىن ارادا جاڭا كولىك جۇيەسىن پايدالانا الادى. ازىرگە ۇسىنىلىپ وتىرعان تاريف 200 تەڭگە دەڭگەيىندە. سوڭعى شەشىم قوعامدىق تالقىلاۋدان كەيىن قابىلدانادى.