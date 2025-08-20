استاناداعى جەر ءۇستى مەتروسىنىڭ جىلجىمايتىن مۇلكى جالعا بەرىلەدى - كونكۋرس
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا CTS كومپانياسى جىلجىمايتىن مۇلكىن جالعا بەرۋ بويىنشا اشىق كونكۋرس جاريالادى.
- اكىمشىلىك دەپارتامەنتى جانە تۇراق كەڭىستىكتەرىن باسقارۋ دەپارتامەنتى «City Transportation Systems» ج ش س- ءنىڭ جىلجىمايتىن مۇلكىن جالعا بەرۋ بويىنشا اشىق كونكۋرس جاريالايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مۇلىكتى جالعا الۋ مەرزىمى:
- جالعا بەرۋ وبەكتىلەرىنىڭ مەرزىمى تاراپتار وبەكتىنى قابىلداۋ- تاپسىرۋ اكتىسىنە قول قويعان كۇننەن باستاپ 11 ايدى قۇرايدى؛
- جىلجىمايتىن مۇلىكتى جالداۋ شارتى بويىنشا مىندەتتەمەسىن تيىسىنشە ورىنداعان جالداۋشىنىڭ جالعا الۋ مەرزىمىن ۇزارتۋعا قۇقىعى بار؛
- جالعا بەرۋشى جىلجىمايتىن مۇلىكتى جالداۋ شارتىنىڭ قولدانۋ مەرزىمىن ۇزارتۋ باستاماسىن كوتەرۋگە قۇقىلى.
جالداۋ اقىسىنىڭ باستاپقى باعاسى:
- باستاپقى باعا 1 شارشى مەتر ءۇشىن ايىنا 10000 تەڭگە، قوسىلعان قۇن سالىعىن قوسا العاندا؛
- كونكۋرسقا قاتىسۋشى 1 شارشى مەتر ءۇشىن ۇسىناتىن جالداۋ اقىسىنىڭ مولشەرىن جانە جالپى سومانى كورسەتۋگە ءتيىس، سوما قوسىلعان قۇن سالىعىن ەسكەرە وتىرىپ ۇسىنىلۋى قاجەت.
كونكۋرسقا قاتىسۋعا ءوتىنىم بەرۋدىڭ شارتى مەن ءتارتىبى:
- ءوتىنىم قابىلداۋ 2025 -جىلعى 15- تامىز، استانا قالاسى ۋاقىتى بويىنشا ساعات 10.00-دە باستالدى؛
- ءوتىنىم قابىلداۋدى اياقتاۋ كۇنى 2025 -جىلعى 20 -تامىز، استانا ق. ۋاقىتى بويىنشا ساعات 10.00-گە دەيىن.
-ءوتىنىمدى قابىلداۋ ورنى: استانا قالاسى، بەيبىتشىلىك كوشەسى، 9، 2-قابات.
كونكۋرس ەرەجەسىمەن تولىعىراق «City Transportation systems» ج ش س رەسمي سايتىنان تانىسۋ مۇمكىندىگى بار.
ايتا كەتسەك، بۇگىندە LRT نەگىزگى جەلىسىندە رەلستەردى توسەۋ جۇمىسى اياقتالدى.
ەسكە سالايىق، استانا LRT وسى كۇزدە تەستىلىك سىناقتان وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
