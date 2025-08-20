ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:29, 20 - تامىز 2025 | GMT +5

    استاناداعى جەر ءۇستى مەتروسىنىڭ جىلجىمايتىن مۇلكى جالعا بەرىلەدى - كونكۋرس

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا CTS كومپانياسى جىلجىمايتىن مۇلكىن جالعا بەرۋ بويىنشا اشىق كونكۋرس جاريالادى.

    LRT
    Фото: Астана әкімдігі

    - اكىمشىلىك دەپارتامەنتى جانە تۇراق كەڭىستىكتەرىن باسقارۋ دەپارتامەنتى «City Transportation Systems» ج ش س- ءنىڭ جىلجىمايتىن مۇلكىن جالعا بەرۋ بويىنشا اشىق كونكۋرس جاريالايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    مۇلىكتى جالعا الۋ مەرزىمى:

    - جالعا بەرۋ وبەكتىلەرىنىڭ مەرزىمى تاراپتار وبەكتىنى قابىلداۋ- تاپسىرۋ اكتىسىنە قول قويعان كۇننەن باستاپ 11 ايدى قۇرايدى؛
    - جىلجىمايتىن مۇلىكتى جالداۋ شارتى بويىنشا مىندەتتەمەسىن تيىسىنشە ورىنداعان جالداۋشىنىڭ جالعا الۋ مەرزىمىن ۇزارتۋعا قۇقىعى بار؛
    - جالعا بەرۋشى جىلجىمايتىن مۇلىكتى جالداۋ شارتىنىڭ قولدانۋ مەرزىمىن ۇزارتۋ باستاماسىن كوتەرۋگە قۇقىلى.

    جالداۋ اقىسىنىڭ باستاپقى باعاسى:

    - باستاپقى باعا 1 شارشى مەتر ءۇشىن ايىنا 10000 تەڭگە، قوسىلعان قۇن سالىعىن قوسا العاندا؛
    - كونكۋرسقا قاتىسۋشى 1 شارشى مەتر ءۇشىن ۇسىناتىن جالداۋ اقىسىنىڭ مولشەرىن جانە جالپى سومانى كورسەتۋگە ءتيىس، سوما قوسىلعان قۇن سالىعىن ەسكەرە وتىرىپ ۇسىنىلۋى قاجەت.

    كونكۋرسقا قاتىسۋعا ءوتىنىم بەرۋدىڭ شارتى مەن ءتارتىبى:

    - ءوتىنىم قابىلداۋ 2025 -جىلعى 15- تامىز، استانا قالاسى ۋاقىتى بويىنشا ساعات 10.00-دە باستالدى؛
     - ءوتىنىم قابىلداۋدى اياقتاۋ كۇنى 2025 -جىلعى 20 -تامىز، استانا ق. ۋاقىتى بويىنشا ساعات 10.00-گە دەيىن.
     -ءوتىنىمدى قابىلداۋ ورنى: استانا قالاسى، بەيبىتشىلىك كوشەسى، 9، 2-قابات.

    كونكۋرس ەرەجەسىمەن تولىعىراق «City Transportation systems» ج ش س رەسمي سايتىنان تانىسۋ مۇمكىندىگى بار.

    ايتا كەتسەك، بۇگىندە LRT نەگىزگى جەلىسىندە رەلستەردى توسەۋ جۇمىسى اياقتالدى.

    ەسكە سالايىق، استانا LRT وسى كۇزدە تەستىلىك سىناقتان وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.

    اۆتور

    داۋلەت ىزتىلەۋ

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار