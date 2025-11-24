استانادا پوليتسەيلەر كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعانداردى جاۋاپقا تارتتى
استانا. قازاقپارات - ق ر ءى ءى م «قىلمىستى توقتاتۋ» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى اياسىندا پوليتسەيلەر كوشى-قون قىزمەتى جەدەل بولىمشەلەرمەن بىرلەسىپ، قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىندا، بازارلاردا، كولىك جۋۋ بەكەتتەرىندە جانە جولاۋشىلار تاسىمالى سالاسىندا رەيدتەر جۇرگىزىپ جاتىر.
ءىس-شارانىڭ ماقساتى - كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋ. ەكى كۇن ىشىندە شامامەن 40-قا جۋىق قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلدى: ەلدە بولۋ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن ۋاقتىلى شىقپاۋ، ۆيزادا كورسەتىلگەن ماقساتقا ساي كەلمەيتىن قىزمەتپەن اينالىسۋ، سونداي-اق رۇقساتسىز جۇمىس ىستەۋ دەرەكتەرى انىقتالدى.
ماسەلەن، جولاۋشىلاردى ارنايى رۇقساتسىز تاسىمالداعان 32 جاستاعى شەتەل ازاماتى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. وسىنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتار تاكسي جۇرگىزۋشىلەرى، سونداي-اق كولىك جۋۋ بەكەتتەرى مەن بازارلاردا جۇمىس ىستەيتىندەردىڭ اراسىندا دا انىقتالدى. انىقتالعان بارلىق فاكتىلەر بويىنشا زاڭ اياسىندا شارالار قابىلداندى. كوشى-قون پوليتسياسى شەتەلدىك ازاماتتار مەن جۇمىس بەرۋشىلەرگە كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن ءتۇسىندىرىپ، ەل اۋماعىندا زاڭدى بولۋ جانە ەڭبەك قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋ ءتارتىبى تۋرالى اقپارات بەرىپ ءجۇر. مۇنداي ءىس-شارالار قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا جانە قالاداعى قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.