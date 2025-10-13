استانادا توراڭعى ەگىلدى
استانا. قازاقپارات - باس قالاداعى بوتانيكالىق ساياباققا توراڭعى ەگىلدى. بۇل - قىزىل كىتاپقا ەنگەن قاسيەتتى وسىمدىك. ولار توزىمدىگىمەن ەرەكشەلەنەدى. ءتىپتى تومەن تەمپەراتۋرالاردا دا تىرشىلىك ەتە بەرەدى.
سونداي-اق توپىراقتى قۇنارلاندىرىپ، ەروزيانىڭ الدىن الاتىن قاسيەتكە يە. تاريحى دا تىم ارىدەن باستالادى. عالىمدار بۇل تال مۇز داۋىرىنەن بەرى بار دەيدى. ازىرشە 50 ءتۇپ كوشەت وتىرعىزىلدى. الدا ولاردىڭ سانىن كوبەيتۋ جوسپارى بار.
ميراس ءابدىراحمانوۆ، استانا قالاسى ىشكى ساياسات باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى:
- توراڭعى اعاشى ىستىق پەن سۋىققا قاراماي وسە بەرەدى. نەگىزىنەن ءشولدى جەرلەردە وسەدى. اعاشتىڭ ەرەكشەلىگى، تامىرى سۋدى 10-15 مەتر تەرەڭدىكتەن الادى. بۇل اعاش كوپ جەردە وسە بەرمەيدى، ماعان ايتقانى بويىنشا رەسەيدە جانە بالقاشتا وسەدى. الەمدە باسقا جەردە وسپەيدى. بۇدان بولەك بۇگىن «تازا قازاقستان» جالپى ۇلتتىق ەكولوگيالىق اكتسياسى اياسىندا استانادا 11 مىڭنان استام اعاش ەگىلدى. ناۋقانعا 150 مىڭعا جۋىق تۇرعىن اتسالىستى. ولار قالاداعى گۇلزارلاردى اباتتاندىرىپ، قورشاعان ورتانى قوقىستان تازالادى.
24.kz