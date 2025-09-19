ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:43, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    استانادا تۇماۋعا قارسى ەگۋ ناۋقانى 1- قازاننان باستالادى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا الداعى 2025-2026 ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىمعا دايىندىق اياسىندا ماۋسىمدىق تۇماۋعا قارسى يممۋنداۋ ءۇشىن رەسەيدە وندىرىلگەن «گريپپول+» ۆاكسيناسىنىڭ 145 مىڭ دوزاسىن ساتىپ الۋعا جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن قارجى ءبولىندى.

    вакцинация
    Коллаж: Kazinform / Pexels / Freepik

    بۇل تۋرالى استانا قالاسى سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى ايگۇل شاعالتايەۆا مالىمدەدى.

    ايگۇل شاعالتايەۆانىڭ ايتۋىنشا، ق ر ۇكىمەتىنىڭ 2020 -جىلعى 24 -قىركۇيەكتەگى №612 قاۋلىسىنا سايكەس، ۆاكسيناتسيا تاۋەكەل توبىنداعى ازاماتتارعا تەگىن جۇرگىزىلەدى. اتاپ ايتقاندا، ەكپە مىنا ساناتتارعا سالىنادى: مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە، ديسپانسەرلىك ەسەپتەگى بالالارعا، بالالار ۇيلەرى مەن سابيلەر ءۇيىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرىنە، قارتتار ۇيىندەگى ادامدارعا، جۇكتىلىكتىڭ ەكىنشى جانە ءۇشىنشى تريمەسترىندەگى ايەلدەرگە، جۇرەك-قان تامىرلارى جانە تىنىس الۋ جۇيەسىنىڭ سوزىلمالى اۋرۋلارى بار ازاماتتارعا، مەكتەپ وقۋشىلارىنا، سونداي-اق ەپيدەميولوگيالىق كورسەتكىشتەر بويىنشا جابىق مەكەمەلەردىڭ كونتينگەنتىنە جانە وزگە دە ساناتتارعا.

    سونىمەن قاتار ول ءوز سوزىندە، باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەردىڭ №6 قاۋلىسىنا سايكەس، يممۋنداۋ ناۋقانىن 15- قىركۇيەكتە باستاۋ جوسپارلانعان بولاتىن. الايدا ۆاكسينانى جەتكىزۋدىڭ كەشىگۋىنە بايلانىستى ەگۋ جۇمىستارى 1- قازاننان باستالاتىن اتاپ ءوتتى.

    بۇعان دەيىن استانادا ج ر ۆ ي جاعدايلارى وتكەن ماۋسىممەن سالىستىرعاندا %14- عا ارتقانىن جازعانبىز.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار