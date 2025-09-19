استانادا تۇماۋعا قارسى ەگۋ ناۋقانى 1- قازاننان باستالادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا الداعى 2025-2026 ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىمعا دايىندىق اياسىندا ماۋسىمدىق تۇماۋعا قارسى يممۋنداۋ ءۇشىن رەسەيدە وندىرىلگەن «گريپپول+» ۆاكسيناسىنىڭ 145 مىڭ دوزاسىن ساتىپ الۋعا جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن قارجى ءبولىندى.
بۇل تۋرالى استانا قالاسى سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى ايگۇل شاعالتايەۆا مالىمدەدى.
ايگۇل شاعالتايەۆانىڭ ايتۋىنشا، ق ر ۇكىمەتىنىڭ 2020 -جىلعى 24 -قىركۇيەكتەگى №612 قاۋلىسىنا سايكەس، ۆاكسيناتسيا تاۋەكەل توبىنداعى ازاماتتارعا تەگىن جۇرگىزىلەدى. اتاپ ايتقاندا، ەكپە مىنا ساناتتارعا سالىنادى: مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە، ديسپانسەرلىك ەسەپتەگى بالالارعا، بالالار ۇيلەرى مەن سابيلەر ءۇيىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرىنە، قارتتار ۇيىندەگى ادامدارعا، جۇكتىلىكتىڭ ەكىنشى جانە ءۇشىنشى تريمەسترىندەگى ايەلدەرگە، جۇرەك-قان تامىرلارى جانە تىنىس الۋ جۇيەسىنىڭ سوزىلمالى اۋرۋلارى بار ازاماتتارعا، مەكتەپ وقۋشىلارىنا، سونداي-اق ەپيدەميولوگيالىق كورسەتكىشتەر بويىنشا جابىق مەكەمەلەردىڭ كونتينگەنتىنە جانە وزگە دە ساناتتارعا.
سونىمەن قاتار ول ءوز سوزىندە، باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەردىڭ №6 قاۋلىسىنا سايكەس، يممۋنداۋ ناۋقانىن 15- قىركۇيەكتە باستاۋ جوسپارلانعان بولاتىن. الايدا ۆاكسينانى جەتكىزۋدىڭ كەشىگۋىنە بايلانىستى ەگۋ جۇمىستارى 1- قازاننان باستالاتىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن استانادا ج ر ۆ ي جاعدايلارى وتكەن ماۋسىممەن سالىستىرعاندا %14- عا ارتقانىن جازعانبىز.