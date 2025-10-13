استانادا تۇماۋ مەن ج ر ۆ ي- گە قارسى ۆاكسيناتسيا ءجۇرىپ جاتىر: كىمدەر تەگىن الا الادى
استانا. KAZINFORM - استانا تۇرعىندارى تۇماۋ مەن ج ر ۆ ي- گە قارسى ۆاكسيناتسيانى تەگىن الا الادى. ەكپە سالدىرۋ 6 ايدان باستاپ بالالارعا، جاس وسپىرىمدەرگە، بارلىق جاستاعى ەرەسەكتەرگە، سونداي-اق 16 دان 37 اپتالىق مەرزىم ارالىعىندا جۇكتى ايەلدەرگە قولجەتىمدى.
استانا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ۆاكسينا الۋ ءۇشىن ۋچاسكەلىك دارىگەرگە جازىلماي-اق، قابىلداۋ ۋاقىتىندا بارۋعا بولادى. ديسپانسەرلىك ەسەپتە تۇرعان ەگدە جاستاعى ادامدار مەن سوزىلمالى اۋرۋلارى بار ناۋقاستاردىڭ ۆاكسيناتسيادان ءوتۋى اسا ماڭىزدى.
تۇماۋ مەن ج ر ۆ ي- ءدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ماماندار كەلەسى شارالاردى ۇستانۋعا كەڭەس بەرەدى:
• ماسكا تاعۋ جانە انتيسەپتيك قولدانۋ؛
• كوپ ادام جينالاتىن ورىندارعا بارۋدى شەكتەۋ؛
• بولمەلەردى جيى جەلدەتىپ، دىمقىل تازالىق جۇرگىزۋ؛
• اۋىرىپ جۇرگەن ادامدارمەن قارىم-قاتىناستى ازايتۋ؛
• دۇرىس جانە تەڭگەرىمدى تاماقتانۋ؛
• اۋرۋ بەلگىلەرى پايدا بولعاندا دەرەۋ دارىگەرگە قارالۋ.
قازىرگى تاڭدا ەكپەنى 80 264 ادام (%55,3) سالدىردى. مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەر دە وزدەرىن جانە ناۋقاستارىن قورعاۋ ماقساتىندا ۆاكسيناتسيادان ءوتىپ جاتىر.
قوسىمشا اقپاراتتى ەمحانانىڭ تىركەۋ بولىمىنەن الا الاسىزدار.
