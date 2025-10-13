ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:43, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    استانادا تۇماۋ مەن ج ر ۆ ي- گە قارسى ۆاكسيناتسيا ءجۇرىپ جاتىر: كىمدەر تەگىن الا الادى

    استانا. KAZINFORM - استانا تۇرعىندارى تۇماۋ مەن ج ر ۆ ي- گە قارسى ۆاكسيناتسيانى تەگىن الا الادى. ەكپە سالدىرۋ 6 ايدان باستاپ بالالارعا، جاس وسپىرىمدەرگە، بارلىق جاستاعى ەرەسەكتەرگە، سونداي-اق 16 دان 37 اپتالىق مەرزىم ارالىعىندا جۇكتى ايەلدەرگە قولجەتىمدى.

    Астанада ЖРВИ-мен ауырған балалардың 97%-ы екпе алмаған – қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
    Фото: Астана әкімдігі

    استانا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ۆاكسينا الۋ ءۇشىن ۋچاسكەلىك دارىگەرگە جازىلماي-اق، قابىلداۋ ۋاقىتىندا بارۋعا بولادى. ديسپانسەرلىك ەسەپتە تۇرعان ەگدە جاستاعى ادامدار مەن سوزىلمالى اۋرۋلارى بار ناۋقاستاردىڭ ۆاكسيناتسيادان ءوتۋى اسا ماڭىزدى.

    تۇماۋ مەن ج ر ۆ ي- ءدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ماماندار كەلەسى شارالاردى ۇستانۋعا كەڭەس بەرەدى:

    • ماسكا تاعۋ جانە انتيسەپتيك قولدانۋ؛

    • كوپ ادام جينالاتىن ورىندارعا بارۋدى شەكتەۋ؛

    • بولمەلەردى جيى جەلدەتىپ، دىمقىل تازالىق جۇرگىزۋ؛

    • اۋىرىپ جۇرگەن ادامدارمەن قارىم-قاتىناستى ازايتۋ؛

    • دۇرىس جانە تەڭگەرىمدى تاماقتانۋ؛

    • اۋرۋ بەلگىلەرى پايدا بولعاندا دەرەۋ دارىگەرگە قارالۋ.

    قازىرگى تاڭدا ەكپەنى 80 264 ادام (%55,3) سالدىردى. مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەر دە وزدەرىن جانە ناۋقاستارىن قورعاۋ ماقساتىندا ۆاكسيناتسيادان ءوتىپ جاتىر.

    قوسىمشا اقپاراتتى ەمحانانىڭ تىركەۋ بولىمىنەن الا الاسىزدار.

    ايتا كەتەلىك ەلىمىزدە 240 مىڭنان استام ادام ونكولوگيا بويىنشا ەسەپتە تۇر.

    دەنساۋلىق بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
