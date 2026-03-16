استانادا رەفەرەندۋم قالاي ءوتتى
استانا. قازاقپارات – 15-ناۋرىزدا قازاقستاندا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ستراتەگيالىق باعدارى مەن ساياسي ۇستانىمى
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا وتكەن رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا قاتىسىپ، ەلورداداعى وقۋشىلار سارايىندا ورنالاسقان 51-ۋچاسكەدە ءوز تاڭداۋىن جاسادى.
ق ر پرەزيدەنتى وندا جاڭا اتا زاڭنىڭ ەل بولاشاعى ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
ساياسي ناۋقاننىڭ ەلورداداعى ۇيىمداستىرىلۋ بارىسى
ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ حاتشىسى شاۆكات وتەمىسوۆتىڭ مالىمەتىنشە، استانا قالاسى بويىنشا تۇسكى ساعات 14:00 گە دەيىن ازاماتتاردىڭ كەلۋ بەلسەندىلىگى 40,68 پايىزدى قۇراعان. بۇل كورسەتكىش ەلوردا تۇرعىندارىنىڭ ماڭىزدى ساياسي ناۋقانعا دەگەن جوعارى قىزىعۋشىلىعىن كورسەتەدى.
ەلورداداعى مەرەكەلىك اتموسفەرا مەن الەۋمەتتىك شارالار
استاناداعى رەفەرەندۋم تەك ساياسي سيپاتتا عانا ەمەس، حالىقتىق مەرەكە رەتىندە دە اتالىپ ءوتتى. قالانىڭ 60-رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىندە ەرەكشە جاعداي بولدى، ابىلايحان ەگەۋبايەۆ ەسىمدى تۇرعىن ءوزىنىڭ سۇيىكتىسىنە كوپشىلىك الدىندا ۇيلەنۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسادى. مۇنداي وقيعالار ماڭىزدى ساياسي ناۋقاننىڭ ادامدار اراسىنداعى سەنىم مەن بولاشاققا دەگەن ءۇمىتتى نىعايتاتىنىن كورسەتەدى.
سونىمەن قاتار، رەفەرەندۋم كۇندەرى ەلوردا تۇرعىندارى ءۇشىن «Nauryz Sale» اۋقىمدى ازىق-تۇلىك جارمەڭكەلەرى ۇيىمداستىرىلدى. جارمەڭكەلەر قالانىڭ جەتى بىردەي ءىرى ساۋدا ورتالىقتارى مەن بازارلارىندا، اتاپ ايتقاندا «Keryen Joly» «Koktal»، «ەۋرازيا»، «استانالىق بازار»، «Damu Mall»، «شاپاعات» جانە «ساۋران» اۋماعىندا ورنالاستى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلىمىزدە رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم كۇنى 585 بالا دۇنيەگە كەلگەنىن جازعان ەدىك.