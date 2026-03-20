    17:30, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    استانادا ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي تاقيا كەستەلەۋدەن شەبەرلىك ساعاتى ۇيىمداستىرىلدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي قايىرىمدىلىق اكسياسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    ەلوردالىق كرەاتور، قولونەر شەبەرى نۇرگۇل يالىموۆا مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالار مەن ولاردىڭ انالارىنا ارناپ تاقيا كەستەلەۋ بويىنشا شەبەرلىك ساعاتىن ۇيىمداستىردى.

    قاتىسۋشىلار ساندىك-قولدانبالى ونەر داستۇرلەرىمەن تانىسىپ، ءوز قولىمەن ۇلتتىق بۇيىم جاساپ كوردى.

    Астанада Наурыз мерекесіне орай тақия кестелеуден шеберлік сағаты ұйымдастырылды
    ءىس-شارا بارىسىندا بالالار مەن اتا-انالار كەستە تىگۋ ءادىسىن ۇيرەنىپ، ويۋ-ورنەكتەردىڭ مانىمەن تانىستى.

    ۇيىمداستىرۋشىنىڭ ايتۋىنشا، جوبانىڭ باستى ماقساتى - ۇلتتىق داستۇرلەردى ساقتاۋ، شىعارماشىلىق قابىلەتتى دامىتۋ جانە ەرەكشە بالالار تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلارعا الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتۋ.

    كرەاتور مۇنداي قايىرىمدىلىق شىعارماشىلىق ساعاتتارىن مەكتەپتەردە، قارتتار ۇيلەرىندە جانە اۋرۋحانالاردا دا تۇراقتى تۇردە وتكىزىپ تۇرادى.

    وسىعان دەيىن قازاقستان مەكتەپتەرىندە ەرەكشە نازاردى قاجەت ەتەتىن بالالارعا پەداگوگيكالىق سۇيەمەلدەۋ ەنگىزىلەتىنى بەلگىلى بولدى.

    Бақытжол Кәкеш
