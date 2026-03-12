استانادا ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي 200 دەن استام ءىس-شارا وتەدى
استانا. KAZINFORM - كوكتەمنىڭ باستى مەرەكەسى - ناۋرىزدىڭ كەلۋىنە وراي استانادا 200 دەن استام ءتۇرلى باعىتتاعى ءىس-شارا مەن اكسيا وتەدى.
ءداستۇر بويىنشا ناۋرىزناما مەرەكەلىك ونكۇندىگىنىڭ ءار كۇنى ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن بەلگىلى ءبىر تاقىرىپقا ارنالادى.
بيىل ناۋرىز مەرەكەسىن اتاپ ءوتۋدىڭ ەرەكشەلىگى - سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىنىڭ بەلسەندى قولدانىلۋى بولماق. بۇل باستامالار مەملەكەت باسشىسى جاريالاعان سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلۋدا. ەلورداداعى مەرەكەلىك الاڭداردا قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا روبوتتارمەن، جاساندى ينتەللەكت مۇمكىندىكتەرىنىڭ كورسەتىلىمدەرىمەن جانە باسقا دا تەحنولوگيالىق شەشىمدەرمەن جابدىقتالعان زاماناۋي ينتەراكتيۆتى ايماقتار ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى زاماناۋي تەحنولوگيالاردىڭ ۇلتتىق داستۇرلەرمەن قالاي ۇيلەسەتىنىن كورىپ، ءتۇرلى سيفرلىق ءارى تانىمدىق بەلسەندىلىكتەرگە قاتىسا الادى.
«ناۋرىزنامانىڭ» ونكۇندىگى 14-ناۋرىز كۇنى كورىسۋ كۇنى - امال مەرەكەسىن اتاپ وتۋدەن باستالادى. وسى كۇنى ەلوردالىق دوستىق ۇيىندە «ۇلى ەلىمىزدىڭ كورىسۋ كۇنى - امال مەرەكەسى» اتتى ءىس-شارا وتەدى. اقساقالدار كەڭەسى مەن انالار كەڭەسىنىڭ وكىلدەرى «كورىسۋ» ءراسىمىن وتكىزىپ، امانداسۋ مەن تاتۋلاسۋعا بايلانىستى ۇلتتىق داستۇرلەردى كورسەتەدى، تاعىلىمدى وسيەتتەرىن ايتىپ، باتا بەرەدى. سونداي-اق ناۋرىزدى قازاق حالقىنىڭ كونە مادەني كودى ءارى شىنايى ءداستۇرى رەتىندە جان- جاقتى زەردەلەۋگە باعىتتالعان عىلىمي-ەتنوگرافيالىق كونفەرەنتسيا جانە «ناۋرىز جىلناماسى» كورمەسى ۇيىمداستىرىلادى.
14-ناۋرىز كۇنى ساعات 12:00-دە «اتاتۇرىك» ساياباعىندا ەلوردانىڭ مادەنيەت قايراتكەرلەرى مەن شىعارماشىلىق ۇجىمدارىنىڭ، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ بالالار ۇجىمدارىنىڭ جانە قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ ۇلتتىق مادەني ورتالىقتارى ۇجىمدارىنىڭ قاتىسۋىمەن «كورىسۋ كۇنى - امال مەرەكەسى» اتتى اۋقىمدى ءىس-شارا وتەدى.
جەكە ايماق رەتىندە زاماناۋي AI الاڭى ۇيىمداستىرىلادى. مۇندا كەلۋشىلەر جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن قازاقتىڭ ۇلتتىق كيىمىندەگى بەينەدە جەكە فوتوسۋرەت جاساپ، دايىن سۋرەتتى QR-كود ارقىلى جۇكتەي الادى.
14-ناۋرىز كۇنى ساعات 15:00-دە «حان شاتىر» ساۋدا-ويىن-ساۋىق ورتالىعىندا سپورتشىلار، قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى اراسىندا «Tartys Fest» سپورتتىق ويىندار فەستيۆالى وتەدى. باعدارلامادا ارقان تارتۋ، تۋرنيككە تارتىلۋ، قوي كوتەرۋ، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكتكە قارسى توعىزقۇمالاق ويىنى بويىنشا جارىستار ۇيىمداستىرىلادى. 18 جاستان اسقان نيەت بىلدىرۋشىلەر قاتىسا الادى. قاتىسۋ تەگىن. تىركەۋ جارىس باستالار الدىندا سول جەردە جۇرگىزىلەدى.
وسى كۇنى «رۋحانيات» ك م م «امال كەلدى - جىل كەلدى» مادەني ءىس-شاراسىن ۇيىمداستىرادى. باعدارلامادا امال مەرەكەسىنىڭ سالتتىق ەلەمەنتتەرى، حالىقتىق داستۇرلەر مەن فولكلور قامتىلادى.
ەلوردا مەكتەپتەرىندە «كورىسۋ - ءداستۇرى» اتتى امانداسۋ فەستيۆالى وتەدى.
سول كۇنى ساعات 12:00-دە سارىارقا اۋدانىنداعى «قورعالجىن» گۇلزارىندا سپورتتىق- شىعارماشىلىق ءىس- شارا ۇيىمداستىرىلادى.
ءال-فارابي اتىنداعى وقۋشىلار سارايىندا 14-18-ناۋرىز ارالىعىندا حالىق ەرتەگىلەرىنىڭ جەلىسى بويىنشا قويىلعان «NAURYZ-2026» اتتى تەاترلاندىرىلعان مەرەكەلىك قويىلىم وتەدى.
سونداي-اق استانادا 14 جانە 15-ناۋرىز كۇندەرى «Nauryz Salە» اۋقىمدى ازىق-تۇلىك جارمەڭكەلەرى وتەدى. جارمەڭكەلەردە جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىندەگى وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىس پەن جەمىس- جيدەك، ەت جانە ءسۇت ونىمدەرى، شۇجىق ونىمدەرى، ۇن، نان-توقاش ونىمدەرى، تابيعي شىرىندار، توساپ، بال جانە باسقا دا ازىق-تۇلىك تاۋارلارىن ءتيىمدى باعادا ساتىپ الا الادى.
جارمەڭكەلەر 14 جانە 15-ناۋرىز كۇندەرى ساعات 10:00-دەن 18:00-گە دەيىن مىنا مەكەنجايلاردا وتەدى:
• «Keryen Joly» س ءۇ (الاش تاسجولى، 35ب)؛
• «Koktal» س ءۇ (ن. تىلەنديەۆ داڭعىلى، 12ا)؛
• «ەۆرازيا» س ءۇ (ق. ساتبايەۆ كوشەسى)؛
• «استانالىق بازار» س ءۇ (س. سەيفۋللين كوشەسى، 47)؛
• «Damu Mall» س و و (سوكول قاباتى، ج. ناجىمەدەنوۆ كوشەسى، 26)؛
• «شاپاعات» بازارى (بوگەنباي باتىر داڭعىلى، 69)؛
• «ساۋران» بازارى (الماتى كوشەسى، 3).
15-ناۋرىز - قايىرىمدىلىق كۇنى. وسى كۇنى قالا بويىنشا «ارداگەرلەردى ارداقتايىق» اكسياسى وتەدى. ونىڭ اياسىندا جالعىزباستى زەينەتكەرلەرگە، ارداگەرلەرگە جانە مۇقتاج جاندارعا ازىق- تۇلىك سەبەتتەرى تاراتىلادى.
ەسىل اۋدانىنداعى ساۋدا-ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىنىڭ بىرىندە «تىلەك اعاشى - ارماندار الەمى» ورناتىلادى. اعاشتا QR-كود ورنالاستىرىلادى: ونى سكانەرلەۋ ارقىلى دەمەۋشىلەر كامەلەتكە تولماعانداردى بەيىمدەۋ ورتالىعىنداعى بالالاردىڭ تىزىمىمەن تانىسا الادى. ولاردىڭ ءبىرىن تاڭداپ، بالانىڭ ارمانىن ورىنداپ، كوپتەن كۇتكەن سىيلىعىن تابىستاۋعا مۇمكىندىك بار. سونىمەن قاتار بۇل اكسياعا كەز كەلگەن ادام قاتىسىپ، بالالارعا قۋانىش سىيلاي الادى. باستاما بالالارعا نازار، قامقورلىق جانە ارماندارىنىڭ ورىندالاتىنىنا سەنىم سىيلاۋعا باعىتتالعان.
وسى كۇنى «اسسامبلەيا جاستارى» ر ق ب «تازالىق ەستافەتاسى» قايىرىمدىلىق اكسياسىن ۇيىمداستىرادى. بەلسەندىلەر قارت كىسىلەردىڭ ۇيلەرىنىڭ اۋلالارىن قاردان تازارتادى.
سونداي-اق ەلوردالىق كاسىپكەرلەردىڭ «ون يگى ءىس» اكسياسى وتەدى.
«ىزگىلىك ءىزى» قايىرىمدىلىق اكسياسى اياسىندا الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى بالالارعا ەلوردانىڭ كورىكتى جەرلەرىنە ەكسكۋرسيا ۇيىمداستىرىلادى.
«نۇرلى جۇرەك» ورتالىعىندا كونسەرتتىك باعدارلاما وتسە، «ءۇمىت» داعدارىس ورتالىعىندا «جاقسىلىق جاساۋ - يگى ءىس» اتتى قايىرىمدىلىق چەللەندجى باستالادى.
16-ناۋرىز كۇنى «ناۋرىزناما» ونكۇندىگى اياسىندا مادەنيەت جانە ۇلتتىق داستۇرلەر كۇنى اتاپ وتىلەدى.
ساعات 17:00-دە ە. راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيادا «مادەنيەت كۇنى - شىنايى ءداستۇر كەڭىستىگى» اتتى مەرەكەلىك ءىس-شارا وتەدى.
ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانادا «ۇلتتىق قۇندىلىق - ۇلتتىق بولمىس» اتتى كىتاپ كورمەسى اشىلادى.
16-17 ناۋرىز كۇندەرى «جاستار» سارايىنىڭ كونسەرت زالىندا «ناۋرىز. جارىق كۇشى» اتتى تەاترلاندىرىلعان مۋزىكالىق قويىلىم وتەدى. باستالۋ ۋاقىتتارى: 10:00، 12:00 جانە 14:00.
بۇل كۇنى مەملەكەتتىك جانە قۇرىلىمدىق مەكەمەلەر اراسىندا ءداستۇرلى «ارمىسىڭ، ءاز ناۋرىز» بايقاۋى وتەدى.
«رۋحانيات» ك م م «سالت-ءداستۇر - ۇلت قازىناسى» اتتى اشىق ساباق ۇيىمداستىرادى.
ساعات 19:00-دە ءا. مامبەتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترى «جاس اباي» سپەكتاكلىن ۇسىنادى.
16-ناۋرىز كۇنى «Damu Mall» ساۋدا- ويىن-ساۋىق ورتالىعىندا بەلسەندى ۇزاق ءومىر س ءۇرۋ ورتالىعىنىڭ زەينەتكەرلەرى دايىنداعان ۇلتتىق قولونەر كورمەسى اشىلادى.
سەرۆيس جانە تۋريزم كوللەدجىندە مەكتەپ وقۋشىلارىنا ۇلتتىق تاعامدار دايىنداۋ بويىنشا شەبەرلىك ساباعى وتەدى. مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردا ۇلتتىق ويۋ-ورنەكپەن قىش بۇيىمدارىن جاساۋ شەبەرلىك ساباقتارى ۇيىمداستىرىلادى. №1-ونەر مەكتەبىندە «ناۋرىز - ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى!» كونسەرتى وتەدى. بالالار كوركەمسۋرەت مەكتەبىندە «تۋعان جەرىم» اتتى ساندىك-قولدانبالى ونەر بويىنشا XXII رەسپۋبليكالىق بايقاۋ ۇيىمداستىرىلادى. №2-ونەر مەكتەبىندە «ءداستۇرىم - اسىل قازىنام» ءىس-شاراسى وتەدى. «شاراپات» الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىندا اۋدان زەينەتكەرلەرىنىڭ ۇلتتىق ستيلدەگى قولونەر كورمەسى ۇيىمداستىرىلادى. «قامقور» ارنايى الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىندا «سالت-ءداستۇر - اسىل قازىنا» تانىمدىق ساعاتى وتەدى.
16-22-ناۋرىز ارالىعىندا ەلوردانىڭ تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنىڭ اۋلالارىندا ميب-تەر اراسىندا «ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىندە...» بايقاۋى وتكىزىلەدى.
وسى كۇنى «ناۋرىز جىلۋى» اكسياسى اياسىندا «استانا جاستارى» ەرىكتىلەرى كوممۋنالدىق قىزمەت ماماندارىنا شاي مەن باۋىرساق سىيلاپ، گۇل شوقتارىن تابىستايدى.
17-ناۋرىز - شاڭىراق كۇنى.
بۇل كۇنى مۋزىكالىق جاس كورەرمەن تەاترى «باقىتتى شاڭىراق جىرى» اتتى كەشكە شاقىرادى. وندا وتباسىلىق جۇپتار ءان ايتىپ، ولەڭ وقيدى.
ج. ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا ەلوردالىق مەكتەپ وقۋشىلارى اراسىندا اۋقىمدى فلەشموب جانە «التىن اسىق» ويىنى ۇيىمداستىرىلادى.
س. سەيفۋللين اتىنداعى اگروتەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەت «شاڭىراق قۇرۋ - ءداستۇر جالعاسى» ءراسىمىن كورسەتەدى، ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى جاس وتباسىلار اراسىندا «وتباسى - باقىت مەكەنى» ۇلتتىق سپورت ەستافەتاسىن وتكىزەدى، ال ءال-فارابي اتىنداعى وقۋشىلار سارايى «اق باتا» بايقاۋىن ۇيىمداستىرادى.
شاڭىراق كۇنى ەلوردادا كوپبالالى انالارعا «كۇمىس القا» جانە «التىن القا» توسبەلگىلەرىن تابىستاۋ ءراسىمى وتەدى.
مەرەكەلىك باعدارلامادا ۇلتتىق ۇلگىدەگى بەسىكتەردى جاڭا تۋعان سابيلەرگە تابىستاۋ، وتباسىلىق ءومىرىنىڭ 50 جىلدىعىن اتاپ وتكەن جۇپتاردى قۇتتىقتاۋ جانە «شاڭىراق - وتباسىنىڭ بەرەكەسى» چەللەندجىن وتكىزۋ جوسپارلانعان.
18-ناۋرىز - ۇلتتىق كيىم كۇنى.
بۇل كۇنى ەلوردالىق سپورت كەشەنىندە «ۇلى دالا ءۇنى» شوۋ-ميۋزيكلى وتەدى.
ساعات 13:00-دە ە. راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيادا «التىن اجە» رەسپۋبليكالىق بايقاۋى ۇيىمداستىرىلادى.
«حان شاتىر» ساۋدا- ويىن-ساۋىق ورتالىعىندا قازاقستاندىق ديزاينەرلەردىڭ ۇلتتىق كيىم توپتامالارى كورسەتىلىپ، بەلسەندى ۇزاق ءومىر س ءۇرۋ ورتالىعىنىڭ جۇمىستارى تانىستىرىلادى.
ۇلتتىق مۋزەيدە «ۇلتتىق كيىم - ۇلت بەينەسى» ءىس-شاراسى، ال EXPO حالىقارالىق كورمە ورتالىعىندا جانە «MEGA Silk Way» ساۋدا-ويىن-ساۋىق ورتالىعىندا «قازاق حالقىنىڭ ۇلتتىق كيىمى - ۇلتتىڭ بەت-بەينەسى» اتتى تەاترلاندىرىلعان باعدارلاما وتەدى.
ۇلتتىق كيىم كۇنى اياسىندا «تۇراندوت» مەيرامحاناسىندا قوناقتارعا ۇلتتىق كيىم كيگەن روبوتتار قىزمەت كورسەتەدى.
قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىندە «ۇلتتىق كيىم - ۇلت ايناسى» شىعارماشىلىق ءىس-شاراسى وتەدى، «Damu Mall» ساۋدا-ويىن-ساۋىق ورتالىعىندا ۇلتتىق كيىم كورمەسى ۇيىمداستىرىلادى، بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىندا ۇلتتىق كيىم تىگۋدەن شەبەرلىك ساباعى وتكىزىلەدى. مەرەكەنىڭ قۇرمەتىنە 18-ناۋرىز كۇنى ەلوردادا «ۇلتتىق كيىمدەگى ءبىر كۇن» چەللەندجى باستالادى.
19-ناۋرىز - جاڭارۋ كۇنى.
بۇل كۇنى استانادا كاسىپكەرلەر «جاۋاپتى بيزنەس - جاڭارعان قالا» ۇرانىمەن عيماراتتار مەن نىسانداردى تازالاپ، رەتكە كەلتىرەدى.
№2 كوپسالالى قالالىق اۋرۋحانادا جاڭا تۋعان ءسابيدىڭ قۇرمەتىنە وتىرعىزىلاتىن اعاشتىڭ ورنالاسقان جەرى كورسەتىلگەن QR- كودى بار سەرتيفيكاتتاردى تابىستاۋ جانە جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە سيفرلىق بەسىكتەردى سالتاناتتى تۇردە تاپسىرۋ ءىس-شاراسى وتەدى.
سونىمەن قاتار «تازا قازاقستان» اكسياسى اياسىندا ەلوردالىق تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنىڭ اۋلالارىندا اۋقىمدى قار تازالاۋ جۇمىسى جۇرگىزىلەدى.
بالاباقشالاردا، مەكتەپتەردە جانە جوعارى وقۋ ورىندارىندا «وزىڭنەن باستا» تازالىق چەللەندجى باستالادى.
جاڭارۋ كۇنى اياسىندا اۋدان مەكتەپتەرىنىڭ وقۋشىلارى ۆيرتۋالدى كوزىلدىرىكتەر ارقىلى بولاشاق ماماندىقتارمەن تانىسادى.
20-ناۋرىز - ۇلتتىق سپورت كۇنى.
پەداگوگيكالىق كوللەدجدە ستۋدەنتتەر اراسىندا گىر كوتەرۋ، ارقان تارتۋ جانە قول كۇرەسى بويىنشا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار وتەدى. «ارعىماق» ات سپورتى كەشەنىندە تەڭگە ءىلۋ، ساداق اتۋ، قىز قۋۋ، كوكپار، اسىق اتۋ جانە قۇسبەگىلىك بويىنشا كورسەتىلىمدەر ۇيىمداستىرىلادى.
20-ناۋرىز كۇنى ۇلتتىق سپورت كۇنىنە وراي «QAZAQSTAN» جەڭىل اتلەتيكا كەشەنىندە «ۇلى دالا ويىندارى» سپورتتىق ەستافەتاسى وتەدى. مۇندا جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى قولدانىلاتىن سپورت تۇرلەرى ۇسىنىلادى: ارقان تارتىس، ساداق اتۋ، تۋرنيككە تارتىلۋ، قوي كوتەرۋ، Qumalaq AI.
ساعات 19:00-دە ءا. مامبەتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترى «قاجىمۇقان» سپەكتاكلىنىڭ پرەمەراسىن ۇسىنادى.
بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايىندا «ناۋرىز سىيلىعى» ۇلتتىق پرەمياسى وتەدى.
ساعات 19:00-دە «جاستار» سارايىنىڭ كونسەرت زالىندا «ناۋرىز نۇرى» كونسەرتى وتەدى.
بۇل كۇنى قالانىڭ اشىق الاڭدارىندا، مەكتەپتەردە جانە باسقا دا مەكەمەلەردە ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن ءتۇرلى ءىس- شارالار مەن تۋرنيرلەر ۇيىمداستىرىلادى.
21-ناۋرىز - ىنتىماق كۇنى.
دوستىق ۇيىندە «قوش كەلدىڭ، ءاز ناۋرىز!» اتتى اۋقىمدى مەرەكەلىك ءىس- شارا وتەدى.
«ناۋرىز - بەرەكە باستاۋى» كونسەرتتىك باعدارلامالارى قالالىق الاڭدا، «قازاق ەلى» مونۋمەنتى اۋماعىندا، EXPO اۋماعىندا، «استانا ارەنا» ستاديونى ماڭىندا، «Astana Music Hall» الاڭىندا جانە «اتاتۇرىك» ساياباعىندا وتەدى.
21-22-ناۋرىز كۇندەرى «قازاق ەلى» الاڭىندا گۋمانويدتى روبوت پەن روبوت-ءيتتىڭ قاتىسۋىمەن ارنايى كورسەتىلىمدەر وتەدى.
21-22-ناۋرىز كۇندەرى استانانىڭ تۇرعىن الاپتارىندا ءداستۇرلى «ناۋرىز مەيرامى» حالىقتىق كوڭىل كوتەرۋ ءىس- شارالارى ۇيىمداستىرىلادى. ولار الماتى اۋدانىندا - تەمىرجولشىلار تۇرعىن الابىندا جانە «جەرۇيىق» ساياباعىندا؛ نۇرا اۋدانىندا - «جاعالاۋ» جانە «ايعىرجال» گۇلزارلارىندا؛ سارايشىق اۋدانىندا - ينتەرناتسيونالنىي جانە پرومىشلەننىي ەلدى مەكەندەرىندە؛ بايقوڭىر اۋدانىندا - ءوندىرىس جانە كىرپىشتى تۇرعىن الاپتارىندا؛ ەسىل اۋدانىندا - «باعىستان» جانە «پريگورودنىي» تۇرعىن الاپتارىندا؛ سارىارقا اۋدانىندا - «ناز» ءبي تەاترى الدىنداعى جانە «قورعالجىن» گۇلزارلارىندا وتەدى.
21-23-ناۋرىز ارالىعىندا ساعات 14:00-دەن باستاپ EXPO حالىقارالىق كورمە ورتالىعىندا شىعارماشىلىق ۇجىمداردىڭ ونەر كورسەتۋى، ۇلتتىق ويىندار مەن جارىستار قامتىلعان ناۋرىز مەرەكەسىنە ارنالعان ءىس-شارالار وتەدى.
سونىمەن قاتار 20-21-ناۋرىز كۇندەرى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى اياسىندا جاستاردىڭ باستاماسىمەن EXPO اۋماعىندا ۇلتتىق ناقىشتا زاماناۋي تەحنولوگيالاردى قولدانا وتىرىپ بەزەندىرىلگەن كيىز ءۇي تىگىلەدى. كيىز ۇيدە LED- ەكرانى بار ينتەراكتيۆتى ايماق قاراستىرىلعان. قوناقتار روبوت- يت پەن درون- پوليتسەيدىڭ كورسەتىلىمىن تاماشالاي الادى. سونداي-اق زاڭ، قۇقىقتىق ءتارتىپ جانە ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك قۇندىلىقتارىن ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان ءتۇرلى ينتەراكتيۆتى ويىن باعدارلامالارى مەن الەۋمەتتىك اكسيالار ۇيىمداستىرىلادى.
ەلوردا سيركى 21-ناۋرىز كۇنى ساعات 16:00-دە سيرك ارتىستەرىنىڭ شوۋ-باعدارلاماسىنا شاقىرادى.
21-ناۋرىز كۇنى نۇرا اۋدانىندا «استانا ارەنا» ستاديونى الدىنداعى الاڭدا UMC (انا مەن بالا ورتالىعى) جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىن انىقتايتىن دياگنوستيكالىق جابدىق ورناتادى. سونىمەن قاتار اۋداننىڭ جەكەمەنشىك مەكتەپتەرى نەيروجەلىلەر ارقىلى قولدانىلاتىن فوتوبۋدكا مەن روبوتوتەحنيكا كورمەسىن ۇيىمداستىرادى.
22-ناۋرىز - جاڭا جىلدىڭ باستالۋى.
مەرەكەگە وراي قالالىق الاڭدا، «قازاق ەلى» مونۋمەنتىنىڭ اۋماعىندا، EXPO اۋماعىندا، «استانا ارەنا» ستاديونى ماڭىندا، «Astana Music Hall» الاڭىندا جانە «اتاتۇرىك» ساياباعىندا «ناۋرىز - بەرەكە باستاۋى» ۇرانىمەن كونسەرتتىك باعدارلامالار وتەدى.
22-23-ناۋرىز كۇندەرى ساعات 14:00-دەن 18:30 عا دەيىن EXPO حالىقارالىق كورمە ورتالىعى اۋماعىندا ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان جارمەڭكە جۇمىس ىستەيدى.
ساعات 12:00-دە ءا. مامبەتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترىندا «قوش كەلدىڭ، ءاز ناۋرىز!» كونسەرتتىك باعدارلاماسى وتەدى.
ناۋرىز مەيرامىنىڭ نەگىزگى كۇندەرى - 21 جانە 22-ناۋرىزدا - ەلوردانىڭ التى اۋدانىنداعى 30-دان استام الاڭدا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار ۇيىمداستىرىلادى:
* قازاق كۇرەسى؛
* قوي كوتەرۋ؛
* ارقان تارتىس؛
* اسىق اتۋ؛
* قول كۇرەس؛
* گىر كوتەرۋ.
«قازاق ەلى» الاڭىندا قالا تۇرعىندارى اراسىندا قازاق كۇرەسىنەن جارىس وتەدى.
«ناۋرىزنامانىڭ» ونكۇندىگىنىڭ سوڭعى كۇنى - 23-ناۋرىز - تازارۋ كۇنىنە ارنالادى. قالا بويىنشا «وزىڭنەن باستا» چەللەندجى باستالادى. سونداي-اق «تازا قازاقستان» جالپىۇلتتىق ەكولوگيالىق اكسياسى اياسىندا اۋلالاردى قار مەن قوقىستان تازارتۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ، بۇل جاڭا جىلدى جاڭا ماقساتتا قارسى الۋدىڭ سيمۆولىنا اينالادى.
ساعات 09:00-دە استانادا «تابيعات - ادامزاتتىڭ التىن بەسىگى» ەكولوگيالىق اكسياسى ۇيىمداستىرىلادى.
سونىمەن قاتار ەلوردا حالىقارالىق «جەر ساعاتى» ەكولوگيالىق اكسياسىنا قوسىلىپ، بەلگىلى ءبىر ۋاقىتقا عيماراتتاردىڭ سىرتقى جارىقتاندىرۋىن وشىرەدى.