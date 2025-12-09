استانادا مەرەكە قارساڭىندا ازىق-تۇلىك باعاسى باقىلاۋعا الىنادى
استانا. KAZINFORM - ساۋدا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەرنۇر جاۋتىكبايەۆ استاناداعى ساۋدا بازارلارىن ارالادى. كوميتەت ءتوراعاسى مەرەكە قارساڭىندا بازارداعى باعالارعا مونيتورينگ جاساپ، ساۋدا ۇستەمەسىن ارتتىرۋ فاكتىلەرىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ماسەلەن، ەلوردا بازارىندا ورنالاسقان ازىق-تۇلىك دۇكەنىندە قاراقۇمىق باعاسى 500 تەڭگە دەپ كورسەتىلگەن. باعا كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ بىردەن نازارىن اۋداردى. ويتكەنى ەرنۇر جاۋتىكبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قاراقۇمىقتىڭ باعاسى قالاي العاندا دا 500 تەڭگەگە جەتپەيدى. دۇكەن قاراقۇمىقتى 275 تەڭگەدەن ساتىپ العان، ارتىنشا 82 پايىز ساۋدا ۇستەمەسىن قوسىپ، 500 تەڭگەدەن ساۋدالاعان. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋار تۇرلەرىنە ماكسيمال ساۋدا ۇستەمەسى 15 پايىزبەن ەسەپتەگەندە، وسى دۇكەندەگى قاراقۇمىق باعاسى كوپ دەگەندە 316 تەڭگەدەن ساتىلۋى كەرەك بولعان.
ساۋدا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى استانا قالاسى بويىنشا ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ دەپارتامەنتىنە فاكت بويىنشا تەكسەرىس جۇرگىزۋدى تاپسىردى.
ەرنۇر جاۋتىكبايەۆ استاناداعى «ساۋران»، «شاڭحاي-كوك بازار»، «شارىن»، «سارىارقا»، «اسەم»، «استانالىق»، «ۇلجان» جانە «سوعىم فەست» ەت جارمەڭكەسى ءوتىپ جاتقان «كەرۋەن جولى» بازارلارىن ارالادى. بازار يەلەرى جانە ەلورداعا كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك جەتكىزەتىن يمپورتتاۋشىلارمەن كەزدەسكەن كوميتەت ءتوراعاسى مەرەكە قارساڭىندا باعانى نەگىزسىز كوتەرمەۋدى، ەت ونىمدەرىن دەلدالسىز تىكەلەي شارۋالاردان جەتكىزۋدى ۇيىمداستىرۋدى تاپسىردى.
- ساۋدا مينيسترلىگى مەرەكە قارساڭىندا نارىقتاعى باعانى تۇراقتى ۇستاۋ ءۇشىن كەشەندى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. تەك قانا ساۋدا جەلىلەرىمەن ەمەس، ساۋدا بازارلارى دا قاتاڭ باقىلاۋدا بولادى. ءىرى يمپورتتاۋشىلارمەن جەكە جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىرمىز. سونىڭ نەگىزىندە قاراشا ايىندا الەۋمەتتىك ازىق- تۇلىك باعاسى تۇراقتى بولدى. مەرەكە قارساڭىندا تەك الەۋمەتتىك ازىق- تۇلىك قانا ەمەس، حالىق ءجيى تۇتىناتىن تاۋار باعالارىن تۇراقتاندىرۋ شارالارىن قابىلدايمىز، - دەدى ساۋدا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەرنۇر جاۋتىكبايەۆ.
بۇدان بۇرىن الماتىداعى ءبىرقاتار ءىرى ساۋدا جەلىسى باعانى نەگىزسىز وسىرگەنى ءۇشىن جاۋاپقا تارتىلعان ەدى.