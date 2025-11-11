استانادا مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋدەگى وزىق تاجىريبەلەر مەن يننوۆاتسيالار تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM - استانادا «قارلىعاش» بالاباقشاسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى وزىق تاجىريبەلەرى» اتتى حالىقارالىق عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنسيا ءوتتى.
شارا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى مەديتسينا ورتالىعى بالاباقشاسىنىڭ 15 جىلدىق مەرەيتويىنا وراي ۇيىمداستىرىلدى.
كونفەرەنسياعا نورۆەگيا، قاتار، تۇركيا، ازەربايجان، قىرعىزستان، ارمەنيا، بەلارۋس، رەسەي جانە يۋنيسەف وكىلدەرى، سونداي-اق ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن وتاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ، ءبىلىم باسقارمالارى مەن ادىستەمەلىك ورتالىقتاردىڭ جەتەكشىلەرى مەن ماماندارى قاتىستى.
ءىس-شارا بارىسىندا مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋدەگى يننوۆاتسيالىق ادىستەر، دۋالدى وقىتۋ مودەلدەرى، ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ەنگىزۋ جانە بالالاردىڭ ۇيلەسىمدى دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىن جوبالار تالقىلاندى.
فورۋمنىڭ اشىلۋ باعدارلاماسىنىڭ ماڭىزدى بولىگى رەتىندە «قارلىعاش» بالاباقشاسىنا ەكسكۋرسيا ۇيىمداستىرىلدى. قاتىسۋشىلارعا مەكتەپ جاسىنا دەيىنگى بالالاردىڭ كوممۋنيكاتسيا جانە ويلاۋ قابىلەتتەرىن دامىتۋعا ارنالعان مەدياجوبالار مەن «باستاۋ» اۆتورلىق باعدارلاماسى تانىستىرىلدى. بۇل تاجىريبە تەوريالىق ءبىلىم مەن پراكتيكالىق جۇمىستاردى بىرىكتىرىپ، مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى جاڭا تاسىلدەردى تالقىلاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
پلەنارلىق وتىرىستا قازاقستان مەن شەتەلدەن كەلگەن بىرنەشە نەگىزگى سپيكەرلەر ءوز باياندامالارىن جاسادى. ولاردىڭ قاتارىندا ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى مانارا اداموۆا، بالالاردى ەرتە دامىتۋ ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى ماريا ەرمانوۆا، ماناوكو اكادەميالىق كوورديناتورى لاززات بۋلەبايەۆا جانە نورۆەگيا، بەلارۋس، قاتار، تۇركيا، ازەربايجان ەلدەرىنىڭ ساراپشىلارى بولدى.
بالالاردى ەرتە دامىتۋ ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى ماريا ەرمانوۆا كونفەرەنتسيانىڭ باستى باعىتى - بالانىڭ ۇيلەسىمدى دامۋى ەكەنىن العا تارتتى.
- كونفەرەنسيانىڭ باستى باعىتى - بالا، ونىڭ ۇيلەسىمدى دامۋى جانە سالاۋاتتى بالالىق شاق. ءبىز كاسىبي قاۋىمداستىقتىڭ ءاربىر بالا ءۇشىن ەڭ جاقسى جاعداي جاساۋعا ورتاق ماقساتپەن بىرىكتىرىلگەنىن كورىپ وتىرمىز، - دەدى ول.
پىكىر الماسۋ پانەلدىك سەسسيالاردا وقىتۋ مەن تاربيەلەۋدىڭ جاڭا ادىستەرى، ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىنە ەنگىزۋ، سونداي-اق تريز تەحنولوگياسى مەن رەدجيو-پەداگوگيكا قولدانۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. سونىمەن قاتار، مەديتسينالىق قولداۋ، ينكليۋزيۆتى پراكتيكا جانە مەكتەپ جاسىنا دەيىنگى بالالاردا ەكولوگيالىق مادەنيەت قالىپتاستىرۋ دا ماڭىزدى تاقىرىپ بولدى.
«قارلىعاش: يننوۆاتسيالار ءىس جۇزىندە» پراكتيكالىق تۋرىندا پەداگوگتەر ناقتى تاجىريبەلەردى، سونىڭ ىشىندە «باستاۋ» اۆتورلىق باعدارلاماسى مەن esoteam ەكولوگيالىق جوباسىن تانىستىردى.
كونفەرەنسيا «مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋدىڭ بولاشاعى: سىن-قاتەرلەر، باعدار، رەسۋرستار» دوڭگەلەك ۇستەلىمەن قورىتىندىلاندى. قاتىسۋشىلار حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ، ساپا ستاندارتتارىن ەنگىزۋ جانە ەرتە جاستاعى زەرتتەۋ جوبالارىن دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
سونداي-اق، كونفەرەنسيادا «مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋدەگى يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالار» كورمەسى ءوتتى، وندا ينتەراكتيۆتى قۇم الاڭدارى، دروندار، VR جابدىقتارى، زاماناۋي پەداگوگيكالىق زەرتحانالار مەن اۆتورلىق ادىستەمەلەر كورسەتىلدى.
كونفەرەنسيا قورىتىندىسى بويىنشا قاتىسۋشىلار ۇيىمداستىرۋ دەڭگەيىنىڭ جوعارى بولعانىن جانە باعدارلامانىڭ پراكتيكالىق تۇرعىداعى باعىتىن اتاپ ءوتتى.
- كونفەرەنسيا ۇيىمداستىرۋشىلىق جاعىنان جوعارى دەڭگەيدە وتكىزىلدى جانە پلەنارلىق، سەكسيالىق تالقىلاۋلار باعدارلاماسى مازمۇندى بولدى. مۇنداي ءىس-شارالار مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋدا حالىقارالىق ديالوگتىڭ جانە وزىق تاجىريبەلەر الماسۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن راستايدى، - دەپ اتاپ ءوتتى مانارا اداموۆا.
«قارلىعاش» بالاباقشاسىنىڭ ديرەكتورى گۇلشات ونلانبەك قىزى فورۋمدى ءدال وسى مەرەيتوي جىلى وتكىزۋ ۇلكەن مارتەبە ەكەنىن ايتتى.
- ءبىز ءۇشىن وسىنداي اۋقىمدى فورۋمدى ءدال وسى مەرەيتوي جىلى وتكىزۋ ۇلكەن مارتەبە. «قارلىعاش» - بولاشاق ءبىلىم بەرۋدىڭ زاماناۋي تاسىلدەرى مەن قۇندىلىقتارى قالىپتاساتىن يننوۆاتسيالار فلاگمانى، - دەدى ول.
وسىدان بۇرىن پ ءى ب مەديتسينالىق ورتالىعى حالىقارالىق سەرتيفيكاتقا يە بولعانىن جازعانبىز.