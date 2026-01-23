استانادا ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەن سۋديا قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - جوعارى سوت كەڭەسى جانىنداعى سوت جيۋريى استانا قالالىق ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى اۋدان ارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى اسەل دوسايەۆانى ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەنى ءۇشىن قىزمەتىنەن بوساتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
سوت جيۋريى بارلىعى 10 سۋدياعا قاتىستى 11 تارتىپتىك ءىستى قارادى.
- جوعارعى سوت كەڭەسى سوت جيۋريىنىڭ 2026 -جىلعى 22 -قاڭتارداعى شەشىمىمەن استانا قالالىق ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى ءا. ك. دوسايەۆا سۋديالىق ەتيكا نورمالارىن بۇزعانى ءۇشىن سۋديالىق قىزمەتىنەن بوساتۋ جازاسىمەن تارتىپتىك جازاعا تارتىلدى، - دەپ حابارلادى باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، قاراشا ايىنىڭ باسىندا استانادا تۇنگى رەيد كەزىندە پوليتسيا استانا قالالىق ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى اۋدان ارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى ماس كۇيىندە جۇرگىزگەن كولىكتى توقتاتتى. وعان قاتىستى تەرگەۋ باستالدى.
سول كەزدە قالالىق سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى سۋديالاردىڭ ەرەكشە قۇقىقتىق مارتەبەسىنە قاراماستان، سۋديالىق مىندەتتەرى مەن زاڭدى بۇزۋ ارەكەتى جازاسىز قالمايتىنىن حابارلادى.
12 -قاراشادا باس پروكۋراتۋرا سۋديا اسەل دوسايەۆانى ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەنى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ تۋرالى قازاقستان پرەزيدەنتىنە ۇسىنىس ەنگىزدى.
اۆتور
ەلميرا ورالبايەۆا