استانادا ۇلتتىق قۇرىلتاي سەكسيالارىنىڭ وتىرىسى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەلەرىنە پرەزيدەنتتىك رەفورمالاردىڭ ماڭىزدىلىعى مەن ناتيجەلەرى تۋرالى ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جيىندا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جىلدىڭ نەگىزگى قورىتىندىلارىنا توقتالدى. ول ەكونوميكا تۇراقتى ءوسىم كورسەتكەنىن، جاڭا كاسىپورىندار ىسكە قوسىلىپ، تۇراقتى جۇمىس ورىندارى قۇرىلعانىن، الەۋمەتتىك نىساندار قۇرىلىسى قارقىن الىپ، كولىك ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ ءىسى جالعاسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق مەملەكەتتىك كەڭەسشى پرەزيدەنت باستاماشىلىق ەتكەن پارلامەنتتىك رەفورما «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» مەملەكەتتىك قۇرىلىستىڭ بازالىق فورمۋلاسى اياسىنداعى اۋقىمدى ساياسي جاڭعىرۋدىڭ لوگيكالىق جالعاسى ەكەنىن ايتتى.
- ۇسىنىلىپ وتىرعان رەفورما زاڭ شىعارۋشى بيلىكتى قايتا جاڭعىرتۋعا ءارى ونىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. بۇل رەتتە ساياسي باستاما پارلامەنت قىزمەتىن وزگەرتۋمەن عانا شەكتەلمەيدى، ەلدىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىمىنىڭ ىرگەلى نەگىزدەرىن دە قامتيدى. نەگىزگى زاڭنىڭ كەمىندە 40-بابىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. اتالعان رەفورما 2022-جىلعى كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەرمەن كەشەندى تۇردە بىرگە جۇزەگە اسىرىلادى جانە مۇلدە جاڭا ساياسي مودەلگە كوشۋگە جول اشادى، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ەرلان قارين مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارى مەن بۋرابايدا وتكەن IV وتىرىستا ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەلەرى تاراپىنان ايتىلعان باستامالارعا توقتالدى.
ولاردى جۇيەلى تۇردە ىسكە اسىرۋ ءۇشىن 53 تارماقتان تۇراتىن ارنايى جوسپار قابىلداندى. وندا ءتۇرلى باعىت بويىنشا 10 زاڭ جوباسىن ازىرلەۋ كوزدەلگەن.
ۇلتتىق قۇرىلتاي باستامالارى اياسىندا ءبىرقاتار ماڭىزدى تۇجىرىمدامالىق قۇجات ازىرلەندى. ماسەلەن، ىشكى ساياساتتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى مەن باعىتتارىن ايقىندايتىن تۇجىرىمدامالىق قۇجات دايىندالدى. 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان ناشاقورلىققا جانە ەسىرتكى بيزنەسىنە قارسى كۇرەس جونىندەگى كەشەندى جوسپار بەكىتىلدى. 2025-2030-جىلدارعا ارنالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وڭىرلىك دامۋ تۇجىرىمداماسى قابىلداندى.
«100 كىتاپ» جالپىۇلتتىق ساۋالناماسى، «اسىل مۇرا» اۋديو جيناعى سەكىلدى ماڭىزدى مادەني- گۋمانيتارلىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلدى. سونداي-اق «حاندار شەجىرەسى» قولجازباسى يۋنەسكونىڭ «الەم جادى» حالىقارالىق تىزىلىمىنە ەنگىزىلدى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى ۇلتتىق قۇرىلتاي باستامالارىن ىسكە اسىرۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. دالىرەك ايتقاندا، بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا باعىتتالعان شارالاردىڭ بارلىعىن بىرىكتىرەتىن «قازاقستان بالالارى» ءبىرتۇتاس باعدارلاماسى ازىرلەنۋدە، عىلىمي قالاشىقتار قۇرۋ، ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ قىزمەتىن رەتتەۋ، ەرەكشە قاجەتتىلىكتەرى بار بالالاردى كەشەندى قولداۋ جانە باسقا دا باعىتتار بويىنشا زاڭنامالىق نورمالار دايىندالىپ جاتىر.
باستامالار مەن ۇسىنىستاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ «ازاماتتىق قوعام»، «الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە مادەني دامۋ»، «ءبىلىم جانە عىلىم» اتتى جۇمىس سەكسيالارىندا تالقىلاندى.
سەكسيالارعا پرەزيدەنت كومەكشىسى ارمان قىرىقبايەۆ، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك، وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا مودەراتورلىق ەتتى.
سەكسيالار اياسىندا ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەلەرى پرەزيدەنت باستامالارىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن قولداپ، جەكەلەگەن باعىتتارعا قاتىستى ۇسىنىستارىمەن ءبولىستى.
ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەلەرى تاراپىنان ايتىلعان ۇسىنىستار حاتشىلىقتا جيناقتالىپ، ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ كەلەسى وتىرىسىندا قاراستىرۋ ءۇشىن مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن تالقىلاناتىن بولادى.
ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىن كەلەسى جىلى قىزىلوردا قالاسىندا وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.