استانادا «ۇلت اسپاپتار الەمىنە ساياحات» اتتى تانىمدىق لەكسيا-كونسەرت ءوتتى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى ە. راحمادييەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيانىڭ كامەرالىق زالىندا «سارى ارقا» حالىق مۋزىكا ءانسامبلىنىڭ «ۇلت اسپاپتار الەمىنە ساياحات» اتتى تانىمدىق لەكسيا-كونسەرتى ءوتتى.
ەرەكشە مادەني شارا بارىسىندا كورەرمەندەر قازاق ۇلتتىق مۋزىكاسىنىڭ تەرەڭ تاريحىمەن جانە ۇلت اسپاپتارىنىڭ باي الەمىمەن تانىستى.
- بۇل شارانىڭ نەگىزگى ماقساتى - حالقىمىزدىڭ ءداستۇرلى مۋزىكالىق مۇراسىن دارىپتەپ، جاس ۇرپاقتىڭ ۇلتتىق ونەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ. بۇگىنگى كەلگەن قوناقتارىمىزدىڭ كوبى جاسوسپىرىمدەر. ولارعا ءبىز قوبىز، دومبىرا، سىبىزعى، سىرناي، جەتىگەن، شاڭقوبىز سىندى اسپاپتاردىڭ جاسالۋى مەن دىبىستالۋى جايلى قىزىقتى مالىمەتتەر ۇسىندىق. قازاق ۇلتتىق اسپاپتارىنىڭ شىعۋ تاريحى مەن ەرەكشەلىكتەرىن تانىستىرىپ، اسپاپتاردىڭ ۇرلەمەلى، ۇرمالى، سىلكىمەلى، ىسقىشتى، ىشەكتى، شەرتپەلى بولىپ بولىنەتىنىن تۇسىندىردىك. ۇلتتىق مۋزىكا ونەرىنىڭ تاربيەلىك ءمانى مەن جاس بۋىن ءۇشىن ماڭىزدىلىعىن ايتتىق. كەلەسى وتەتىن تانىمدىق لەكسيا- كونسەرتىمىزدە جاۋىنگەرلىك ماقساتتا قولدانىلعان اسپاپتاردى دا قوسىپ تانىستىرساق دەپ ويلاپ وتىرمىز، - دەدى «سارى ارقا» حالىق مۋزىكا ءانسامبلىنىڭ كوركەمدىك جەتەكشىسى، كومپوزيتور، دومبىراشى توعجان جاحين.
كورەرمەنمەن ەركىن سۇحبات تۇرىندە وتكەن بۇل كونسەرت كىشكەنتاي تىڭدارمانداردىڭ مۋزىكالىق تانىم كوكجيەگىن كەڭەيتىپ، ولاردىڭ بويىندا ۇلتتىق رۋح پەن مادەني مۇراعا دەگەن قۇرمەتتى ارتتىرا ءتۇستى. بالالار ساحناعا شىعىپ ءتۇرلى ۇلتتىق اسپاپتاردى قولدارىنا ۇستاپ، تانىسىپ، ويناپ كوردى. سونداي-اق، ءانسامبلدىڭ كاسىبي مۋزىكانتتارى ءارتۇرلى اسپاپتارمەن ءداستۇرلى اۋەندەردى جوعارى دەڭگەيدە ورىنداپ شىقتى. «ۇلت اسپاپتار الەمىنە ساياحات» لەكسيا-كونسەرتى كورەرمەنگە ۇلتتىق مۋزىكانىڭ تەرەڭدىگى مەن مادەني مۇرامىزدىڭ بايلىعىن سەزىنۋگە مۇمكىندىك بەردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «وعىز دالالىق مادەنيەتىنىڭ ىزدەرى» اتتى حالىقارالىق كورمە وتكەنى تۋرالى جازعانبىز.
اۆتور
باقىتجول كاكەش