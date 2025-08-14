ق ز
    17:43, 14 - تامىز 2025 | GMT +5

    استانادا ۇلەسكەرلەر 4 ميلليارد تەڭگە قۇيعان تۇرعىن ءۇي ءسۇرىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازىر استانا قالالىق پوليتسياسى جاۋاپسىزدىق تانىتقان قۇرىلىس كومپانياسىنا قاتىستى ءىستى تەرگەپ جاتىر.

    Астанада үлескерлер 4 млрд теңге құйған тұрғын үй сүрілді
    Фото: Астана қаласы ПД

    - «Asyl-NurQurylys» ج ش س قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ باسشىلارىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قارالىپ جاتىر. كۇدىكتىلەر 300-دەن استام ادامدى الدادى دەگەن بولجام بار. بەلگىلى بولعانداي، اتالعان ج ش س وكىلدەرى 2024 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان باستاپ رۇقسات قۇجاتى بولماعانىنا قاراماستان، ينتەرنەت-پلاتفورمالاردا جارناما بەرىپ، «Mardan» تۇرعىن ءۇي كەشەنى قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتقان ۇيدەن پاتەر برونداۋ تۋرالى كەلىسىمشارتتار جاساعان. ۋاكىلەتتى تۇلعالار تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ سىلتاۋىمەن ۇلەسكەرلەردىڭ جالپى سوماسى شامامەن 4 ميلليارد تەڭگەنى يەمدەنگەن. استانا قالاسى اكىمدىگى سوت شەشىمىمەن الدانعان تۇرعىنداردىڭ مۇددەسىن قورعاۋ ءۇشىن نىساندى ءسۇرىپ تاستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Астана тұрғындарын алдаған құрылыс компаниясына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр
    Фото: Polisia.kz

    اقپاراتتا ايتىلعانداي، قالالىق پروكۋراتۋرا جۇرگىزگەن سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ بارىسىندا قۇرىلىس كومپانياسى باسشىسىنىڭ ءبىرى قاماۋعا الىندى، ەكىنشى باسشىعا ىزدەۋ سالىندى.

    -قازىر تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، قوسىمشا سوت ساراپتاماسى تاعايىندالدى. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كۇدىكتىلەردىڭ ءىس- ارەكەتىنە تۇپكىلىكتى قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كومپانيا باسشىلارىنىڭ ءىس-ارەكەتىنەن زارداپ شەككەن ازاماتتاردى استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنە، سەيفۋللين كوشەسى، 37 -مەكەنجايى بويىنشا حابارلاسۋدى سۇرايدى، - دەيدى قۇقىق قورعاۋ ورگانىنان.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا ۇلەسكەرلەردى قولداۋ ورتالىعى قۇرىلادى. ول جەردە ازاماتتارعا تۇرعىن ءۇيدى قاۋىپسىز ساتىپ الۋ جونىندە كەڭەس بەرىلەدى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
