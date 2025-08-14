استانادا ۇلەسكەرلەر 4 ميلليارد تەڭگە قۇيعان تۇرعىن ءۇي ءسۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازىر استانا قالالىق پوليتسياسى جاۋاپسىزدىق تانىتقان قۇرىلىس كومپانياسىنا قاتىستى ءىستى تەرگەپ جاتىر.
- «Asyl-NurQurylys» ج ش س قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ باسشىلارىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قارالىپ جاتىر. كۇدىكتىلەر 300-دەن استام ادامدى الدادى دەگەن بولجام بار. بەلگىلى بولعانداي، اتالعان ج ش س وكىلدەرى 2024 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان باستاپ رۇقسات قۇجاتى بولماعانىنا قاراماستان، ينتەرنەت-پلاتفورمالاردا جارناما بەرىپ، «Mardan» تۇرعىن ءۇي كەشەنى قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتقان ۇيدەن پاتەر برونداۋ تۋرالى كەلىسىمشارتتار جاساعان. ۋاكىلەتتى تۇلعالار تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ سىلتاۋىمەن ۇلەسكەرلەردىڭ جالپى سوماسى شامامەن 4 ميلليارد تەڭگەنى يەمدەنگەن. استانا قالاسى اكىمدىگى سوت شەشىمىمەن الدانعان تۇرعىنداردىڭ مۇددەسىن قورعاۋ ءۇشىن نىساندى ءسۇرىپ تاستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اقپاراتتا ايتىلعانداي، قالالىق پروكۋراتۋرا جۇرگىزگەن سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ بارىسىندا قۇرىلىس كومپانياسى باسشىسىنىڭ ءبىرى قاماۋعا الىندى، ەكىنشى باسشىعا ىزدەۋ سالىندى.
-قازىر تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، قوسىمشا سوت ساراپتاماسى تاعايىندالدى. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كۇدىكتىلەردىڭ ءىس- ارەكەتىنە تۇپكىلىكتى قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كومپانيا باسشىلارىنىڭ ءىس-ارەكەتىنەن زارداپ شەككەن ازاماتتاردى استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنە، سەيفۋللين كوشەسى، 37 -مەكەنجايى بويىنشا حابارلاسۋدى سۇرايدى، - دەيدى قۇقىق قورعاۋ ورگانىنان.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا ۇلەسكەرلەردى قولداۋ ورتالىعى قۇرىلادى. ول جەردە ازاماتتارعا تۇرعىن ءۇيدى قاۋىپسىز ساتىپ الۋ جونىندە كەڭەس بەرىلەدى.