استانادا LRT سىناق رەجيمىندە پايدالانىلا باستالدى
استانا. قازاقپارات - 29 -قىركۇيەكتەن باستاپ استانادا جەڭىل رەلستى كولىك جۇيەسى سىناقتىق پايدالانۋى باستالدى. بۇل - ينفراقۇرىلىمنىڭ تەحنيكالىق دايىندىعىن، قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىن جانە جولاۋشىلار ءۇشىن قولايلىلىعىن تەكسەرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ماڭىزدى كەزەڭ.
ەلورداداعى LRT جۇرگىزۋشىسىز قوزعالادى. سىناق بارىسىندا ماماندار رەلستەردى، ستانسيالاردى، بايلانىس جەلىلەرىن، جىلجىمالى قۇرامدى، قاۋىپسىزدىك پەن قوزعالىستى باسقارۋ جۇيەلەرىن تەكسەرەدى. ەرەكشە نازار قىزمەتكەرلەردى دايىنداۋعا، توتەنشە جاعدايلارداعى ءىس-قيمىلدارعا جانە LRT باسقا كولىك تۇرلەرىمەن ينتەگراتسيالاۋعا اۋدارىلادى.
LRT قۇرامدارى GoA4 اپپاراتتىق-باعدارلامالىق كەشەنىمەن جابدىقتالعان - بۇل تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان باسقارۋ جۇيەسى: قوزعالىس، اراقاشىقتىقتى ساقتاۋ، توقتاۋ، ەسىكتەردى اشۋ جانە جابۋ، دەپودان شىعۋ جانە كىرۋ، جۋۋ جۇمىستارى وپەراتوردىڭ قاتىسۋىنسىز جۇزەگە اسىرىلادى.
«GoA4 - رەلستى كولىكتى اۆتوماتتاندىرۋدىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى، جاڭا جەلىلەردى سالۋ نەمەسە قولدانىستاعى جەلىلەردى جاڭعىرتۋ كەزىندە كوپتەگەن قالالار ۇمتىلاتىن ستاندارت. مەترو مەن LRT جۇيەلەرى ءۇشىن بۇل تيىمدىلىكتى، قاۋىپسىزدىكتى جانە باسقا كولىك تۇرلەرىمەن سالىستىرعاندا باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ارتتىرۋدى بىلدىرەدى. بۇگىندە GoA4 سينگاپۋردە، دۋبايدا جانە قىتايدا ەنگىزىلگەن، ءدال وسىنداي زاماناۋي دەڭگەي استانادا دا ىسكە اسىرىلادى»، - دەپ اتاپ ءوتتى «City Transportation Systems» ج ش س باسقارما ءتوراعاسى اسىلبەك دۇيسەبايەۆ.
جابدىق پەن ينفراقۇرىلىمدى كەشەندى سىناۋ كەمىندە التى ايعا سوزىلادى. ءبىرىنشى كەزەڭدە تەستىلەۋ №112- №113 ستانسيالارى اراسىندا باستالادى. پويىزدار باستاپقىدا 10 ك م/ساع جىلدامدىقپەن قوزعالىپ، كەيىن جىلدامدىق پەن سىناق ايماقتارى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارتادى. بۇل ەڭ جوعارى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە، رەلستەردى مۇقيات تەكسەرۋگە جانە بىرتىندەپ جوبالىق پارامەترلەرىنە ءوتۋ ءۇشىن قاجەت.
ءبىرىنشى كەزەڭ:
ساقينالى كابەلدىك جەلىنى سىناقتان وتكىزۋ؛
ينفراقۇرىلىم مەن جىلجىمالى قۇرامنىڭ كولەمىن باقىلاۋ؛
رەلستەرگە كەرنەۋ بەرۋ؛
پويىزداردى «سۋىق» جانە «ىستىق» جۇرگىزۋ، ينجەنەرلىك جەلىلەر دايىن بولعانىنا قاراي سىناق ايماقتارىن بىرتىندەپ كەڭەيتۋ - ارالىقتاردان ستانسيالارعا دەيىن.
ەكىنشى كەزەڭ:
جىلجىمالى قۇرامدى باسقارۋدىڭ نەگىزگى جۇيەلەرىن سىناقتان وتكىزۋ، راديوبايلانىستى تەكسەرۋدى قوسا العاندا؛
قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىن سىناۋ؛
پويىزداردىڭ پلاتفورمالىق ەسىكتەرمەن ءوزارا ارەكەتتەسۋىن پىسىقتاۋ؛
ستانسيالارعا اۆتوماتتى تۇردە كەلۋ جانە ءجۇرۋدى تەكسەرۋ؛
سيگناليزاتسيامەن بىرىكتىرىلگەن سىمسىز جۇيەلەردى سىناۋ؛
ەلەكترمەن جابدىقتاۋ جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنى باعالاۋ؛
شتاتتىق جانە شتاتتان تىس جاعدايلاردى مودەلدەۋ؛
ءتۇرلى پايدالانۋ سسەناريلەرىن يميتاتسيالاۋ.
- LRT پويىزىن جۇرگىزۋگە دايىندالىپ ءجۇرمىز. وقىتۋدى استانادا تەوريادان باستاپ، قىتايدا تاجىريبەلىك ماشىقتاردى شىڭدادىق. سونىڭ ىشىندە ەلەكترلى پويىزدى باسقارۋ، شتاتتان تىس جاعدايلاردا ارەكەت ەتۋ سياقتى ماڭىزدى داعدىلاردى مەڭگەردىك. 7 ايلىق وقۋدان ءوتىپ، مىنە، ەندى ءۇشىنشى كەزەڭىن باستادىق. ول تەست جۇمىستارىنا بەلسەندى ارالاسۋ. بۇل كەزەڭدە LRT- نى تەجەۋ، تارتۋ جۇيەلەرى، اۆتوماتتى جۇرگىزۋ جۇمىسىنا قاتىسامىز. وسى ءبىلىم مەن تاجىريبە كەيىن جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن اسا قاجەت بولادى. قازاقستانداعى سۋ جاڭا كولىك ءتۇرىن العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ تىزگىندەۋ - ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك ءارى مارتەبە. LRT - زاماناۋي قادام، سوندىقتان ءبىز ءوز ۇلەسىمىزدى قوسىپ جاتقانىمىزعا قۋانىشتىمىز، - دەدى «City Transportation Systems» ج ش س- ءنىڭ LRT پويىزدارىنىڭ وپەراتورى ايدار نادىربەكوۆ.
قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا ەستاكاداعا جانە جول جەلىسىنە كىرۋگە قاتاڭ تىيىم سالىنادى، سەبەبى بايلانىس جەلىسى 750V جوعارى كەرنەۋمەن جابدىقتالعان جانە ول ادام ومىرىنە قاۋىپتى.
سىناقتار اياقتالعان سوڭ، 2026 -جىلى LRT جۇيەسى پايدالانۋعا بەرىلىپ، ەلورداعا جاڭا بۋىننىڭ تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان جانە جۇرگىزۋشىسىز باسقارىلاتىن كولىگى ۇسىنىلادى.