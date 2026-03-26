22:30, 26 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
استانادا LRT جىلجىمالى قۇرامى سىناقتان ءساتتى ءوتتى
استانا. قازاقپارات - استانادا LRT جىلجىمالى قۇرامى سىناقتىق پايدالانۋ كەزىندە 80 ك م/ساع ەڭ جوعارى جىلدامدىقپەن قاتىنادى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
LRT جەلىسىن سىناقتىق پايدالانۋ اياسىندا «اۋەجاي» ستانساسىنان «نۇرلى جول» ستانساسىنا دەيىنگى ۋچاسكەدە جىلجىمالى قۇرام مەن ينفراقۇرىلىمنىڭ جوسپارلى سىناقتارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. سىناق بارىسىندا پويىزدار جوبالىق 80 ك م/ساع جىلدامدىققا جەتتى. جۇرگىزىلگەن سىناقتار قوزعالىستى باسقارۋ، بايلانىس جانە دابىل جۇيەلەرىنىڭ بەلگىلەنگەن رەجيمدە دۇرىس جۇمىس ىستەيتىنىن راستادى.