استانادا كۇزگى اسكەرگە شاقىرۋ ناۋقانى: دەسانت، ارنايى جانە عىلىمي بولىمشەلەرگە كىمدەر بارادى
استانا. KAZINFORM - استانادا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە كۇزگى شاقىرۋ ناۋقانى جالعاسىپ جاتىر.
قالالىق شاقىرۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا زاپاستاعى پولكوۆنيك، «قازاقستان قارۋلى كۇشتەرى ارداگەرلەرى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ وكىلى عاني ارتىقوۆ پەن بلوگەر ءارى جاتتىقتىرۋشى ايتىم جاقىپوۆ جاستاردى اسكەرگە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ايتىم جاقىپوۆتىڭ ايتۋىنشا، اسكەر - ءاربىر جىگىت ءوتۋى ءتيىس ءومىر مەكتەبى. ول جاستارعا بۇل كەزەڭگە سانالى تۇردە دايىندالۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى، اسىرەسە فيزيكالىق دايىندىقتىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى.
«قازاقستاندا دايىندالۋعا بارلىق مۇمكىندىك بار: فيتنەس ورتالىقتار، سپورت كەشەندەرى، كلۋبتار جۇمىس ىستەيدى. ەڭ باستىسى - شاقىرۋ قاعازىن كۇتپەي، سپورتپەن شۇعىلدانۋدى ەرتەرەك باستاۋ كەرەك. فيزيكالىق فورما - جەكە دەنساۋلىقپەن قاتار، ەل قاۋىپسىزدىگىنە قوسقان ۇلەس. بارلىق بولاشاق ساربازدارعا جاتتىعۋعا كىرىسىپ، اسكەرگە دايىن بولۋدى كەڭەس ەتەمىن»، - دەدى ول.
جاقىپوۆتىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ جوبالارىنان قاتىسقان جاستاردىڭ %90 ءومىرىن تۇبەگەيلى وزگەرتكەن. كوپشىلىگى مارافونشى، جاتتىقتىرۋشى، تالىمگەر اتانعان. كەيبىرى 50-200 كەلىگە دەيىن سالماق تاستاعان.
«بۇل تەك سىرتقى وزگەرىس ەمەس، مىنەزدىڭ قالىپتاسۋى. مۇنداي ادامدار شىن مانىندە ءتارتىپتى جانە فيزيكالىق تۇرعىدان دايىن. بۇل - اسكەرگە قاجەتتى باستى قاسيەت»، - دەپ اتاپ ءوتتى جاتتىقتىرۋشى.
ونىڭ پىكىرىنشە، قازىرگى جاستاردىڭ دەنە بەلسەندىلىگى تومەندەپ، ۇزاق وتىرۋ ءومىر سالتى كورۋ، زات الماسۋ جانە جالپى دەنساۋلىققا كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر. ال اسكەر وسىنىڭ ورنىن تولتىرىپ، نەگىزگى داعدىلاردى قايتا قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«اسكەر - بۇل ابىروي ءۇشىن ەمەس، وتان الدىنداعى بورىش. ەگەر سارباز ءوزىن جاقسى قىرىنان كورسەتسە، ول جوعارى وقۋ ورنىندا ءبىلىمىن جالعاستىرىپ، كاسىبي جولىن قورعانىس مينيسترلىگىمەن بىرگە جوسپارلاي الادى. بۇل - الەۋمەتتىك ليفت»، - دەدى ول.
ال عاني ارتىقوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىر ەلوردادا شاقىرۋ ناۋقانىنىڭ بەلسەندى كەزەڭى ءوتىپ جاتىر.
جاستار الدىمەن مەديتسينالىق كوميسسيادان وتەدى، وندا ولاردىڭ دەنساۋلىعىنا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى. تەك تولىقتاي جارامدى دەپ تانىلعان ازاماتتار عانا ءتۇرلى اسكەر تۇرلەرىنە جىبەرىلەدى.
• دەسانتتىق-شابۋىل جانە ارنايى بولىمدەرگە بويى 170 سانتيمەتردەن جوعارى، دەنساۋلىعى مەن سپورتتىق دايىندىعى مىقتى جىگىتتەر ىرىكتەلەدى.
• جاقسى جۇزەتىندەر - اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنە قابىلدانادى.
• جوعارى ءبىلىمى بار ماتەماتيكتەر مەن IT- ماماندار اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس بولىمدەرىندە جۇمىس ىستەپ، زەنيتتىك جۇيەلەر مەن رادارلاردى باسقارادى.
• باعدارلاماشىلار مەن ينجەنەرلەر عىلىمي بولىمشەلەرگە ءبولىنىپ، باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ مەن اقپاراتتىق جۇيەلەردى دامىتادى.
• زاڭ فاكۋلتەتتەرىنىڭ تۇلەكتەرى كوبىنە ۇلتتىق ۇلان قاتارىنا قابىلدانادى، سەبەبى بۇل قۇرىلىم قۇقىق قورعاۋ سالاسىنا كادر دايىندايتىن نەگىزگى بازا سانالادى.
عاني ارتىقوۆ اتاپ وتكەندەي، قىركۇيەك ايىندا شەكارا قىزمەتى مەن دەسانتتىق بولىمدەر تولىق جاساقتالعان. قازان ايىنىڭ باسىندا تەڭىز جاياۋ اسكەرلەرى جاساقتالىپ، قازىر مەحانيكالاندىرىلعان، ارنايى جاساق جانە بارلاۋ بولىمدەرى، ارتيللەريالىق قۇرامالار تولىقتىرىلىپ جاتىر.
قاراشانىڭ سوڭىنا دەيىن ۇلتتىق ۇلان مەن ت ج م قۇتقارۋ بولىمدەرىنە اسكەرگە الۋ جالعاسادى. بۇل قۇرىلىمدارعا ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتار جوعارى - دەنە دايىندىعى مەن كاسىبي قابىلەتى قاتاڭ باعالانادى.
جالپى، جىل سوڭىنا دەيىن ەلوردادان 1200 دەن استام جاس سارباز اسكەر قاتارىنا جونەلتىلمەك.
ايتا كەتەيىك، اقتاۋدا بوس ورىندار جارمەڭكەسىندە 35 ازامات اسكەري قىزمەت وتكەرۋگە نيەت ءبىلدىردى.