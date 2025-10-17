استانادا كومىر ساتىپ الۋعا وتەماقى بەرىلەدى: وعان كىمدەر قۇقىلى
استانا. KAZINFORM - استانادا پەشپەن جىلىتىلاتىن ۇيدە تۇراتىندارعا وتەماقى تولەنەدى، دەپ حابارلايدى قالالىق جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسى.
استانا قالاسىنىڭ تۇرعىندارى ءۇشىن 2023 -جىلعى 3 -قازاندا استانا قالاسى ءماسليحاتىنىڭ № 84/10-VIII شەشىمىمەن بەكىتىلگەن «الەۋمەتتىك كومەك كورسەتۋ، ونىڭ مولشەرىن بەلگىلەۋ جانە مۇقتاج ازاماتتاردىڭ جەكەلەگەن ساناتتارىنىڭ تىزبەسىن ايقىنداۋ قاعيدالارىنا» سايكەس، قاتتى وتىن، ياعني كومىر ساتىپ الۋعا ارنالعان الەۋمەتتىك كومەك قاراستىرىلعان.
اتالعان كومەك استانا قالاسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
كىمدەر الا الادى؟
كومەك كەلەسى ساناتتاعى ازاماتتارعا تاعايىندالادى:
جاسى بويىنشا زەينەتكەرلەر؛
مۇگەدەكتىگى بار ادامدار؛
مۇگەدەكتىگى بار بالالار؛
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار اۋرۋلارعا شالدىققاندار؛
كوپبالالى انالار جانە كوپبالالى وتباسىلار؛
جەتىم بالالار، اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار؛
بالالار ۇيلەرىنىڭ تۇلەكتەرى؛
اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جاعدايى بويىنشا مەملەكەتتىك جاردەماقى الاتىن ازاماتتار
(ولارمەن بىرگە تۇراتىن 18 جاسقا دەيىنگى بالالار جانە كۇندىزگى بولىمدە وقيتىن، 23 جاسقا دەيىنگى ستۋدەنتتەر ءۇشىن).
قانداي تالاپتار بار؟
كومەك الۋ ءۇشىن كەلەسى شارتتار ورىندالۋى ءتيىس:
جان باسىنا شاققانداعى تابىس مولشەرى ءتورت ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنەن اسپاۋى ءتيىس؛
كومەك الاتىن ازامات پەن ونىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ باسقا تۇرعىن ءۇيى بولماۋى كەرەك؛
وتباسى جەكە مەنشىگىندەگى (نەمەسە جالعا الىنعان) جەر (پەشپەن جىلىتىلاتىن) ۇيدە تۇرۋى قاجەت.
كومەك مولشەرى قانداي؟
2025 -جىلعى جىلىتۋ ماۋسىمىنا ارنالعان وتەماقى مولشەرى - 16 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك)، ياعني 62912 تەڭگە.
- ەگەر قاتتى وتىن ساتىپ الۋعا قۇقىعى بار بىرنەشە ءادام بىر جەكە تۇرعىن ۇيدە بىرگە تۇراتىن بولسا، وتەماقى تەك بىرەۋىنە عانا بەرىلەدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
قوسىمشا اقپارات پەن قۇجاتتاردى تاپسىرۋ ءتارتىبى بويىنشا مالىمەتتى استانا قالاسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسىنان الۋعا بولادى.