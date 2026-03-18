22:03, 18 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
استانادا جولاۋشىلار اۆتوبۋسى ايالداماعا سوعىلدى
استانا. KAZINFORM - پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جول-كولىك وقيعاسى 18-ناۋرىز كۇنى سەيفۋللين كوشەسىندە بولعان.
الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى اقپاراتقا سايكەس، ايالداما № 10 ەمحانا ماڭىندا ورنالاسقان.
وقيعا كەزىندە اۆتوبۋس جۇرگىزۋشىسى ايالداماعا جاقىنداعاندا كولىك تىزگىنىنە يە بولا الماي، ايالداما قۇرىلىمىنا سوعىلعان.
- جول- كولىك وقيعاسى سالدارىنان زارداپ شەككەندەر جوق. جۇرگىزۋشى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، - دەپ حابارلادى استانا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پوليتسيا وكىلدەرى جۇرگىزۋشىلەرگە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاۋدى، جىلدامدىق رەجيمىن بۇزباۋدى جانە قوعامدىق كولىك ايالدامالارى ماڭىندا بارىنشا ساق بولۋدى ەسكەرتتى.
