استانادا جۇرگىزۋشىسىز تاكسي جوباسىن ىسكە قوسۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - مەموراندۋم وزدىگىنەن جۇرەتىن تاكسي جوباسىن 2026-جىلدان باستاپ كەزەڭ-كەزەڭمەن (نورماتيۆتىك جانە تەحنولوگيالىق پىسىقتاۋدان باستاپ پيلوتتىق ىسكە قوسۋعا دەيىن) ىسكە اسىرۋدى كوزدەيدى، دەپ حابارلايدى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى.
استانادا ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى، كولىك مينيسترلىگى، استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى جانە Yandex Qazaqstan كومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن جۇرگىزۋشىسىز تاكسيدى دامىتۋ جونىندەگى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. تاراپتار ەلوردادا اۆتونومدى تاكسي قىزمەتىن ىسكە قوسۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى.
مەموراندۋمعا قول قويۋ راسىمىنە ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ، كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ، استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەۆگەني گلوتوۆ جانە Yandex Qazaqstan باسشىسى تيمۋر شالەكەنوۆ قاتىستى.
جۇرگىزىشىسىز تاكسي قالالىق موبيلدىلىكتى ۇزاق مەرزىمدى دامىتۋدىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە قاراستىرىلادى. حالىقارالىق زەرتتەۋلەر دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، اۆتونومدى تەحنولوگيالار ادام فاكتورىن ازايتۋ ارقىلى جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانىن تومەندەتۋگە، كولىك اعىنىن وڭتايلاندىرۋعا جانە حالىقتىڭ ءارتۇرلى توپتارى، سونىڭ ىشىندە قوزعالىسى شەكتەۋلى ازاماتتار ءۇشىن قولجەتىمدىكتى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار، ءىرى قالالاردىڭ ورنىقتى كولىك جۇيەسىنىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتىنە اينالادى.
- ءبىز ءۇشىن قاۋىپسىزدىك، جاۋاپكەرشىلىك، ادام مەن الگوريتمدەردىڭ ءوزارا ارەكەتتەسۋى ماسەلەلەرىن الدىن الا پىسىقتاۋ، سونداي-اق مۇنداي شەشىمدەردىڭ زاڭدى ءارى اشىق تۇردە دامۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن نورماتيۆتىك بازانى دايىنداۋ ماڭىزدى. اۆتونومدى تاكسي - تەحنولوگيالار ادام يگىلىگىنە قىزمەت ەتەتىن «اقىلدى قالا» ەكوجۇيەسىنىڭ ءبىر بولىگى، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى سيفرلىق اكتيۆتەر جانە سەرپىندى تەحنولوگيالار كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى عيززات بايتۇرسىنوۆ.
Yandex Qazaqstan باسشىسى تيمۋر شالەكەنوۆ Yandex Qazaqstan نىڭ اۆتونومدى كولىك جوباسى كەزەڭ-كەزەڭمەن ىسكە قوسىلاتىنىن ايتتى - الدىمەن پيلوتتىق رەجيمدە جانە تەستىلەۋدەن باستالادى.
- مۇنداي فورمات قالالىق ورتانىڭ ناقتى جاعدايلارىن ەسكەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سەرۆيستە ديسپەتچەرلىك قىزمەتپەن تاۋلىك بويعى بايلانىس جانە ساپارلاردى ساقتاندىرۋ قاراستىرىلعان. جۇرگىزۋشىسىز كولىكتى باسقارۋ جۇيەسى جاساندى ينتەللەكتىنى، جول جاعدايىن ۇزدىكسىز باقىلاۋدى جانە قاۋىپسىز ارەكەت ەتۋ سەناريلەرىن قامتيتىن اۆتونومدى جۇرگىزۋدىڭ سىناقتان وتكەن تاسىلدەرىنە نەگىزدەلەدى. تاجىريبە جيناقتالىپ، جۇمىستىڭ تۇراقتىلىعى راستالعان سايىن قىزمەت اۋقىمى كەڭەيەدى، - دەدى تيمۋر شالەكەنوۆ.
مەموراندۋمعا قول قويۋ مەملەكەت، قالا جانە تەحنولوگيالىق كومپانيانىڭ يننوۆاتسيالىق كولىك شەشىمدەرىن دامىتۋعا دەگەن ورتاق قىزىعۋشىلىعىن كورسەتەدى. قازىر تاراپتار نورماتيۆتىك بازانى قالىپتاستىرۋعا، ينفراقۇرىلىمدىق تالاپتاردى باعالاۋعا جانە وزدىگىنەن جۇرەتىن كولىكتى قالالىق ورتاعا ينتەگراتسيالاۋ سەناريلەرىن تالداۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىر.
بۇدان بۇرىن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ۆيتسە- ءمينيسترى دميتريي مۋن كەلەسى جىلى ەلوردانىڭ جاڭا ۋچاسكەلەرىندە جۇرگىزۋشىسىز اۆتوموبيلدى پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن ايتتى.