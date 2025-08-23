ق ز
    استانادا جاڭا كارىز تازارتۋ قۇرىلىسى سالىنىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا سالىنىپ جاتقان كارىز تازارتۋ قۇرىلىسى جايلى جازدى.

    Астанада жаңа кәріз тазарту құрылысы салынып жатыр
    Фото: Астана әкімдігі

    قازىرگى ۋاقىتتا شارۋاشىلىق-تۇرمىستىق اعىندى سۋ تاۋلىگىنە 254 مىڭ م³ قۋاتتىلىعى بار كارىز تازارتۋ قۇرىلىسىندا (№ 1 كتق) تازارتىلادى.

    - باس جوسپارعا سايكەس، 2035 -جىلعا قاراي قالا تۇرعىندارىنىڭ سانى شامامەن 2 ميلليون 275 مىڭ ادامعا جەتەدى. بۇل شارۋاشىلىق- تۇرمىستىق اعىندى سۋدىڭ ەداۋىر ارتۋىنا جانە قوسىمشا تازارتۋ قۇرىلىستارىن سالۋ قاجەتتىگىنە الىپ كەلەدى.

    وسىنى ەسكەرە وتىرىپ، قالادا جاڭا كارىز تازارتۋ قۇرىلىسىن (№ 2 ك ت ق) ، وعان قوسا كىرمە جانە شىعارۋ كوللەكتورلارىن سالۋ باستالدى. № 2 ك ت ق- نىڭ قۋاتتىلىعى تاۋلىگىنە 188 مىڭ م³ بولادى. قالا ءۇشىن ماڭىزدى بۇل نىساندى 2028 -جىلى اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەپ جازدى جەڭىس قاسىمبەك.

    ايتا كەتەلىك استانادا جاسوسپىرىمدەر دەندروپارك اۋماعىندا زەرتتەۋ جۇرگىزدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
