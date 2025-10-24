استانادا جاڭا بالالار كىتاپحاناسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا قالالىق ورتالىقتاندىرىلعان كىتاپحانالار جۇيەسىنە قاراستى جاڭا № 7 بالالار كىتاپحاناسى اشىلدى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگى.
سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىنە فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، اكادەميك، ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەسى كارىمبەك قۇرماناليەۆ، قوعامدىق كەڭەس مۇشەلەرى باقداۋلەت جاندىلدايەۆ پەن ازامات وسپانوۆ، سونداي-اق «سارايشىق» اۋدانى اكىمدىگىنىڭ جانە مادەنيەت باسقارماسىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
جاڭا كىتاپحانا زاماناۋي وقۋ زالى، ينتەراكتيۆ جانە كوۆوركينگ ايماقتارىمەن جابدىقتالعان. كىتاپ قورى كوركەم، انىقتامالىق، ەنسيكلوپەديالىق جانە شەتەل ادەبيەتتەرىن قامتيدى.
نىسان «سارايشىق» اۋدانىندا، ا-91 كوشەسى، 17- ءۇي مەكەنجايىندا ورنالاسقان.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، ەلوردادا كىتاپحانا جۇيەسىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىپ كەلەدى. 2023 -جىلى استاناداعى 4 كىتاپحانا جاڭعىرتىلدى. 2024 -جىلى تاعى 4 كىتاپحانا جوندەۋدەن ءوتىپ، 4 جاڭا كىتاپحانا قالا تۇرعىندارىنىڭ يگىلىگىنە بەرىلدى.
بيىلعى جىلى ەلوردادا 3 كىتاپحانا جاڭعىرتىلىپ، 3 جاڭا كىتاپحانا اشىلدى. ناتيجەسىندە، استاناداعى كىتاپحانالار سانى 25-كە جەتتى.
سونىمەن قاتار، وقىرماندار قاتارى 90 مىڭ ادامعا ارتىپ، ەلوردا تۇرعىندارىنىڭ كىتاپ وقۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى ايتارلىقتاي ءوستى.
