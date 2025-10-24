ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:42, 24 - қазан 2025 | GMT +5

    استانادا جاڭا بالالار كىتاپحاناسى اشىلدى

    استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا قالالىق ورتالىقتاندىرىلعان كىتاپحانالار جۇيەسىنە قاراستى جاڭا № 7 بالالار كىتاپحاناسى اشىلدى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگى.

    Астанада жаңа балалар кітапханасы ашылды
    Фото: Астана әкімдігі

    سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىنە فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، اكادەميك، ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەسى كارىمبەك قۇرماناليەۆ، قوعامدىق كەڭەس مۇشەلەرى باقداۋلەت جاندىلدايەۆ پەن ازامات وسپانوۆ، سونداي-اق «سارايشىق» اۋدانى اكىمدىگىنىڭ جانە مادەنيەت باسقارماسىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

    جاڭا كىتاپحانا زاماناۋي وقۋ زالى، ينتەراكتيۆ جانە كوۆوركينگ ايماقتارىمەن جابدىقتالعان. كىتاپ قورى كوركەم، انىقتامالىق، ەنسيكلوپەديالىق جانە شەتەل ادەبيەتتەرىن قامتيدى.

    Астанада жаңа балалар кітапханасы ашылды
    Фото: Астана әкімдігі

    نىسان «سارايشىق» اۋدانىندا، ا-91 كوشەسى، 17- ءۇي مەكەنجايىندا ورنالاسقان.

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، ەلوردادا كىتاپحانا جۇيەسىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىپ كەلەدى. 2023 -جىلى استاناداعى 4 كىتاپحانا جاڭعىرتىلدى. 2024 -جىلى تاعى 4 كىتاپحانا جوندەۋدەن ءوتىپ، 4 جاڭا كىتاپحانا قالا تۇرعىندارىنىڭ يگىلىگىنە بەرىلدى.

    Астанада жаңа балалар кітапханасы ашылды
    Фото: Астана әкімдігі

    بيىلعى جىلى ەلوردادا 3 كىتاپحانا جاڭعىرتىلىپ، 3 جاڭا كىتاپحانا اشىلدى. ناتيجەسىندە، استاناداعى كىتاپحانالار سانى 25-كە جەتتى.

    سونىمەن قاتار، وقىرماندار قاتارى 90 مىڭ ادامعا ارتىپ، ەلوردا تۇرعىندارىنىڭ كىتاپ وقۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى ايتارلىقتاي ءوستى.

    وسىدان بۇرىن اكىم تارازي تۇرعان ۇيگە ەسكەرتكىش تاقتا ورناتىلعانىن جازدىق.

    استانا مادەنيەت
