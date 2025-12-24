استانادا جاڭا اۋەجاي سالۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ قاجەت - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قالانىڭ كولىك- ترانزيت الەۋەتىن ارتتىرۋ ءۇشىن جاڭا اۋەجاي سالۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
پرەزيدەنت ۇكىمەتكە اكىمدىكپەن بىرگە وسى ماسەلەنى مۇقيات پىسىقتاپ، ناقتى ۇسىنىس ەنگىزۋدى تاپسىردى
- جۋىردا ءبىز ەلىمىزدە تولىققاندى اۆياحابتار قالىپتاستىرۋ ماسەلەسىن قاراستىردىق. سونىڭ ىشىندە ەلوردا اۋەجايىنا قاتىستى جۇمىس تا بار. ءبىراق قازاقستاندا وندىرىلەتىن اۆيا جانارماي كولەمى جەتكىلىكسىز. وسى جاعداي اۆياحابتاردى دامىتۋعا كەدەرگى بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان ۇكىمەت اۆيا جانارماي ءوندىرىسىن ارتتىرۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قابىلداۋى ءتيىس. بالكىم، جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ كەرەك شىعار. ونىڭ ارتىقشىلىعى دا، كەمشىن تۇستارى دا بار. ۇكىمەت وسىعان قاتىستى ءوز ۇستانىمىن ايقىنداپ، ناقتى شەشىم قابىلداۋى قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
رەسپۋبليكا اۋماعىنداعى گازبەن قامتۋ كورسەتكىشى 60 پايىزدان استى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت استانانى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستە ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى ەلوردانىڭ تىنىس- تىرشىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ ىسىندە ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىم اسا وزەكتى ماسەلە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- جاڭا قوسالقى ستانسيالاردى سالۋدى جەدەلدەتكەن دۇرىس. مۇندا قانداي دا ءبىر كەدەرگىلەرگە جول بەرمەۋ كەرەك. ۇكىمەتكە قاجەتتى قارجىنى ءبولۋدى تاپسىرامىن. تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق جۇيەلەرى مەن ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋى — كەز كەلگەن قالانىڭ تىنىس-تىرشىلىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ باستى شارتى. ولاي بولماسا قالعان شارۋادان قايران جوق. مەملەكەتتىڭ تاباندى جۇمىسى ارقىلى ەلورداعا گاز قۇبىرى تارتىلدى. ال رەسپۋبليكا اۋماعىنداعى گازبەن قامتۋ كورسەتكىشى 60 پايىزدان استى. ەكونوميكانىڭ قاجەتتىلىگى ارتىپ كەلە جاتقانىن ەسكەرسەك، قازىر وندىرىلەتىن 29 ميلليارد تەكشە مەتر تاۋارلى گاز ىشكى سۇرانىستى تولىق وتەي المايدى. سوندىقتان گاز وڭدەۋ بويىنشا جوسپارلانعان بارلىق جوبانى ۋاقتىلى ىسكە قوسۋ وتە ماڭىزدى. بۇل جۇمىس ورنىقتى ءارى كەپىلدى رەسۋرستىق بازا قالىپتاستىرۋمەن قاتار جۇرگىزىلۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردا جول-كولىك وقيعالارىنىڭ كوبەيگەنىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
سونداي-اق، مەملەكەت باسشىسى قالاداعى كولىك ينفراقۇرىلىمىنا نازار اۋدارۋ كەرەكتىگىن ايتتى.