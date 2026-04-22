استانادا ج ي- فيلمدەر فەستيۆالى وتەدى: قازىلار القاسىندا جاساندى ينتەللەكت بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - بيىل كۇزدە استانادا العاش رەت جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن تۇسىرىلگەن فيلمدەرگە ارنالعان «Astana AI Film Festival» (AAIFF 2026) حالىقارالىق كينوفەستيۆالى وتەدى. كرەاتيۆتى يندۋستريانى دامىتۋعا باعىتتالعان جوبانىڭ جالپى جۇلدە قورى 1 ميلليون ا ق ش دوللارى. بۇل تۋرالى ەلوردادا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ۇيىمداستىرۋشىلار مالىمدەدى.
بايقاۋعا قاتىسۋعا نيەت بىلدىرۋشىلەردەن وتىنىمدەر 2026 -جىلدىڭ مامىر ايىندا باستالىپ، تامىز ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن قابىلدانادى. فەستيۆالگە الەمنىڭ كەز كەلگەن ەلىنەن كاسىبي ستۋديالار دا، جەكە كرەاتورلار دا قاتىسا الادى.
باستى شارت - تۋىندىنىڭ ۇزاقتىعى 10 مينۋتقا دەيىنگى قىسقامەتراجدى AI- فيلم بولۋى جانە ول %100 جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنىڭ كومەگىمەن ازىرلەنۋى ءتيىس.
- ج ي- فيلم - ەكسپەريمەنتتىك فورمات. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - كاسىبي ماماندار مەن قاتارداعى كورەرمەندى بىرىكتىرەتىن جاڭا پلاتفورما قالىپتاستىرۋ. فەستيۆال AI Week جانە Digital Bridge حالىقارالىق تەحنولوگيالىق اپتالىعى اياسىندا وتەدى. ءبىز الەمدىك دەڭگەيدەگى پروديۋسەرلەر مەن رەجيسسەرلەردەن تۇراتىن قازىلار القاسىن جاساقتاۋدامىز، - دەدى Ozen كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىسى، ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ءبىرى ايزاتۋللا حۋسسەين.
فەستيۆالدىڭ ەڭ باستى جاڭالىعى - قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىنا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ءوزىن قوسۋى مۇمكىن. تەحنيكالىق ماماندار ج ي- ءدىڭ سسەناري مەن ۆيزۋالدى ەستەتيكانى نىساندى تۇردە باعالاۋ قابىلەتىن زەرتتەپ جاتىر.
- ءبىز قازىلار القاسىنىڭ ءبىر مۇشەسىن جاساندى ينتەللەكت قىلۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ول سسەناريدى ءتۇسىنىپ، ءوز تالداۋىن بەرە الادى. بۇل باعالاۋدىڭ وبەكتيۆتىلىگىن ارتتىرادى دەپ سەنەمىز. سونداي-اق ج ي كومەگىمەن اۆتورلىق قۇقىقتىڭ بۇزىلماۋىن، پلاگياتتىڭ بولماۋىن قاتاڭ قاداعالايمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى فەستيۆال ۇيىمداستىرۋشىسى، Brave Talents كومپانياسىنىڭ جەتەكشىسى الماس جالي.
بايقاۋ اياسىندا «ۇزدىك فيلم»، «ۇزدىك كينەماتوگرافيا» جانە «ۇزدىك ستوريتەللينگ» سياقتى نوميناتسيالار بويىنشا جەڭىمپازدار انىقتالادى. سونداي-اق ۇيىمداستىرۋشىلار تاراپىنان بەرىلگەن ارنايى تاقىرىپتى ەڭ ۇزدىك اشقان تۋىندىعا بولەك ماراپات قاراستىرىلعان.
ۇيىمداستىرۋشىلار بۇل ءىس-شارانى جىل سايىن وتكىزىپ، قازاقستاندى ەۋرازياداعى ج ي- تەحنولوگيالار مەن كرەاتيۆتى يندۋستريانىڭ باستى كوپىرىنە اينالدىرۋدى كوزدەپ وتىر. ەڭ ۇزدىك جۇمىستار فەستيۆالدىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانادى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە 2030 -جىلعا قاراي ج ي سالاسىندا 10000 مامان دايىنداۋ كوزدەلىپ وتىر.
اۆتور
كاميلا مۇلىك