استانادا حالىق سانى 1,6 ميلليون ادامنان استى - ينفراقۇرىلىم دايىن با
استانا. KAZINFORM - قاراشا ايىندا ەلورداداعى حالىق سانى 1,6 ميلليون ادامنان اسقان. حالىقتىڭ جىل سايىنعى ءوسىمى قالاعا جۇكتەمەنى ارتتىرىپ، ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكتى جۇكتەيدى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك ەسەپتىك كەزدەسۋىندە ايتتى.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، ورتا ەسەپپەن حالىق سانى جىل سايىن شامامەن 7 پايىزعا نەمەسە 100 مىڭ ادامعا ارتادى.
- ماياتنيكتىك ميگراتسيا ەسەبىنەن ەلورداعا كۇنىنە 200 مىڭنان استام ادام كەلەدى. سونداي-اق 100 مىڭعا جۋىق تىركەلمەگەن ازامات بار. تۇرعىندار سانىنىڭ ارتۋى ينفراقۇرىلىمنىڭ الدىن الا دامۋىن تالاپ ەتەدى. وزدەرىڭىز بىلەتىندەي ەكى جىل بۇرىن قالا سۋ مەن جىلۋ قۋاتىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگىنە تاپ بولدى. 3-سورعى-سۇزگى ستانتسياسى مەن استانا سۋ قويماسىنان ەكىنشى سۋ قۇبىرى جەلىسىن اياقتاۋ ارقىلى قوسىمشا تاۋلىگىنە 60 مىڭ تەكشە مەتر اۋىز سۋ قامتاماسىز ەتىلدى. جالپى العاندا، قالانىڭ سۋ تۇتىنۋ كولەمى تاۋلىگىنە 350 مىڭ تەكشە مەتردى قۇرايدى، - دەدى ج. قاسىمبەك ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە.
بيىل ءتورتىنشى سورعى-سۇزگى ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى، ول قالانى الداعى ونداعان جىل بويى تۇراقتى سۋمەن جابدىقتاۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
- ءبىرىنشى كارىز-تازارتۋ ستانتسياسىنىڭ قۋاتى ارتۋدا، ەكىنشى ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. يندۋستريالدى پارك، كوكتال جانە ءوندىرىس تۇرعىن الاپتارىندا جەرگىلىكتى كارىز- تازارتۋ قۇرىلعىلارى جوبالارىن جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز. بۇل جوبالاردى 2027-2029-جىلدار ارالىعىندا اياقتاپ، سۋ بۇرۋ ماسەلەلەرىن تولىقتاي شەشەمىز، - دەدى ەلوردا اكىمى.
سونىمەن بىرگە، جاڭا جىلۋ كوزدەرىن ەنگىزۋ جىلۋ جۇيەسىنىڭ قۋاتىن 34 پايىزعا ارتتىردى. قازىرگى جىلىتۋ ماۋسىمى شتاتتىق رەجيمدە ءوتىپ جاتىر. مىسالى، بۇگىن مينۋس 20 گرادۋس تەمپەراتۋراسىندا جىلۋ پروفيتسيتى ساعاتىنا 1500 گكال قۇرايدى.
- جىلۋ قۋاتتارىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن جاڭا «تەلمان» گاز جىلىتۋ ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. ەكىنشى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىن كەڭەيتۋگە دايىندىق جانە ءۇشىنشى جىلۋ ورتالىعىنىڭ كەلەسى كەزەگىن جوسپارلاۋ باستالدى. پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس، ەلوردانى گازداندىرۋ اياقتالۋدا. قالانىڭ 95 پايىزى قامتىلىپ، گاز 14 تۇرعىن الاپقا جەتكىزىلدى. كەلەسى جىلى 100 پايىزعا جەتەمىز، - دەدى جەڭىس قاسىمبەك.
بۇعان دەيىن ەلوردانىڭ قىسقى ماۋسىمعا قالاي دايىندالعانىن حابارلاعان ەدىك.