استانادا دجەي لونىڭ كونسەرتىندە ءتارتىپ بۇزعان ايەلگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM - دجەننيفەر لوپەستىڭ استانادا وتكەن كونسەرتىندە قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعان ايەلگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. بۇل تۋرالى ەلوردالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە كونسەرت كەزىندە تۇسىرىلگەن بەينەجازبا تارادى. وندا پوليتسەيلەر ءبىر ايەلدى وقيعا ورنىنان كوتەرىپ الىپ كەتىپ بارا جاتقانى كورىنەدى. كەيىننەن بۇل ايەل پاۆلودار وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارىنىڭ جارى ەكەنى تۋرالى اقپارات پايدا بولدى.
اتالعان جايتقا قاتىستى استانا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى تۇسىنىكتەمە بەردى.
- «استانا ارەنادا» وتكەن كونسەرت بارىسىندا قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعان ايەلگە قاتىستى وقيعا تىركەلدى. قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋىنا جول بەرمەۋ ماقساتىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ونى ءىس-شارا اۋماعىنان شىعارىپ جىبەردى. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
قوسىمشا ايتا كەتسەك، بۇل ايەل ىشكى ىستەر ورگانى قىزمەتكەرىنىڭ جۇبايى بولىپ تابىلادى. بۇل ونىڭ ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرۋگە ەشقانداي اسەر ەتپەيدى. كەرىسىنشە، بۇل جاعدايدا قوعام الدىنداعى جەكە جاۋاپكەرشىلىك ارتا تۇسەدى، - دەلىنگەن استانا پ د حابارلاماسىندا.
پوليتسيا وكىلدەرى زاڭ الدىندا بارشا ازاماتتىڭ تەڭ ەكەنىن، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرىنىڭ وتباسىنا تيەسىلى بولۋ قانداي دا ءبىر ارتىقشىلىق بەرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
ال پاۆلودار وبلىستىق پ د بۇل ماسەلەگە قاتىستى پىكىر بىلدىرۋدەن باس تارتىپ، ءىستىڭ استانادا قارالىپ جاتقانىن العا تارتتى.