استانادا ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-11-سىنىپ وقۋشىلارى مەن ستۋدەنتتەر ونلاين وقيدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا اقتۇتەك بوران. سول سەبەپتى وقۋشىلار ونلاين فورماتقا كوشىرىلدى. بۇل تۋرالى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
2026 -جىلعى 11 -ناۋرىز كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا (جەلدىڭ كۇشەيۋى جانە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ ودان ءارى تومەندەۋى) بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-11 (12) -سىنىپ وقۋشىلارى جانە كوللەدجدەردىڭ 1-2 - كۋرستىڭ ستۋدەنتتەرى (9 -سىنىپ بازاسىندا) قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.
ايتا كەتەلىك پاۆلوداردا اق تۇتەك بوراننىڭ سالدارىنان جول اپاتتارى جيىلەپ، ءبىر اۋدان جارىقسىز وتىر.