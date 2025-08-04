ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:31, 04 - تامىز 2025 | GMT +5

    استانادا ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنا قۇجات قابىلداۋ باستالادى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 5-10- تامىز ارالىعىندا مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى اياسىندا ج و و- لارعا قۇجات قابىلداۋ وتەدى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    Астанада білім беру гранттарына құжат қабылдау басталады
    Фото: Астана әкімдігі

    كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن ۇمىتكەر ءوتىنىشىن جوعارى وقۋ ورنىنىڭ قابىلداۋ كوميسسياسىنا تومەندەگى باعىتتار بويىنشا تاپسىرادى:

    ل. ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى:

    • پەداگوگيكا جانە پسيحولوگيا؛

    • مەكتەپكە دەيىنگى وقىتۋ جانە تاربيەلەۋ؛

    • فيزيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ؛

    • پسيحولوگيا.

    ا. قۇسايىنوۆ اتىنداعى ەۋرازيا گۋمانيتارلىق ينستيتۋتى:

    • پەداگوگيكا جانە پسيحولوگيا؛

    • مەكتەپكە دەيىنگى وقىتۋ جانە تاربيەلەۋ؛

    • باستاۋىشتا وقىتۋدىڭ پەداگوگيكاسى مەن ادىستەمەسى.

    Astana حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتى:

    • پەداگوگيكا جانە پسيحولوگيا؛

    • مەكتەپكە دەيىنگى وقىتۋ جانە تاربيەلەۋ؛

    • باستاۋىشتا وقىتۋدىڭ پەداگوگيكاسى مەن ادىستەمەسى؛

    • ماتەماتيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ؛

    • ينفورماتيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ؛

    • ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ؛

    • پسيحولوگيا.

    ا. بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى قوستاناي مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى:

    • پەداگوگيكا جانە پسيحولوگيا؛

    • مەكتەپكە دەيىنگى وقىتۋ جانە تاربيەلەۋ؛

    • باستاۋىشتا وقىتۋدىڭ پەداگوگيكاسى مەن ادىستەمەسى؛

    • ماتەماتيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ؛

    • ينفورماتيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ؛

    • ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ.

    ءا. مارعۇلان اتىنداعى پاۆلودار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى:

    • باستاۋىشتا وقىتۋدىڭ پەداگوگيكاسى مەن ادىستەمەسى؛

    • ماتەماتيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ.

    اباي اتىنداعى قازۇپۋ، Astana مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتى:

    • پەداگوگيكا جانە پسيحولوگيا؛

    • مەكتەپكە دەيىنگى وقىتۋ جانە تاربيەلەۋ؛

    • پسيحولوگيا؛

    • دەفەكتولوگ؛

    • لوگوپەد؛

    • وليگوفرەنوپەداگوگ؛

    • تيفلوپەداگوگ؛

    • سۋردوپەداگوگ.

