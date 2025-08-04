استانادا ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنا قۇجات قابىلداۋ باستالادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 5-10- تامىز ارالىعىندا مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى اياسىندا ج و و- لارعا قۇجات قابىلداۋ وتەدى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن ۇمىتكەر ءوتىنىشىن جوعارى وقۋ ورنىنىڭ قابىلداۋ كوميسسياسىنا تومەندەگى باعىتتار بويىنشا تاپسىرادى:
ل. ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى:
• پەداگوگيكا جانە پسيحولوگيا؛
• مەكتەپكە دەيىنگى وقىتۋ جانە تاربيەلەۋ؛
• فيزيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ؛
• پسيحولوگيا.
ا. قۇسايىنوۆ اتىنداعى ەۋرازيا گۋمانيتارلىق ينستيتۋتى:
• پەداگوگيكا جانە پسيحولوگيا؛
• مەكتەپكە دەيىنگى وقىتۋ جانە تاربيەلەۋ؛
• باستاۋىشتا وقىتۋدىڭ پەداگوگيكاسى مەن ادىستەمەسى.
Astana حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتى:
• پەداگوگيكا جانە پسيحولوگيا؛
• مەكتەپكە دەيىنگى وقىتۋ جانە تاربيەلەۋ؛
• باستاۋىشتا وقىتۋدىڭ پەداگوگيكاسى مەن ادىستەمەسى؛
• ماتەماتيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ؛
• ينفورماتيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ؛
• ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ؛
• پسيحولوگيا.
ا. بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى قوستاناي مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى:
• پەداگوگيكا جانە پسيحولوگيا؛
• مەكتەپكە دەيىنگى وقىتۋ جانە تاربيەلەۋ؛
• باستاۋىشتا وقىتۋدىڭ پەداگوگيكاسى مەن ادىستەمەسى؛
• ماتەماتيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ؛
• ينفورماتيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ؛
• ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ.
ءا. مارعۇلان اتىنداعى پاۆلودار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى:
• باستاۋىشتا وقىتۋدىڭ پەداگوگيكاسى مەن ادىستەمەسى؛
• ماتەماتيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋ.
اباي اتىنداعى قازۇپۋ، Astana مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتى:
• پەداگوگيكا جانە پسيحولوگيا؛
• مەكتەپكە دەيىنگى وقىتۋ جانە تاربيەلەۋ؛
• پسيحولوگيا؛
• دەفەكتولوگ؛
• لوگوپەد؛
• وليگوفرەنوپەداگوگ؛
• تيفلوپەداگوگ؛
• سۋردوپەداگوگ.