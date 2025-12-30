استانادا ايالدامادان 66 جاستاعى ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلورداداعى ا-108 كوشەسىندە ورنالاسقان قوعامدىق كولىك ايالداماسىنان ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى. اقپاراتتى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى راستادى.
الدىن الا مالىمەتكە سايكەس، وقيعا ورنىنا جەدەل جاردەم بريگاداسى شاقىرىلعان.
دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى ەر ادامنىڭ بيولوگيالىق ءولىمىن تىركەگەن.
- جەدەل جاردەم بريگاداسى وقيعا ورنىنا جەتكەن كەزدە ازاماتتىڭ بيولوگيالىق ءولىمى انىقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا بولعان جايتتىڭ ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. قاجەتتى ساراپتامالار تاعايىندالدى، - دەپ حابارلادى باسقارمادان.
استانا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى مارقۇمنىڭ جەكە باسى انىقتالعانىن مالىمدەدى.
- ايالدامادان تابىلعان ەر ادامنىڭ 66 جاستا ەكەنى بەلگىلى بولدى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. قاجەتتى ساراپتامالار تاعايىندالدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتتا.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، اتالعان جاعداي كوكتايعاقپەن بايلانىستى ەمەس.
قازىرگى تاڭدا ۋاكىلەتتى ورگاندار وقيعانىڭ ناقتى سەبەپتەرىن انىقتاپ جاتىر.
اۆتور
كاميلا مۇلىك