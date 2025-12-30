ق ز
    20:32, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    استانادا ايالدامادان 66 جاستاعى ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلورداداعى ا-108 كوشەسىندە ورنالاسقان قوعامدىق كولىك ايالداماسىنان ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى. اقپاراتتى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى راستادى.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    الدىن الا مالىمەتكە سايكەس، وقيعا ورنىنا جەدەل جاردەم بريگاداسى شاقىرىلعان.

    دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى ەر ادامنىڭ بيولوگيالىق ءولىمىن تىركەگەن.

    - جەدەل جاردەم بريگاداسى وقيعا ورنىنا جەتكەن كەزدە ازاماتتىڭ بيولوگيالىق ءولىمى انىقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا بولعان جايتتىڭ ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. قاجەتتى ساراپتامالار تاعايىندالدى، - دەپ حابارلادى باسقارمادان.

    استانا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى مارقۇمنىڭ جەكە باسى انىقتالعانىن مالىمدەدى.

    - ايالدامادان تابىلعان ەر ادامنىڭ 66 جاستا ەكەنى بەلگىلى بولدى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. قاجەتتى ساراپتامالار تاعايىندالدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتتا.

    پوليتسيا مالىمەتىنشە، اتالعان جاعداي كوكتايعاقپەن بايلانىستى ەمەس.

    قازىرگى تاڭدا ۋاكىلەتتى ورگاندار وقيعانىڭ ناقتى سەبەپتەرىن انىقتاپ جاتىر.

    اۆتور

    كاميلا مۇلىك

