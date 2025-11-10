استانادا 17 ەلدەن كەلگەن 400 دەن استام مەديتسينا مامانى باس قوستى
استانا. KAZINFORM - استانادا الەم ەلدەرىنىڭ جەتەكشى ماماندارى مەديتسيناعا يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ، كادرلىق الەۋەتتى دامىتۋ جانە عىلىم مەن كلينيكالىق تاجىريبە اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋ تاقىرىبىن تالقىلاپ جاتىر.
ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعى ۇيىمداستىرعان حالىقارالىق عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنسيا ءوز جۇمىسىن باستادى. شاراعا قازاقستان مەن الەمنىڭ 17 ەلىنەن كەلگەن 400-دەن استام جەتەكشى دارىگەر، عالىم جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ مەنەدجەرلەرى قاتىسىپ جاتىر.
ولاردىڭ قاتارىندا اۆستريا، قىتاي، گەرمانيا، وڭتۇستىك كورەيا، تۇركيا، رەسەي، شۆەيتساريا، نورۆەگيا، جاپونيا جانە باسقا مەملەكەتتەردىڭ وكىلدەرى بار.
كونفەرەنسيانىڭ اشىلۋىندا ءسوز سويلەگەن ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا مينيسترلىك پەن مەديتسينالىق ورتالىق اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
«ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەن ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ ءتيىمدى ارىپتەستىگى - مەملەكەتتىك قۇرىلىمداردىڭ ۇلت دەنساۋلىعىن نىعايتۋ جولىنداعى جەمىستى ىنتىماقتاستىعىنىڭ جارقىن ۇلگىسى. بىرلەسكەن جۇمىس اياسىندا جوعارى تەحنولوگيالىق كومەك، كادر دايارلاۋ، سيفرلاندىرۋ جانە يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ باعىتتارىندا ناقتى ناتيجەلەر بار. سوڭعى ون جىلدا 35 كلينيكالىق حاتتاما، 19 جاڭا مەديتسينالىق تەحنولوگيا جانە روبوتتاندىرىلعان حيرۋرگيا ادىستەرى ەنگىزىلدى»، - دەدى مينيستر.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى الەكسەي سوي مەديتسينالىق ورتالىقتىڭ سالالىق كوشباسشىلىق ءرولىن اتاپ ءوتتى: «ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعى وتاندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندە جەتەكشى ورىندا. مۇندا ۇزدىك ماماندار شوعىرلانعان جانە زاماناۋي تەحنولوگيالار ەنگىزىلگەن. بۇگىندە پاتسيەنتتەردىڭ سەنىمى - ساپالى قىزمەتتىڭ باستى كورسەتكىشى بولىپ وتىر».
كونفەرەنسيا باعدارلاماسى كارديوحيرۋرگيا، ونكولوگيا، يادرولىق مەديتسينا، نەيروحيرۋرگيا، تەراپيا، سيفرلاندىرۋ، فارماتسيەۆتيكالىق رەتتەۋ، مەيىرگەر ءىسى جانە مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسىن باسقارۋ سياقتى وزەكتى باعىتتاردى قامتيدى. فورۋمنىڭ باستى ماقساتى - عىلىم مەن كلينيكالىق تاجىريبە اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋ، يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ جانە كادرلىق الەۋەتتى دامىتۋ.
شەتەلدىك ساراپشىلار حالىقارالىق مەديتسينانىڭ سوڭعى جەتىستىكتەرى جايلى باياندادى. اتاپ ايتقاندا، د د ۇ ەۋروپالىق وڭىرلىك بيۋروسىنىڭ ديرەكتورى حانس كليۋگە 2030 -جىلعا دەيىنگى ەۋروپالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ستراتەگياسىنىڭ باسىمدىقتارىن تانىستىردى.
گەرمانيادان كەلگەن پروفەسسور اندرەاس كيەنيگ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندە تسيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ تيىمدىلىگىن اتاپ ءوتتى.
قىتايدىڭ پروفەسسور سۋن ينگلي يادرولىق مەديتسينانىڭ ونكولوگيالىق اۋرۋلاردى انىقتاۋداعى ءرولىن باياندادى، ال وڭتۇستىك كورەيا پروفەسسورى حان سىن حۋن قاشىقتان كارديوحيرۋرگيانى دامىتۋدىڭ تاجىريبەسىمەن ءبولىستى.
قازاقستاندىق ماماندار كلينيكالىق تاجىريبەنى ستاندارتتاۋ، سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكتىنى دياگنوستيكالىق پروتسەستەرگە ەنگىزۋ، از ينۆازيالى حيرۋرگيا، روبوتتاندىرىلعان تەحنولوگيالار، فارماكولوگيالىق قاۋىپسىزدىك جانە وڭالتۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرى تۋرالى بايانداما جاسادى.
