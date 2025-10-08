استاناعا جاقىن اۋىل ماڭىنان جالاقىسى 450 مىڭ تەڭگەلىك جۇمىس ورىندارى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ Jibek Joly تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا وڭىردەگى جاڭا يندۋستريالىق ايماقتىڭ ءىرى جوبالارى تۋرالى مالىمەت بەردى.
- اقمولا يندۋستريالىق ايماعىنىڭ ءبىر ەرەكشەلىگى - استىقتى تەرەڭدەتىپ وڭدەۋ ارقىلى ناتري، امين قىشقىلدارىن جانە تاعامعا قوساتىن قىشقىلدار وندىرەدى. تاياۋ شىعىستا ول ونىمدەرگە دەگەن سۇرانىس وتە جوعارى. استىقتىڭ باعاسىنان 10-15 ەسە قىمبات باعاعا ساتۋعا بولادى. ەڭ باستىسى، ينۆەستورلار ەلىمىزدە زاۋىت سالىپ، جەرگىلىكتى تۇرعىنداردى جۇمىسقا الادى. قوسىلعان قۇن دا، سالىقتىڭ ءبارى وزىمىزدە قالادى. ولار اقمولا وبلىسىنىڭ 5 مىڭ تۇرعىنىن جۇمىسپەن قامتۋعا مىندەتتەمە الىپ وتىر، - دەدى ول «ۋادە» باعدارلاماسىندا.
ايماق باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ءبيدايدى تەرەڭدەتىپ وڭدەيتىن زاۋىت جىبەك جولى اۋىلىنىڭ ماڭىندا سالىنادى.
- بۇل ءبىر جاعىنان ينۆەستورلارعا ءدا تيىمدى. ويتكەنى زاۋىت ماڭىندا ونى جۇمىس كۇشىمەن قامتاماسىز ەتەتىن ەلدى مەكەندەر بولعانى ابزال. ءوندىرىس 2028-جىلى باستالادى. ول جەردە قالاشىق بوي كوتەرەدى. بۇگىنگى تاڭدا ول اۋماققا سۋ، جارىق، گاز جەلىسىن تارتىپ بەردىك. بۇدان بولەك، تۇركيالىق كومپانيا پەستيتسيد شىعارۋدى كوزدەپ وتىر. ال سينگاپۋرلىق ينۆەستورلار قۇرىلىس جابدىقتارىن شىعارماقشى. گازدى 600 ەسە سىعىمداپ، تاسىمالدايتىن كومپانيا دا وسى ايماققا كەلىپ جاتىر. يندۋستريالىق ايماققا كىرگەن 7 كومپانيانىڭ ۇلەسى 2 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. ودان قانشا سالىق تۇسەتىنىن ەسەپتەپ قويدىق. جۇمىسشىلاردىڭ ايلىعى 450 مىڭ تەڭگەدەن كەم بولمايدى دەگەن ۋاعدالاستىق بار. بۇل ولارعا دا پايدالى. ويتكەنى ينۆەستور بىزگە جانى اشىعاننان كەلىپ وتىرعان جوق. شىعاراتىن ونىمگە سۇرانىس جوعارى بولىپ تۇر. ولار قازاقستان جەرىندە ونگەن ءبيدايدى 40 تۇرگە ءبولىپ، وڭدەيتىندەرىن ايتتى. ءبىز دە ولاردىڭ قىتايداعى ءوندىرىس ورىندارىن ارالاپ، مۇمكىندىكتەرىنە كوز جەتكىزىپ قايتتىق. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى دە وز قورىتىندىلارىن بەردى. ودان بولەك، قوياندى توڭىرەگىندە، قوسشى قالاسىندا ءدا وندىرىس ورىندارىن اشۋ جوسپاردا تۇر، - دەدى وبلىس اكىمى.
بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىنىڭ اقكول قالاسىندا مال ازىعىنا ارنالعان پروتەين وندىرەتىن زاۋىت اشىلعانىن جازعانبىز.