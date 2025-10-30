ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:31, 30 - قازان 2025 | GMT +5

    استانا ىرگەسىندە تاماق وڭدەيتىن 20 زاۋىت شوعىرلانادى

    استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى نۇرجان ءاشىموۆ 2028 -جىلى ەلوردادا جاڭا يندۋستريالىق ايماق ىسكە قوسىلاتىنىن ايتتى.

    тамақ өңдеу
    Фото: gov.kz

    - №1 يندۋستريالىق پاركتىڭ تاجىريبەسى بويىنشا №2 يندۋستريالىق پاركتى قۇرۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل جۇمىستى ءبىز مەملەكەت-جەكە مەنشىك ارىپتەستىگى تەتىگى ارقىلى ۇيىمداستىرامىز. بيىل كونكۋرستاردى اياقتاپ، 2026-28 -جىلدارى پارككە ينفراقۇرىلىم تارتىلادى. بۇل يندۋستريالىق پارك ارقىلى 150-دەن استام جوبانى تارتۋعا، سول ارقىلى كەمىندە 500 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىپ، 8 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك تۋادى، - دەدى ول.

    №2 يندۋستريالىق پارك نەگىزىنەن اگرارلىق باعىتتا داميدى دەگەن جوسپار بار.

    - يندۋستريالىق ايماق ىسكە قوسىلعان كەزدە كەم دەگەندە 20 تاماق وڭدەيتىن زاۋىت شوعىرلانادى. سول ارقىلى تاعى دا قالا حالقىنىڭ سۇرانىسىنا جاۋاپ بەرەتىندەي تاۋار وندىرىلەدى، - دەدى باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.

    ايتا كەتۋ كەرەك، استانادا №2 يندۋستريالىق پاركىن اشۋ باستاماسى 2017 -جىلدان بەرى ايتىلىپ كەلەدى.

    اۆتور

    ەسىمجان ناقتىباي

    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
