استانا ىرگەسىندە تاماق وڭدەيتىن 20 زاۋىت شوعىرلانادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى نۇرجان ءاشىموۆ 2028 -جىلى ەلوردادا جاڭا يندۋستريالىق ايماق ىسكە قوسىلاتىنىن ايتتى.
- №1 يندۋستريالىق پاركتىڭ تاجىريبەسى بويىنشا №2 يندۋستريالىق پاركتى قۇرۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل جۇمىستى ءبىز مەملەكەت-جەكە مەنشىك ارىپتەستىگى تەتىگى ارقىلى ۇيىمداستىرامىز. بيىل كونكۋرستاردى اياقتاپ، 2026-28 -جىلدارى پارككە ينفراقۇرىلىم تارتىلادى. بۇل يندۋستريالىق پارك ارقىلى 150-دەن استام جوبانى تارتۋعا، سول ارقىلى كەمىندە 500 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىپ، 8 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك تۋادى، - دەدى ول.
№2 يندۋستريالىق پارك نەگىزىنەن اگرارلىق باعىتتا داميدى دەگەن جوسپار بار.
- يندۋستريالىق ايماق ىسكە قوسىلعان كەزدە كەم دەگەندە 20 تاماق وڭدەيتىن زاۋىت شوعىرلانادى. سول ارقىلى تاعى دا قالا حالقىنىڭ سۇرانىسىنا جاۋاپ بەرەتىندەي تاۋار وندىرىلەدى، - دەدى باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتۋ كەرەك، استانادا №2 يندۋستريالىق پاركىن اشۋ باستاماسى 2017 -جىلدان بەرى ايتىلىپ كەلەدى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي