    19:09, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    استانا تورىندە 4 جىلدان سوڭ قۇراق كورپە ستيلىندەگى شىرشا قايتا تىگىلدى

    استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى نۇرجول بۋلۆارىندا قۇراق كورپە ستيلىندە جاسالعان ەكولوگيالىق شىرشا قايتا ورناتىلدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار جوبا بيىل توقىما ويىنشىقتارمەن تولىقتىرىلدى.

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    جوبانى «شەبەرلىك جولى» قوعامدىق قورى جۇزەگە اسىرىپ وتىر. قور باسشىسى، جوبانىڭ اۆتورى راحيما مۇقىشيەۆا بۇل باستاما العاش رەت 2020 -جىلى قولعا الىنعانىن ايتادى.

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    - قۇراق كورپە ستيلىندەگى بۇل شىرشا العاش رەت 2020 -جىلى جاسالعان، وعان 200-دەن استام ادام قاتىسقان. بيىل تۇرعىنداردىڭ سۇرانىسىمەن جوبانى قايتا جاڭعىرتتىق، - دەدى ول.

    ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بيىل جوبا اياسىندا 50-دەن استام ەرىكتى ەكى كۇن ىشىندە 100-دەن اسا توقىما ويىنشىق دايىنداعان. قاتىسۋشىلار توقۋدى نولدەن باستاپ ۇيرەنگەن.

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    جوبا ۇرپاقتار اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتتى. وعان اجەلەر، اتا-انالار، جاستار مەن بالالار بىرلەسىپ قاتىسقان. ەڭ جاس قاتىسۋشىنىڭ جاسى 6-دا بولسا، ەڭ ۇلكەنى 70-تە.

    جوباعا قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى زەينوللا اسەم توقۋدىڭ الەۋمەتتىك ماڭىزىنا توقتالدى.

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    - توقۋ مەن ءۇشىن جاي حوببي ەمەس، ادامدارعا جاقسىلىق سىيلايتىن ءىس. وسى جوبا ارقىلى مەيىرىم مەن ەڭبەكتىڭ قۇندىلىعىن كورسەتكىم كەلەدى، - دەدى ول.

    قۇراق كورپە ستيلىندەگى شىرشا بۇعان دەيىن شەتەلدىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا دا كورسەتىلگەن. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما الداعى جىلدارى دا جالعاسىن تابادى.

    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform
    құрақ көрпе стиліндегі шырша
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    ايتا كەتەيىك، پەتروپاۆلدا جاڭا جىل مەرەكەسى قارساڭىندا كونە شىرشا ويىنشىقتارىنىڭ كورمەسى بولعانىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    كاميلا مۇلىك

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
