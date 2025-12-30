استانا تورىندە 4 جىلدان سوڭ قۇراق كورپە ستيلىندەگى شىرشا قايتا تىگىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى نۇرجول بۋلۆارىندا قۇراق كورپە ستيلىندە جاسالعان ەكولوگيالىق شىرشا قايتا ورناتىلدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار جوبا بيىل توقىما ويىنشىقتارمەن تولىقتىرىلدى.
جوبانى «شەبەرلىك جولى» قوعامدىق قورى جۇزەگە اسىرىپ وتىر. قور باسشىسى، جوبانىڭ اۆتورى راحيما مۇقىشيەۆا بۇل باستاما العاش رەت 2020 -جىلى قولعا الىنعانىن ايتادى.
- قۇراق كورپە ستيلىندەگى بۇل شىرشا العاش رەت 2020 -جىلى جاسالعان، وعان 200-دەن استام ادام قاتىسقان. بيىل تۇرعىنداردىڭ سۇرانىسىمەن جوبانى قايتا جاڭعىرتتىق، - دەدى ول.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بيىل جوبا اياسىندا 50-دەن استام ەرىكتى ەكى كۇن ىشىندە 100-دەن اسا توقىما ويىنشىق دايىنداعان. قاتىسۋشىلار توقۋدى نولدەن باستاپ ۇيرەنگەن.
جوبا ۇرپاقتار اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتتى. وعان اجەلەر، اتا-انالار، جاستار مەن بالالار بىرلەسىپ قاتىسقان. ەڭ جاس قاتىسۋشىنىڭ جاسى 6-دا بولسا، ەڭ ۇلكەنى 70-تە.
جوباعا قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى زەينوللا اسەم توقۋدىڭ الەۋمەتتىك ماڭىزىنا توقتالدى.
- توقۋ مەن ءۇشىن جاي حوببي ەمەس، ادامدارعا جاقسىلىق سىيلايتىن ءىس. وسى جوبا ارقىلى مەيىرىم مەن ەڭبەكتىڭ قۇندىلىعىن كورسەتكىم كەلەدى، - دەدى ول.
قۇراق كورپە ستيلىندەگى شىرشا بۇعان دەيىن شەتەلدىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا دا كورسەتىلگەن. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما الداعى جىلدارى دا جالعاسىن تابادى.
ايتا كەتەيىك، پەتروپاۆلدا جاڭا جىل مەرەكەسى قارساڭىندا كونە شىرشا ويىنشىقتارىنىڭ كورمەسى بولعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
كاميلا مۇلىك