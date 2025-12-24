ق ز
    12:52, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    «استانا- تەحنوپوليس» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا لوگيستيكالىق پارك قۇرىلادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت استانانىڭ №1 يندۋستريالدىق پاركىندە ورنالاسقان ءبىرقاتار كاسىپورىننىڭ قىزمەتىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының көрмесін аралап көрді
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءۆينيلدى گيپسوكارتون پانەلىن شىعاراتىن «گيپسوۆينيل» ، ءورت دابىلدارى، بەينەكامەرالار مەن دوموفوندار وندىرەتىن QR Systems زاۋىتتارىنىڭ ونىمدەرى كورسەتىلدى.

    سونداي-اق كورمەدە «استانا ەلەكتروتەحنيكا زاۋىتىنىڭ»، «ارىستان» استانا قۇبىر زاۋىتىنىڭ»، قۇرىلىس جانە جول حيمياسىنا ماماندانعان ARGP كاسىپورنىنىڭ قىزمەتى جونىندە ماعلۇماتتار ۇسىنىلعان.

    بۇدان بولەك، پرەزيدەنتكە مەملەكەت- جەكە مەنشىك سەرىكتەستىك قاعيداتى بويىنشا پايدالانۋعا بەرىلەتىن №2 يندۋستريالدىق پاركىنىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆاسى جايىندا باياندالدى.

    Мемлекет басшысы өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының көрмесін аралап көрді
    Фото: Ақорда

    اتالعان الاڭدا جالپى قۇنى 500 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن جانە 8 مىڭعا جۋىق جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن 100 دەن استام جوبانى ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    سونىمەن قاتار لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمدى ىلگەرىلەتۋ باعىتىندا بەلسەندى جۇمىس اتقارىلۋدا. سونىڭ ىشىندە «استانا- تەحنوپوليس» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا لوگيستيكالىق پارك قۇرىلادى.

    Мемлекет басшысы өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының көрмесін аралап көрді
    Фото: Ақорда

    استانانىڭ جالپىۇلتتىق پۋلى اياسىندا 1,9 ميلليون تەڭگەگە 120 جوبا جۇزەگە اسىرىلادى. وسى ارقىلى 22 مىڭعا تارتا جۇمىس ورنىن اشۋ كوزدەلگەن.

    Мемлекет басшысы өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының көрмесін аралап көрді
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى Tausogar زاۋىتىندا بولعان ەدى.

    Мемлекет басшысы өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының көрмесін аралап көрді
    Фото: Ақорда
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
