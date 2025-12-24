«استانا- تەحنوپوليس» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا لوگيستيكالىق پارك قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت استانانىڭ №1 يندۋستريالدىق پاركىندە ورنالاسقان ءبىرقاتار كاسىپورىننىڭ قىزمەتىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءۆينيلدى گيپسوكارتون پانەلىن شىعاراتىن «گيپسوۆينيل» ، ءورت دابىلدارى، بەينەكامەرالار مەن دوموفوندار وندىرەتىن QR Systems زاۋىتتارىنىڭ ونىمدەرى كورسەتىلدى.
سونداي-اق كورمەدە «استانا ەلەكتروتەحنيكا زاۋىتىنىڭ»، «ارىستان» استانا قۇبىر زاۋىتىنىڭ»، قۇرىلىس جانە جول حيمياسىنا ماماندانعان ARGP كاسىپورنىنىڭ قىزمەتى جونىندە ماعلۇماتتار ۇسىنىلعان.
بۇدان بولەك، پرەزيدەنتكە مەملەكەت- جەكە مەنشىك سەرىكتەستىك قاعيداتى بويىنشا پايدالانۋعا بەرىلەتىن №2 يندۋستريالدىق پاركىنىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆاسى جايىندا باياندالدى.
اتالعان الاڭدا جالپى قۇنى 500 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن جانە 8 مىڭعا جۋىق جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن 100 دەن استام جوبانى ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمدى ىلگەرىلەتۋ باعىتىندا بەلسەندى جۇمىس اتقارىلۋدا. سونىڭ ىشىندە «استانا- تەحنوپوليس» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا لوگيستيكالىق پارك قۇرىلادى.
استانانىڭ جالپىۇلتتىق پۋلى اياسىندا 1,9 ميلليون تەڭگەگە 120 جوبا جۇزەگە اسىرىلادى. وسى ارقىلى 22 مىڭعا تارتا جۇمىس ورنىن اشۋ كوزدەلگەن.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى Tausogar زاۋىتىندا بولعان ەدى.