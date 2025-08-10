استانا سوتى جاڭا ۆاگون ساتىپ الماعان تەمىرجول كومپانياسىن سۋبسيديادان ايىردى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ سوتى جولاۋشىلاردى تەمىرجولمەن تاسىمالداۋعا ارنالعان ۇزاقمەرزىمدى سۋبسيديالاۋ شارتى بويىنشا مەملەكەتتىك ورگان مەن جەكە كومپانيا اراسىنداعى داۋدى قارادى.
ءىس تاسىمالداۋشىنىڭ شارتتا كوزدەلگەن ۆاگون پاركىن جاڭارتۋ مىندەتتەمەسىن ورىنداماۋىنا بايلانىستى قوزعالعان.
- شارتقا سايكەس، كومپانيا جاڭا ۆاگوندار ساتىپ الىپ، مۇگەدەكتىگى بار جاندارعا بەيىمدەلگەن قۇرامداردى ەنگىزۋگە ءتيىس بولعان. الايدا سۋبسيديا العانىنا قاراماستان، تاسىمالداۋشى تەك بۇرىن پايدالانىلعان، جوندەلگەن ۆاگونداردى ۇسىنعان، - دەپ جازدى سوتتان.
ءبىرىنشى ساتىداعى سوت بۇل ارەكەتتى شارتتاعى «جاڭارتۋ» ۇعىمىنا جاتقىزۋعا بولاتىنىن ايتىپ، تاسىمالداۋشىنى قولدادى. الايدا اپەللياتسيالىق سوت بۇل شەشىمدى جويىپ، شارت ماقساتتارى ەسكەرىلمەگەنىن العا تارتتى. جولاۋشىلار تاراپىنان ۆاگوندار جاي-كۇيىنە قاتىستى كوپتەگەن شاعىمدار تىركەلگەن.
ناتيجەسىندە سوت شارتتى مەملەكەتتىك ورگان پايداسىنا بۇزىپ، بيۋدجەتتىك قاراجاتتىڭ ماقساتسىز جۇمسالعانىن زاڭ بۇزۋشىلىق دەپ تانىدى. بۇل شەشىم قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋ جانە شارتتىق مىندەتتەمەلەردىڭ ناقتى ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
بۇعان دەيىن الماتى- قوستاناي باعىتىنداعى اقاۋى بار ۆاگون «جولاۋشىلار تاسىمالىنا» تيەسىلى بولىپ شىققانىن جازعانبىز.