ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:41, 20 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    استانا پروكۋراتۋراسى ينۆەستورلارعا قاتىستى 30 دان استام زاڭسىز شەشىمدى توقتاتتى

    استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باعىتىنداعى جۇمىستى جالعاستىرىپ، 30 دان استام زاڭسىز شەشىمنىڭ جولىن كەستى.

    Бүгін Қазақстанда Прокуратура күні аталып өтеді
    Фото: Генпрокуратура РК

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، بۇل باعىتتاعى نەگىزگى تەتىك - «پروكۋرورلىق سۇزگى». اتالعان مەحانيزمگە سايكەس ينۆەستورلارعا قاتىستى كەز كەلگەن شەكتەۋ شارالارى مىندەتتى تۇردە پروكۋرورمەن كەلىسىلەتىن بولادى.

    - ينۆەستورلارعا قاتىستى تەكسەرۋلەر تاعايىنداۋ، تىيىمدار ەنگىزۋ، اكىمشىلىك ءىس جۇرگىزۋدى قوزعاۋ نەمەسە تالاپ-ارىزداردى باستامالاۋ سەكىلدى بارلىق شەكتەۋ شارالارى «پروكۋرورلىق سۇزگى» ارقىلى وتەدى. بۇگىنگى تاڭدا مەملەكەتتىك ورگاندار قابىلداعان 20 دان استام زاڭسىز شەشىمدى كەلىسۋدەن باس تارتتىق، - دەدى قالا پروكۋرورى عابيت مۇقانوۆ.

    سونىمەن قاتار پروكۋراتۋرا بۇل تالاپتى اينالىپ ءوتىپ قابىلدانعان شەشىمدەردى دە انىقتاعان.

    - «پروكۋرورلىق سۇزگىنى» اينالىپ ءوتىپ قابىلدانعان 18 شەشىم انىقتالىپ، ولاردىڭ كۇشى جويىلدى. بۇل ينۆەستورلاردىڭ زاڭدى قۇقىقتارىن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.

    ماسەلەن، اقپان ايىندا ازاماتتىق قورعاۋ ورگانى پروكۋراتۋرامەن كەلىسۋسىز مودەمدەر مەن كوممۋتاتورلار وندىرەتىن كاسىپورىننىڭ قىزمەتىن ەكى ايعا نەگىزسىز توقتاتقان.

    - پروكۋراتۋرانىڭ نارازىلىعى ناتيجەسىندە بۇل شەشىمنىڭ كۇشى جويىلىپ، ينۆەستيتسيالىق جوبا قايتا ىسكە قوسىلدى، - دەلىنگەن مالىمەتتە.

    قالا پروكۋراتۋراسى اكىمشىلىك كەدەرگىلەرگە تاپ بولعان ينۆەستورلاردى ارنايى بايلانىس ارنالارى ارقىلى حابارلاسۋعا شاقىردى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا ينۆەستورلار مەن بيزنەس وكىلدەرى ءۇشىن ۆيزا راسىمدەۋ جۇمىستارى جەڭىلدەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
