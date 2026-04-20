استانا پروكۋراتۋراسى ينۆەستورلارعا قاتىستى 30 دان استام زاڭسىز شەشىمدى توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باعىتىنداعى جۇمىستى جالعاستىرىپ، 30 دان استام زاڭسىز شەشىمنىڭ جولىن كەستى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، بۇل باعىتتاعى نەگىزگى تەتىك - «پروكۋرورلىق سۇزگى». اتالعان مەحانيزمگە سايكەس ينۆەستورلارعا قاتىستى كەز كەلگەن شەكتەۋ شارالارى مىندەتتى تۇردە پروكۋرورمەن كەلىسىلەتىن بولادى.
- ينۆەستورلارعا قاتىستى تەكسەرۋلەر تاعايىنداۋ، تىيىمدار ەنگىزۋ، اكىمشىلىك ءىس جۇرگىزۋدى قوزعاۋ نەمەسە تالاپ-ارىزداردى باستامالاۋ سەكىلدى بارلىق شەكتەۋ شارالارى «پروكۋرورلىق سۇزگى» ارقىلى وتەدى. بۇگىنگى تاڭدا مەملەكەتتىك ورگاندار قابىلداعان 20 دان استام زاڭسىز شەشىمدى كەلىسۋدەن باس تارتتىق، - دەدى قالا پروكۋرورى عابيت مۇقانوۆ.
سونىمەن قاتار پروكۋراتۋرا بۇل تالاپتى اينالىپ ءوتىپ قابىلدانعان شەشىمدەردى دە انىقتاعان.
- «پروكۋرورلىق سۇزگىنى» اينالىپ ءوتىپ قابىلدانعان 18 شەشىم انىقتالىپ، ولاردىڭ كۇشى جويىلدى. بۇل ينۆەستورلاردىڭ زاڭدى قۇقىقتارىن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ماسەلەن، اقپان ايىندا ازاماتتىق قورعاۋ ورگانى پروكۋراتۋرامەن كەلىسۋسىز مودەمدەر مەن كوممۋتاتورلار وندىرەتىن كاسىپورىننىڭ قىزمەتىن ەكى ايعا نەگىزسىز توقتاتقان.
- پروكۋراتۋرانىڭ نارازىلىعى ناتيجەسىندە بۇل شەشىمنىڭ كۇشى جويىلىپ، ينۆەستيتسيالىق جوبا قايتا ىسكە قوسىلدى، - دەلىنگەن مالىمەتتە.
قالا پروكۋراتۋراسى اكىمشىلىك كەدەرگىلەرگە تاپ بولعان ينۆەستورلاردى ارنايى بايلانىس ارنالارى ارقىلى حابارلاسۋعا شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا ينۆەستورلار مەن بيزنەس وكىلدەرى ءۇشىن ۆيزا راسىمدەۋ جۇمىستارى جەڭىلدەدى.