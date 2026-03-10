استانا-قاراعاندى تاس جولىندا جەتى كولىك سوقتىعىسىپ، ءبىر ادام قازا تاپتى
قاراعاندى. KAZINFORM - بوران مەن كورۋ مۇمكىندىگىنىڭ تومەندىگى ەلدىڭ نەگىزگى ماگيسترالدارىنىڭ بىرىندە ءىرى جول-كولىك وقيعاسىنا سەبەپ بولدى. جەتى اۆتوكولىك بىرىمەن ءبىرى سوقتىعىسىپ، سالدارىنان ءبىر ادام قازا تاۋىپ، تاعى ءبىر جۇرگىزۋشى جاراقات الدى.
جول- كولىك وقيعاسى 10- ناۋرىز كۇنى ساعات 11:00 شاماسىندا استانا - قاراعاندى اۆتوجولىندا، وشاعاندى كەنتى ماڭىندا، قاراعاندى باعىتىندا بولدى.
العاشقى اقپاراتقا سايكەس، تراسسانىڭ 147- كيلومەترى شاماسىندا جەتى كولىك سوقتىعىسقان.
اپاتقا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋى اق تۇتەك بوران سەبەپ بولعان. سول ۋچاسكەدە اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنان جول مۇلدە كورىنبەي قالعان.
پوليتسيا دەرەكتەرىنە قاراعاندا، سوقتىعىس تىزبەك رەاكسياسىمەن بولعان. الدىمەن Chevrolet Nexia كولىگى ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، Chery Tiggo اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسقان. كەيىن كروسسوۆەرگە Toyota Land Cruiser سوعىلعان. ودان كەيىن جول تالعامايتىن كولىكتى جۇك كولىگى سوققان. قازاۆتوجول قىزمەتتىك پيكاپى مەن ۋاز Hunter اۆتوكولىگى دە جول اپاتىنا ۇشىراعان.
اپات سالدارىنان Toyota Land Cruiser اۆتوكولىگىنىڭ جولاۋشىسى العان جاراقاتتارىنان سول جەردە قازا تاپتى.
سونىمەن قاتار، ۋاز Hunter جۇرگىزۋشىسى زارداپ شەكتى. ول مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلىپ، قاجەتتى كومەك كورسەتىلىپ جاتىر. دياگنوز ناقتىلانىپ جاتىر.
اتالعان كولىكتەر جول قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلگەنگە دەيىن جولعا شىققان.
وقيعا ورنىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى، توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ بولىمشەلەرى جانە جەدەل مەديتسينالىق كومەك بريگاداسى جۇمىس ىستەپ جاتىر. قاجەتتى تەرگەۋ جانە پروتسەسسۋالدىق شارالار جۇرگىزىلىپ، اپات سەبەپتەرى انىقتالىپ جاتىر.
- قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى جۇرگىزۋشىلەردى اۋا رايىن قاتاڭ ەسكەرىپ، جول قوزعالىسىنا قويىلعان شەكتەۋلەردى ساقتاۋ قاجەت دەپ ەسكەرتەدى. بوران مەن كورىنىس ناشار بولعان كەزەڭدە ەلدىمەكەندەردەن تىس جولدارعا شىقپاعان ءجون، سەبەبى بۇل جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن، - دەپ حابارلادى قاراعاندى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالساق، قازاۆتوجول بىرنەشە وبلىستا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلاعان بولاتىن.